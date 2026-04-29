La Gobernadora Hochul Anuncia El Lanzamiento De Una Nueva Iniciativa Estatal De 10 años Para Evaluar La Adicción Al Juego Y Los Comportamientos Relacionados en El Estado De Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de una nueva iniciativa de encuestas, con una duración prevista de una década, diseñada para evaluar los comportamientos de juego de los neoyorquinos y determinar dónde podrían ser necesarios servicios y apoyos adicionales relacionados con el juego problemático. Se contactará a los neoyorquinos de todas las zonas del estado para fomentar su participación en las encuestas; los resultados de estas se utilizarán para fundamentar las mejoras y ampliaciones de los servicios relacionados con el juego en todo el estado de Nueva York. La Oficina de Servicios y Apoyos para las Adicciones del Estado de Nueva York (OASAS) es la entidad encargada de administrar y supervisar esta iniciativa de encuestas.

“El estado de Nueva York mantiene su compromiso de ayudar a las personas afectadas por el juego problemático, una condición que puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad o de su lugar de residencia”, declaró la Gobernadora Hochul. “Esperamos obtener información valiosa sobre los comportamientos de juego de los neoyorquinos como parte de esta iniciativa, a medida que continuamos trabajando para crear conciencia sobre este problema. Este esfuerzo nos ayudará a garantizar que utilizamos datos reales para orientar inversiones inteligentes y específicas, destinadas a proteger a los neoyorquinos y mejorar el acceso a la atención”.

La Comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyos para las Adicciones, la Dra. Chinazo Cunningham, afirmó: “A medida que las oportunidades de juego continúan expandiéndose en el estado de Nueva York, debemos actuar de manera proactiva y determinar dónde podrían ser necesarios servicios adicionales para ayudar a quienes se ven afectados por la adicción al juego. Los resultados de esta iniciativa ayudarán a fundamentar futuros planes y proyectos, garantizando que los neoyorquinos permanezcan protegidos de los daños asociados al juego y que las personas afectadas puedan acceder a los servicios que necesitan”.

Este estudio de 10 años se dirigirá a adultos mayores de 18 años; los datos recopilados ayudarán a la OASAS a comprender las tendencias y perspectivas asociadas a los daños derivados del juego, la prevalencia del juego problemático y del trastorno del juego, así como el nivel de conciencia de la comunidad respecto a los riesgos vinculados al juego. Asimismo, facilitará la planificación y ejecución continuas de servicios de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación en las diversas comunidades de todo el estado de Nueva York. En el marco de esta iniciativa, se llevarán a cabo encuestas basadas en cuestionarios, así como entrevistas y grupos focales. Puede consultar más información sobre esta iniciativa de encuestas en el sitio web de la OASAS.

La OASAS supervisa y ofrece una amplia gama de servicios relacionados con el juego en el estado de Nueva York. Estos servicios incluyen el acceso a tratamientos tanto ambulatorios como residenciales, apoyo a través de los Centros Comunitarios de Alcance para la Recuperación (Recovery Community Outreach Centers) y la posibilidad de interactuar con pares que poseen experiencia vivida en relación con el juego. Los Centros Regionales de Recursos para el Juego Problemático (PGRC), financiados por la OASAS y operados por el Consejo de Nueva York sobre el Juego Problemático, pueden proporcionar recursos regionales que incluyen información, capacitación y conexiones para obtener ayuda.

Además, la OASAS ofrece asesoramiento financiero gratuito a aquellas personas que enfrentan dificultades económicas debido a conductas relacionadas con el juego, a través de una colaboración con GamFin. El Estado también ha llevado a cabo diversas campañas de concienciación pública que fomentan conductas de juego saludables y educan a los neoyorquinos sobre cómo reducir los riesgos que pueden asociarse con el juego; entre ellas se encuentra la campaña actualmente en curso titulada "Take a Pause" (Haz una pausa). Esta campaña anima a las personas a evaluar sus hábitos de juego respondiendo a una encuesta, y ofrece consejos y recursos sobre cómo mantener conductas de juego saludables.

