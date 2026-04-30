Antonio Llinas, compartió un mensaje de reflexión , destacando la importancia de garantizar que cada infante tenga el derecho a disfrutar de una buena niñez.

Todo niño merece la oportunidad de soñar y disfrutar sin preocupaciones. La niñez es la etapa donde se construye la base de nuestro futuro, y ese camino estar lleno de alegría y aprendizaje” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, April 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Antonio Llinas celebra el Día del Niño: Un llamado a proteger la ilusión y abrazar nuestro espíritu joven

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el CEO de Europcar México, Antonio Llinas, compartió un mensaje de reflexión y compromiso social, destacando la importancia de garantizar que cada infante tenga el derecho fundamental a disfrutar de una niñez plena, segura y feliz.

Para Llinas Oñate, esta fecha trasciende los regalos y los festejos superficiales; representa una oportunidad para recordar la responsabilidad colectiva de salvaguardar el bienestar de las nuevas generaciones. Bajo su liderazgo en Europcar México, ha impulsado una cultura donde el factor humano y la familia son pilares esenciales.

"Todo niño merece la oportunidad de soñar y disfrutar sin preocupaciones. La niñez es la etapa donde se construye la base de nuestro futuro, y como sociedad, nuestro deber es asegurar que ese camino esté lleno de alegría y aprendizaje", expresó Antonio Llinas.

Un mensaje para todas las edades

Más allá de los pequeños del hogar, el directivo hizo una invitación especial a los adultos para reconectar con su propia esencia. Según Llinas, el entusiasmo, la curiosidad y la capacidad de asombro no deben perderse con los años.

Fomentar la alegría: El compromiso de no dejar morir al "niño interior".

Solidaridad: Apoyar iniciativas que permitan a niños en situaciones vulnerables acceder a momentos de recreación.

Liderazgo humano: La visión de Europcar México de ser más que una arrendadora, siendo un facilitador de experiencias memorables para las familias.

"No es solo el día de los que cronológicamente son niños, sino de todos los que mantenemos vivo ese niño interior. Esa chispa es la que nos permite innovar, ser resilientes y ver el mundo con esperanza", concluyó el CEO de Europcar México.

Con este mensaje, Antonio Llinas reafirma su compromiso con el tejido social mexicano, posicionando a Llinas Oñate como un referente no solo en el sector turístico y automotriz, sino también en la promoción de valores humanos fundamentales.

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