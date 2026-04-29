En el Día de Denim, el Gobernador Newsom destaca las acciones para apoyar a sobrevivientes de agresión sexual

Bajo la administración de Gavin Newsom, California ha tomado medidas proactivas para abordar las brechas en el apoyo a las sobrevivientes, incluyendo la ampliación del acceso a servicios para víctimas, avanzando esfuerzos de prevención y mejorando los sistemas para responder mejor a la violencia sexual.

En el 2025, la Primera Pareja Siebel Newsom encabezó un Grupo de Trabajo sobre el Apoyo a Sobrevivientes de Agresión Sexual (Working Group on Support for Survivors of Sexual Assault), para desarrollar un plan de ruta integral que fortalece la respuesta de California y los recursos disponibles para sobrevivientes. El reporte, creado en colaboración con expertos en salud pública, líderes judiciales, defensores y autoridades policiales, recomienda implementar una educación basada en el consentimiento y adoptar una variedad de prácticas informadas sobre el trauma para brindar apoyo a sobrevivientes, así como la coordinación de servicios a nivel estatal, para que la recuperación y el apoyo estén disponibles para todas las víctimas sin importar dónde vivan.

Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, las siguientes leyes, las siguientes leyes firmadas por el Gobernador Newsom, en colaboración con la Legislatura Estatal, lo que reflejan un enfoque continuo en garantizar que las y los sobrevivientes reciban apoyo en cada etapa, desde cuando empiece la crisis hasta la recuperación a largo plazo:

Acciones legislativas que han apoyado a sobrevivientes con recursos clave:

AB 933 (Aguiar-Curry, 2023) protege a sobrevivientes de agresión sexual, acoso y discriminación frente a demandas por difamación de represalia y sin fundamento interpuestas por los agresores.

AB 1467 (Cervantes, 2022) apoya a sobrevivientes al exigir que consejeros de agresión sexual y violencia doméstica en las universidades públicas sean independientes de la oficina del Título IX y prohíbe que estos consejeros revelen la identidad de una víctima sin su permiso.

apoya a sobrevivientes al exigir que consejeros de agresión sexual y violencia doméstica en las universidades públicas sean independientes de la oficina del Título IX y prohíbe que estos consejeros revelen la identidad de una víctima sin su permiso. AB 1968 (Seyarto, 2022) requiere que los campus de la CSU y la UC cuenten con orientación en línea uniforme y clara para sobrevivientes de agresión sexual, permitiéndoles navegar opciones y recursos, apoyando así a sobrevivientes en las instituciones públicas de educación superior.

AB 2432 (Gabriel, 2024) estableció un fondo llamado en inglés California Crime Victims Fund con el fin de proporcionar una fuente continua de financiamiento para servicios como centros de crisis por violación, asesoramiento y asistencia legal, mitigando los recortes a la financiación federal bajo la administración de Trump. Se financia a través de multas por delitos corporativos.

AB 2843 (Petrie-Norris, 2024) exige cobertura de atención médica para sobrevivientes de violación y agresión sexual. Esto incluye atención en salas de emergencia y 9 meses de servicios de seguimiento sin costos compartidos.

SB 215 (Leyva, 2021) permite que una persona sobreviviente de agresión sexual pueda rastrear y recibir actualizaciones electrónicas de forma privada y segura sobre el estado, la ubicación y otra información relacionada con su kit de evidencia de agresión sexual en la base de datos del departamento policial.

SB 916 (Leyva, 2022) empodera a sobrevivientes de agresión sexual al brindarles información fundamental tras una agresión sexual. La ley también garantiza que estas personas reciban información clara sobre sus derechos, incluyendo el estado de las pruebas de ADN de sus kits de evidencia forense y la posibilidad de acceder a la base de datos SAFE-T del Departamento de Justicia.

Acciones legislativas que llevaron a la justicia para las sobrevivientes y los sobrevivientes: