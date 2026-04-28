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Kuza Beach & Adventure Park lanza su Parque Acuático y presenta el Full Experience

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia integral que combine diversión y servicio en un solo lugar. Con el lanzamiento del Parque Acuático y Full Experience, elevamo la oferta turística de Cozumel” — Director del Parque.

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Kuza Beach & Adventure Park anuncia el lanzamiento oficial de su Parque Acuático en Cozumel , una de las nuevas atracciones que fortalece la oferta turística de Cozumel, diseñada para brindar experiencias de entretenimiento para todas las edades en un entorno natural privilegiado.Como parte de esta apertura, los visitantes ahora pueden acceder a la experiencia completa a través del Pase Full Experience, una opción integral que combina actividades acuáticas, acceso a playa, alimentos, bebidas y amenidades dentro del parque.El nuevo parque acuático incluye toboganes, áreas infantiles, albercas y zonas de relajación, diseñadas tanto para familias como para parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar de un día completo de diversión en la isla.Además del parque acuático, el Pase Deluxe permite a los visitantes disfrutar de una amplia variedad de experiencias dentro de Kuza, incluyendo acceso a la playa, actividades recreativas, espacios de descanso y una propuesta gastronómica que integra sabores mexicanos en formato buffet, acompañada de bebidas incluidas durante la estancia.La experiencia está diseñada para distintos perfiles de visitantes:Familias, que buscan actividades seguras y divertidas para niños y adultosParejas, interesadas en relajación, playa y experiencias compartidasGrupos de amigos, que buscan entretenimiento y actividades dinámicasVisitantes de cruceros, que desean una experiencia completa en una sola jornadaEl parque también cuenta con amenidades y facilidades que elevan la experiencia del visitante, incluyendo áreas de descanso, camastros, zonas de sombra, servicios, vestidores y atención al cliente dentro de las instalaciones.Con esta apertura, Kuza Beach & Adventure Park continúa posicionándose como una de las propuestas más completas del destino, integrando entretenimiento, naturaleza y hospitalidad en una experiencia diseñada para el mercado actual.Datos claveLanzamiento oficial del Parque Acuático en CozumelAcceso a través del Full ExperienceExperiencia todo incluido con alimentos y bebidasActividades para familias, parejas y gruposAcceso a playa, albercas, áreas infantiles y zonas de relajaciónAcerca de Kuza Beach & Adventure ParkKuza Beach & Adventure Park es uno de los parques más completos en Cozumel, diseñado para ofrecer una experiencia todo incluido en Cozumel que combina parque acuático, playa, aventura y gastronomía mexicana en un solo lugar. A través de sus distintos pases, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, espacios de relajación, experiencias recreativas y alimentos y bebidas incluidos, todo dentro de un entorno natural.Su propuesta está enfocada en brindar comodidad, diversión y accesibilidad para familias, parejas y grupos, posicionándose como una de las principales opciones para quienes buscan qué hacer en Cozumel durante su visita.

¿Cómo se puede llegar a KUZÁ?

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