Asimismo, la OASAS trabaja en estrecha colaboración con la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York (NYS Gaming Commission) y el Consejo de Nueva York sobre el Juego Problemático a través de la "Responsible Play Partnership" (Alianza para el Juego Responsable), colaborando en la implementación de medidas regulatorias destinadas a prevenir el juego por parte de menores de edad, promover el juego responsable y facilitar el acceso de los neoyorquinos a servicios de apoyo en caso de ser necesario.

Comisión de Juegos del Estado de Nueva York

En su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, la gobernadora Hochul instruyó a la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York a tomar las medidas apropiadas para garantizar que los jóvenes no descarguen aplicaciones de apuestas, no creen cuentas ni utilicen cuentas legítimamente establecidas por otras personas. La gobernadora Hochul también instruyó a la Comisión a considerar formas de utilizar las nuevas tecnologías para ayudar a identificar y asistir a aquellas personas que puedan necesitar ayuda con la adicción al juego. El mes pasado, presentó un adelanto de medidas de gran alcance que impedirían a los jóvenes apostar en línea, prohibirían a los operadores de apuestas deportivas utilizar la inteligencia artificial para dirigirse a los apostadores, establecerían activadores de actividad que exigirían a los operadores verificar el estado de sus clientes, y establecerían otros esfuerzos innovadores para proteger de posibles daños a los neoyorquinos que tienen la edad legal para apostar. La Comisión aceptará comentarios sobre el borrador del texto normativo hasta el 15 de mayo de 2026, a través del correo electrónico [email protected].

El Presidente de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, Brian O’Dwyer, declaró: “A medida que hemos visto aumentar las oportunidades de juego, también ha crecido nuestra responsabilidad de garantizar que aquellos que sufren daños relacionados con el juego tengan acceso oportuno a la ayuda. Esta encuesta ayudará a dirigir los recursos hacia donde más se necesitan y servirá de guía para la futura formulación de políticas de juego, asegurando que el Estado de Nueva York priorice siempre las prácticas de juego responsable”.

El Senador Estatal Joseph P. Addabbo, Jr., comentó: “Como presidente del Comité del Senado sobre Carreras, Juegos y Apuestas, felicito a la gobernadora Hochul y a la OASAS por poner en marcha este estudio integral y a largo plazo sobre los comportamientos de juego en todo el Estado de Nueva York. A medida que el juego legal continúa expandiéndose, es importante que también reforcemos nuestro compromiso de comprender sus impactos y de asegurar que los recursos de prevención, tratamiento y recuperación se mantengan a la par de dicho crecimiento. Este enfoque proactivo y basado en la investigación ayudará a proporcionar los datos fundamentales necesarios para proteger la salud y el bienestar de las personas y familias vulnerables, así como para promover prácticas de juego responsable en todo el Estado”.

La Senadora Estatal Nathalia Fernandez afirmó: “Este esfuerzo a largo plazo para recopilar y analizar datos constituye un paso reflexivo hacia el fortalecimiento de los servicios de prevención, tratamiento y recuperación. Dado que el juego está hoy más disponible que nunca, resulta crucial que comprendamos de qué manera estos cambios están afectando a los neoyorquinos. Felicito a la gobernadora Hochul por adoptar un enfoque concienzudo y a largo plazo para construir una respuesta más informada y eficaz ante la problemática del juego”.

La Asambleísta Carrie Woerner declaró: “Felicito a la gobernadora por este esfuerzo. Con la rápida expansión de las apuestas deportivas legales y los juegos de azar a través de dispositivos móviles, los neoyorquinos tienen más oportunidades de apostar que nunca. Si bien esta creciente forma de entretenimiento constituye un poderoso motor económico, no podemos ignorar su impacto en aquellas personas vulnerables a la adicción. Dado que el juego puede convertirse en una adicción devastadora, la necesidad de contar con datos sobre su prevalencia es más urgente que nunca para ayudarnos a comprender el alcance del problema en el estado de Nueva York y orientar la formulación de políticas públicas responsables”.

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos atraviesan esta situación, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita del estado —disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana—, la HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código corto 467369).

En el sitio web de la NYS OASAS se puede consultar la oferta de tratamientos disponibles para la adicción, la cual incluye atención de crisis y desintoxicación, así como servicios de internación, residenciales o ambulatorios.