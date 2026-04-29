Europcar llega a Colombia con nueva operación: Laak Mobility Group trae su modelo probado en México y Centroamérica

El mercado colombiano de renta de autos tiene un nuevo actor, Laak Mobility Group, el conglomerado que opera la franquicia Europcar en México y Centroamérica

El nuevo Europcar Colombia no solo trae el respaldo de una marca global con más de 60 años en el mundo: llega con procesos, la tecnología y la cultura de servicio que el grupo ha perfeccionado.” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, April 29, 2026 /EINPresswire.com/ --

El grupo que opera la marca en México desde 1998 recibió en diciembre pasado la franquicia para Colombia y abrió su primera sucursal en Medellín en abril de 2026, con planes de expansión a Bogotá y Cartagena antes de que cierre el año.

Medellín, Colombia. El mercado colombiano de renta de automóviles tiene un nuevo actor de peso. Laak Mobility Group, el conglomerado mexicano que opera la franquicia Europcar en México y en varios países de Centroamérica, recibió oficialmente la franquicia de Europcar para Colombia en diciembre del año pasado y comenzó operaciones en el país en abril de 2026, con la apertura de su primera sucursal en Medellín.

La expansión representa la apuesta más ambiciosa del grupo fuera de México desde que iniciara operaciones con la marca europea en 1998. En casi tres décadas, Laak Mobility Group consolidó una red de sucursales, desarrolló tecnología propia y construyó un modelo de negocio enfocado en la transparencia de precios, que ahora traslada directamente al mercado colombiano.

"El nuevo Europcar Colombia no solo trae el respaldo de una marca global con más de 60 años en el mundo: llega con los procesos, la tecnología y la cultura de servicio que el grupo ha perfeccionado durante décadas de operación en América Latina."

Una de las características más destacadas del modelo que Laak Mobility Group implementará en Colombia es su plataforma tecnológica de reservas en línea. A diferencia de los comparadores de precios y portales que habitualmente presentan tarifas de entrada sin coberturas ni depósitos, la nueva web de Europcar Colombia mostrará desde el momento de la reservación el precio total del alquiler, las coberturas incluidas y el monto exacto del depósito requerido. Una propuesta de valor que, según el grupo, ha generado alta fidelidad de clientes en México y Centroamérica.

El desembarco inicia en Medellín, una ciudad con creciente actividad turística y empresarial, que sirve como punto de entrada estratégico para la operación colombiana. Las siguientes etapas contemplan la apertura de sucursales en Bogotá y Cartagena antes de que cierre 2026, dos de los mercados de mayor demanda en el país para el alquiler de vehículos, tanto por turismo como por viajes corporativos.

El ingreso de Laak Mobility Group también tendrá un impacto en el empleo local. La empresa prevé una generación progresiva de puestos de trabajo a medida que avance la apertura de sucursales, con perfiles que van desde atención al cliente y operaciones hasta áreas de tecnología y administración.

La llegada de este operador con trayectoria regional eleva el estándar competitivo en un segmento que en Colombia ha operado históricamente con poca claridad en materia de precios y condiciones contractuales. La industria de alquiler de autos en el país representa un mercado en expansión, impulsado por el turismo internacional y la recuperación del turismo doméstico.

Con esta expansión, Europcar refuerza su presencia en América Latina a través de un operador con probada experiencia regional, mientras Colombia se convierte en el último eslabón de una red que ya abarca México y Centroamérica bajo el paraguas de Laak Mobility Group.

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