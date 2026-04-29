World Travel Awards 2026: Lux Travel DMC, tour operator Vietnam, tra i protagonisti
Lux Travel DMC, tour operator Vietnam, nominata ai World Travel Awards 2026 per turismo responsabile e viaggi su misura in Vietnam e Asia.ROME, LAZIO, ITALY, April 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- Lux Travel DMC, un affermato tour operator Vietnam specializzato in viaggi su misura in Vietnam e nel Sud-Est asiatico, è stata nominata per diversi prestigiosi titoli ai World Travel Awards 2026, con particolare rilievo alla candidatura per il Responsible Tourism Award Asia 2026.
Lux Travel DMC, tra i protagonisti dei World Travel Awards 2026
I World Travel Awards sono considerati uno dei programmi di riconoscimento più prestigiosi a livello globale, premiando l’eccellenza in tutti i settori del turismo. Questa importante nomination si affianca ad altri riconoscimenti in categorie chiave, tra cui Asia’s Leading Destination Management Company 2026, Asia’s Leading Luxury Tour Operator 2026 e Vietnam’s Leading Destination Management Company 2026. A livello di gruppo, LuxGroup, società madre di Lux Travel DMC, è stata inoltre nominata per Asia’s Leading Integrated Tourism Group 2026.
Tour operator Vietnam e l’Impegno per il Turismo Responsabile
Tra tutti questi traguardi, la candidatura al Responsible Tourism Award Asia 2026 rappresenta un riconoscimento significativo della visione strategica a lungo termine dell’azienda e del suo impegno verso uno sviluppo sostenibile nel settore turistico. Questo premio valorizza le organizzazioni che contribuiscono attivamente alla tutela dell’ambiente, alla conservazione del patrimonio culturale e al benessere delle comunità locali.
“Essere nominati per il Responsible Tourism Award Asia è per noi particolarmente significativo,” ha dichiarato il Sig. Pham Ha, Fondatore e CEO di Lux Travel DMC. “Riflette non solo ciò che facciamo, ma anche ciò in cui crediamo. Il turismo responsabile non è una tendenza, ma un impegno duraturo che guida il modo in cui progettiamo e realizziamo le nostre esperienze di viaggio.”
Una posizione solida nel panorama turistico internazionale
Le ulteriori nomination nelle categorie Asia’s Leading Destination Management Company e Asia’s Leading Luxury Tour Operator rafforzano la posizione di Lux Travel DMC come partner affidabile per esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità. Allo stesso tempo, il riconoscimento di LuxGroup evidenzia la solidità e la visione strategica dell’intero gruppo nel fornire soluzioni turistiche complete.
Con l’evoluzione del settore turistico, Lux Travel DMC continua a impegnarsi nello sviluppo di pratiche di turismo responsabile, offrendo esperienze che combinano autenticità, comfort e sostenibilità a lungo termine.
Le votazioni per i World Travel Awards 2026 sono ufficialmente aperte sia ai professionisti del settore sia ai viaggiatori di tutto il mondo, offrendo l’opportunità di sostenere le organizzazioni che stanno contribuendo a plasmare il futuro del turismo attraverso approcci innovativi e responsabili.
Un approccio locale e esperienze culturali coinvolgenti e su misura
In qualità di tour operator Vietnam con una forte presenza locale, Lux Travel DMC ha integrato in modo costante i principi del turismo responsabile nelle proprie attività. L’azienda collabora attivamente con le comunità locali, sostiene la conservazione del patrimonio culturale e promuove esperienze autentiche che favoriscono l’interazione diretta tra viaggiatori e realtà locali.
Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle destinazioni più popolari, Lux Travel DMC sviluppa e valorizza attivamente luoghi meno conosciuti ma ricchi di significato culturale, offrendo un’esperienza più autentica e profonda del Vietnam. Questo approccio consente ai viaggiatori di scoprire il paese in modo diverso, contribuendo al contempo in maniera positiva alle destinazioni visitate.
Tra le iniziative più recenti, l’azienda ha rafforzato il proprio impegno nella creazione di esperienze coinvolgenti e rispettose delle tradizioni locali, tra cui attività basate sulla comunità, immersioni culturali ed esperienze educative adatte a diversi profili di viaggiatori, comprese le famiglie.
“La responsabilità va oltre l’offrire una semplice vacanza,” ha aggiunto il Sig. Pham Ha. “Il nostro obiettivo è creare viaggi che rispettino l’identità locale e generino un impatto positivo, soprattutto in un momento in cui i viaggiatori sono sempre più consapevoli dell’effetto delle loro scelte sulle destinazioni.”
Chi è Lux Travel DMC
Lux Travel DMC è un tour operator Vietnam specializzato nella creazione di viaggi privati su misura per clienti internazionali. Grazie a una profonda conoscenza locale e a un forte impegno per l’eccellenza del servizio, l’azienda offre esperienze personalizzate che riflettono la ricchezza culturale e la diversità del Vietnam.
Fondata dal Sig. Pham Ha, Lux Travel DMC è riconosciuta per la sua affidabilità, la solida rete locale e soluzioni di viaggio curate nei minimi dettagli, tra cui vacanze di lusso e viaggi per famiglie.
Nguyen Huyen
Lux Travel DMC
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