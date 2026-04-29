European Crypto Compass : La première édition française révèle une forte demande latente pour les cryptomonnaies

Entité jugée la plus fiable pour les investissements crypto

Une nouvelle enquête auprès des investisseurs français montre que plus d’un tiers d’entre eux prévoient d’investir dans les cryptomonnaies d’ici cinq ans.

« Les investisseurs particuliers français souhaitent accéder aux cryptomonnaies par l'intermédiaire de leurs banques principales, et non par le biais de plateformes. »” — Dr Matthias Voelkel, Directeur Général du groupe Boerse Stuttgart

PARIS, PARIS, FRANCE, April 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Boerse Stuttgart Digital , premier fournisseur européen d’infrastructures de cryptomonnaies pour les institutions financières, publie aujourd’hui la première édition française de son European Crypto Compass, une enquête exhaustive menée auprès de plus de 6 000 personnes en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Les résultats révèlent que la France, bien qu’enregistrant le taux d’adoption des cryptomonnaies le plus faible parmi les quatre pays étudiés, est également un marché où l’intérêt croît rapidement, à condition que les conditions de confiance et de réglementation appropriées soient réunies.Réalisée auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 1 013 répondants français âgés de 18 à 70 ans, l’enquête dresse un tableau détaillé de la manière dont les investisseurs particuliers français perçoivent, utilisent et envisagent de s’engager dans les cryptoactifs dans les années à venir. C’est la première fois que la France est incluse dans l’European Crypto Compass, aux côtés de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie. Les prochaines éditions continueront de suivre ces quatre marchés.Bien que la France affiche actuellement le taux d'adoption le plus bas parmi les quatre pays étudiés (23,4 % ont investi au moins une fois, contre 25,2 % en moyenne européenne et 28,4 % en Espagne), les données révèlent un vivier important de futurs investisseurs : 35,8 % des Français interrogés se disent susceptibles ou très susceptibles d'investir ou de réinvestir dans les cryptomonnaies au cours des cinq prochaines années.La dimension générationnelle est particulièrement frappante : 45,2 % des 18-29 ans ont déjà investi dans les cryptomonnaies, contre seulement 2,9 % des 60-70 ans. Parmi les groupes d'âge les plus jeunes, 59,6 % se disent susceptibles d'investir au cours des cinq prochaines années. Cela indique un changementstructurel dans le comportement des investisseurs dont les institutions financières traditionnelles françaises tiennent de plus en plus compte.La France place la barre très haut en matière de confiance et de réglementation Les répondants français expriment systématiquement la demande la plus forte en matière de garanties réglementaires parmi les quatre pays étudiés. 82,7 % considèrent la réglementation des plateformes comme un critère essentiel ou important lors du choix d’une plateforme de trading de cryptomonnaies. 81 % citent la crainte de la fraude ou de la perte de données comme principale préoccupation – le taux le plus élevé d’Europe (contre 77,6 % en Espagne, 75,8 % en Italie et 75,4 % en Allemagne). Et 76 % estiment que les cryptoactifs ne sont pas suffisamment réglementés et présentent donc un risque.Ces chiffres soulignent un message clair : pour les investisseurs français, la voie vers l'adoption des cryptomonnaies passe par la réglementation. La miseen oeuvre complète du règlement européen sur les marchés des cryptoactifs répond directement à ces attentes pour le marché français.Par ailleurs, 45,9 % des Français interrogés ont cité leur banque principale comme principal acteur de confiance pour la gestion de leurs investissementsdans les cryptomonnaies, soit le taux le plus élevé parmi les quatre pays étudiés (contre 40 % en moyenne européenne, 39,7 % en Espagne, 37,7 % en Allemagne et 36,8 % en Italie). Seuls 17,1 % des Français interrogés se tourneraient vers une plateforme spécialisée dans les cryptomonnaies.Parallèlement, 33,4 % des répondants français déclarent qu'ils envisageraient de changer de banque si une autre banque offrait de meilleures opportunités dans les cryptomonnaies. De plus, 15,6 % s'attendent explicitement à ce que leur banque leur donne accès à des investissements dans les cryptomonnaies d’ici trois ans.Dr Matthias Voelkel, Directeur Général du groupe Boerse Stuttgart, a déclaré : « Le grand avantage en termes de confiance dont bénéficient les institutions financières établies est sans équivoque. Les investisseurs particuliers français souhaitent accéder aux cryptomonnaies par l'intermédiaire de leurs banques principales, et non par le biais de plateformes. Ils exigent une infrastructure réglementée, de niveau institutionnel, et non de la spéculation. Les banques peuvent répondre à cette demande avec le bon partenaire en matière d'infrastructure. »

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