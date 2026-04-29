Olas Sonoras 2026: El Festival de Música que Está Marcando el Ritmo del Caribe Colombiano

Festival Olas Sonoras Viajero Hostels presenta el Line Up de su Festival, Olas Sonoras en su edición 2026

El Festival Olas Sonoras 2026 se celebrará el 6 y 7 de junio en Viajero Hostels Tayrona, con un line up que incluye a Tony Dize, Crudo Means Raw, La 33, y más

Olas Sonoras no es solo un festival, es una celebración de la música, la cultura y la naturaleza. Un espacio donde el mar, la sierra y la música se unen para crear una experiencia única.” — Alejandro Rincón, Lider de experiencias en Colombia, Viajero Hostels

BOGOTá, COLOMBIA, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- El Festival Olas Sonoras 2026 se celebrará el 6 y 7 de junio en Viajero Hostels Tayrona, y promete ser una edición histórica con más de 15 horas de música en vivo. Este evento se convierte en un referente cultural y musical del Caribe colombiano, con un line up de artistas de talla mundial.Este año, estamos emocionados de contar con la presentación de Tony Dize, Crudo Means Raw, La 33, Mother Flowers y Jiggy Drama como los headliners de Olas Sonoras. Estos gigantes de la música latina se apoderarán del escenario para ofrecer un espectáculo que hará vibrar cada rincón del Caribe colombiano, llevando la fiesta y el ritmo a otro nivel.El reggaetonero Tony Dize es un referente en la escena del reggaetón romántico. Con una carrera que ha dejado huella en la música latina, sus canciones más icónicas incluyen “Permítame”, “El Doctorado”, y “La corriente” junto a Bad Bunny. Además de su estilo único de mezclar reggaetón y balada, Tony Dize ha colaborado con artistas como Plan B y Zion, lo que lo ha consolidado como uno de los grandes del género.Crudo Means Raw es uno de los exponentes más auténticos del rap colombiano. Su estilo lo ha posicionado como una de las figuras más representativas del rap en español. Sus canciones más populares incluyen “María”, “No copio” y “La Mitad De La Mitad”. Con su lírica potente y su presencia escénica, Crudo Means Raw ofrecerá un show lleno de clásicos del rap.La 33 es una de las bandas de salsa más importantes de Colombia, con una historia llena de éxitos y reconocimientos internacionales. Canciones como “La Pantera Mambo”, “Soledad”, y “Qué Rico Boogaloo” han sido himnos de la salsa moderna, fusionando el sabor tradicional de la música caribeña con un toque fresco y único.Jiggy Drama es un nombre clave en la música urbana colombiana. Con su estilo único, mezcla de reggaetón, Dembow y Dancehall, ha logrado éxitos como “La Fuga”, “La Flaka”, y “Morena”. Su capacidad para fusionar géneros y su energía en el escenario lo han hecho por segunda vez un headliner del Festival Olas Sonoras.Con más de 15 horas de música, el Festival Olas Sonoras ofrecerá una experiencia única en un paraíso natural. Las instalaciones de Viajero Hostels Tayrona cuentan con una playa semi privada, piscina, tres bares, restaurantes, y espacios diseñados para la socialización y el intercambio cultural.Las entradas estarán disponibles en tres etapas de venta a través de Ticketmaster y en la taquilla el día del evento.Para más detalles, sigue el perfil oficial en Instagram @olas.sonoras o visita nuestra página web.¡Vamos a bailar hasta el amanecer frente al mar!Sobre los organizadoresViajero Hostels, reconocida cadena con 30 destinos en 9 países de Latinoamérica, es el impulsor detrás del Festival Olas Sonoras. Viajero Hostels Tayrona, como sede del evento, ofrece una experiencia única al permitir a los asistentes disfrutar de la música frente al mar en el incomparable entorno del Caribe colombiano.Para los asistentes interesados en hospedaje, Viajero Tayrona ofrece diversas facilidades, aunque se recomienda consultar la disponibilidad con anticipación debido a la alta demanda. Aquellos que prefieran opciones cercanas pueden encontrar una amplia gama de alojamientos en habitaciones privadas y compartidas en Viajero Hostels Santa Marta.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.