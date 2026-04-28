El Gobernador Abbott Emite Declaración De Desastre Por Tormentas En El Norte De Texas

TEXAS, April 28 - April 28, 2026 | Austin, Texas | Press Release

Anuncia evaluaciones preliminares conjuntas de daños con la SBA

El Gobernador Greg Abbott anunció hoy que emitió una declaración de desastre para tres condados del norte de Texas afectados por tormentas severas que continúan impactando viviendas y negocios en la región. Los condados incluidos en la declaración del gobernador son Lamar, Parker y Wise. Podrían agregarse más condados conforme lo ameriten las condiciones.

“Texas está preparado para responder a las amenazas del tiempo severo que continúan desplazándose por nuestro estado,” dijo el Gobernador Abbott. “Debido al fuerte impacto causado por estas tormentas intensas, emití una declaración de desastre para condados del norte de Texas y ordené a TDEM trabajar con nuestros socios federales para asegurar que todos los recursos posibles estén disponibles para nuestras comunidades. Exhorto a los texanos a seguir la orientación de las autoridades estatales y locales, monitorear las condiciones del tiempo de manera constante y contar con un plan de emergencia para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos.”

Además, el Gobernador Abbott ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) solicitar que funcionarios de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA) se unan a los socios estatales y locales para llevar a cabo evaluaciones preliminares de daños en comunidades del norte de Texas afectadas por tormentas severas y tornados. Estas evaluaciones ayudarán a determinar si Texas cumple con los umbrales requeridos para distintos tipos de asistencia federal por desastre.

Las autoridades continúan revisando la información de daños reportada por los propios texanos a través de la herramienta Individual State of Texas Assessment Tool (iSTAT) de TDEM. Cuando sea seguro hacerlo, se exhorta a las personas afectadas a reportar daños por tormenta mediante la encuesta iSTAT en damage.tdem.texas.gov. Presentar un reporte de daños ayuda a las autoridades estatales y locales a evaluar el alcance total del desastre y determinar qué recursos adicionales podrían necesitarse para las comunidades afectadas. La información proporcionada es fundamental para identificar si el estado cumple con los requisitos federales para distintas formas de asistencia por desastre.

Asimismo, TDEM y el Texas Emergency Management Council continúan monitoreando las amenazas de tiempo severo en el norte y este de Texas, así como el peligro continuo de incendios forestales en el oeste del estado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican tormentas con potencial de producir granizo grande, vientos dañinos, lluvias intensas, inundaciones repentinas y posibles tornados en amplias zonas del norte y este de Texas durante los próximos días. Algunas áreas del sureste, centro y centro-sur de Texas también enfrentan amenazas por tormentas. El riesgo de incendios forestales de elevado a crítico persiste en gran parte del oeste de Texas, incluyendo el Panhandle, South Plains, Permian Basin y el lejano oeste de Texas hasta mediados de semana. Se exhorta a los texanos a mantenerse alertas y monitorear de cerca los pronósticos locales, mientras los recursos estatales de respuesta a incendios forestales permanecen activados para apoyar las operaciones locales.

Por instrucción del Gobernador, los siguientes recursos estatales de respuesta a emergencias continúan disponibles para apoyar las operaciones locales ante tiempo severo:

Texas A&M Engineering Extension Service (Texas A&M Task Force 1 y Texas Task Force 2) : escuadrones de rescate acuático y equipos de búsqueda y rescate urbano para apoyar rescates por inundación.

: escuadrones de rescate acuático y equipos de búsqueda y rescate urbano para apoyar rescates por inundación. Texas A&M Forest Service : cuadrillas con motosierras para despejar caminos.

: cuadrillas con motosierras para despejar caminos. Texas Division of Emergency Management : el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes de Texas y personal del grupo All Hazards para apoyar los recursos desplegados en todo el estado; además del Incident Support Task Force y Disaster Recovery Task Force, incluidos enlaces con agencias voluntarias para apoyar labores de recuperación.

: el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes de Texas y personal del grupo All Hazards para apoyar los recursos desplegados en todo el estado; además del Incident Support Task Force y Disaster Recovery Task Force, incluidos enlaces con agencias voluntarias para apoyar labores de recuperación. Texas Parks and Wildlife Department : guardabosques, equipos de rescate en lancha y helicópteros con capacidad de grúa para apoyar rescates por inundación.

: guardabosques, equipos de rescate en lancha y helicópteros con capacidad de grúa para apoyar rescates por inundación. Texas Department of Public Safety : helicópteros con capacidad de grúa, elementos de la Patrulla de Caminos de Texas y la Unidad Marina Táctica para apoyar rescates por inundación.

: helicópteros con capacidad de grúa, elementos de la Patrulla de Caminos de Texas y la Unidad Marina Táctica para apoyar rescates por inundación. Texas Department of State Health Services (Texas Emergency Medical Task Force) : paquetes de apoyo para tiempo severo, incluidos paramédicos, ambulancias y vehículos todo terreno.

: paquetes de apoyo para tiempo severo, incluidos paramédicos, ambulancias y vehículos todo terreno. Texas Department of Transportation : cuadrillas monitoreando condiciones viales y apoyando cierres de carreteras.

: cuadrillas monitoreando condiciones viales y apoyando cierres de carreteras. Texas A&M AgriLife Extension Service : agentes de evaluación y recuperación por desastre y agentes de extensión del condado para apoyar necesidades agrícolas y ganaderas.

: agentes de evaluación y recuperación por desastre y agentes de extensión del condado para apoyar necesidades agrícolas y ganaderas. Public Utility Commission of Texas : monitoreo de cortes de energía y coordinación con proveedores de servicios públicos.

: monitoreo de cortes de energía y coordinación con proveedores de servicios públicos. Railroad Commission of Texas : monitoreo del suministro estatal de gas natural y coordinación con la industria de petróleo y gas.

: monitoreo del suministro estatal de gas natural y coordinación con la industria de petróleo y gas. Texas Commission on Environmental Quality: monitoreo del aire, agua y aguas residuales en las zonas afectadas.

Mientras continúan las amenazas por tormentas, se exhorta a los texanos a mantenerse informados, evitar manejar por vialidades inundadas y seguir todas las advertencias emitidas por las autoridades locales. Los texanos pueden encontrar información de seguridad sobre tiempo severo en TexasReady.gov, revisar las condiciones viales en DriveTexas.org y consultar consejos de preparación ante todo tipo de riesgos en tdem.texas.gov/prepare.