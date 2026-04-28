Kuza Beach & Adventure Park lanza su Parque Acuático y presenta el Full Experience
Kuza Beach & Adventure Park lanza su Parque Acuático y presenta el Full Experience
Como parte de esta apertura, los visitantes ahora pueden acceder a la experiencia completa a través del Pase Full Experience, una opción integral que combina actividades acuáticas, acceso a playa, alimentos, bebidas y amenidades dentro del parque.
El nuevo parque acuático incluye toboganes, áreas infantiles, albercas y zonas de relajación, diseñadas tanto para familias como para parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar de un día completo de diversión en la isla.
Además del parque acuático, el Pase Deluxe permite a los visitantes disfrutar de una amplia variedad de experiencias dentro de Kuza, incluyendo acceso a la playa, actividades recreativas, espacios de descanso y una propuesta gastronómica que integra sabores mexicanos en formato buffet, acompañada de bebidas incluidas durante la estancia.
La experiencia está diseñada para distintos perfiles de visitantes:
Familias, que buscan actividades seguras y divertidas para niños y adultos
Parejas, interesadas en relajación, playa y experiencias compartidas
Grupos de amigos, que buscan entretenimiento y actividades dinámicas
Visitantes de cruceros, que desean una experiencia completa en una sola jornada
El parque también cuenta con amenidades y facilidades que elevan la experiencia del visitante, incluyendo áreas de descanso, camastros, zonas de sombra, servicios, vestidores y atención al cliente dentro de las instalaciones.
Con esta apertura, Kuza Beach & Adventure Park continúa posicionándose como una de las propuestas más completas del destino, integrando entretenimiento, naturaleza y hospitalidad en una experiencia diseñada para el mercado actual.
Datos clave
Lanzamiento oficial del Parque Acuático en Cozumel
Acceso a través del Full Experience
Experiencia todo incluido con alimentos y bebidas
Actividades para familias, parejas y grupos
Acceso a playa, albercas, áreas infantiles y zonas de relajación
Acerca de Kuza Beach & Adventure Park
Kuza Beach & Adventure Park es uno de los parques más completos en Cozumel, diseñado para ofrecer una experiencia todo incluido en Cozumel que combina parque acuático, playa, aventura y gastronomía mexicana en un solo lugar. A través de sus distintos pases, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, espacios de relajación, experiencias recreativas y alimentos y bebidas incluidos, todo dentro de un entorno natural.
Su propuesta está enfocada en brindar comodidad, diversión y accesibilidad para familias, parejas y grupos, posicionándose como una de las principales opciones para quienes buscan qué hacer en Cozumel durante su visita.
Ana María Irabien
KUZÁ Beach and Adventure Park
+52 998 874 4484
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