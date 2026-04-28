Submit Release
News Search

There were 2,550 press releases posted in the last 24 hours and 459,849 in the last 365 days.

Kuza Beach & Adventure Park lanza su Parque Acuático y presenta el Full Experience

Water Park in Cozumel

Zipline Park Cozumel

Cozumel Beach Club

Kuza Beach & Adventure Park lanza su Parque Acuático y presenta el Full Experience

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia integral que combine diversión y servicio en un solo lugar. Con el lanzamiento del Parque Acuático y Full Experience, elevamo la oferta turística de Cozumel”
— Director del Parque.
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, April 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kuza Beach & Adventure Park anuncia el lanzamiento oficial de su Parque Acuático en Cozumel, una de las nuevas atracciones que fortalece la oferta turística de Cozumel, diseñada para brindar experiencias de entretenimiento para todas las edades en un entorno natural privilegiado.

Como parte de esta apertura, los visitantes ahora pueden acceder a la experiencia completa a través del Pase Full Experience, una opción integral que combina actividades acuáticas, acceso a playa, alimentos, bebidas y amenidades dentro del parque.

El nuevo parque acuático incluye toboganes, áreas infantiles, albercas y zonas de relajación, diseñadas tanto para familias como para parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar de un día completo de diversión en la isla.

Además del parque acuático, el Pase Deluxe permite a los visitantes disfrutar de una amplia variedad de experiencias dentro de Kuza, incluyendo acceso a la playa, actividades recreativas, espacios de descanso y una propuesta gastronómica que integra sabores mexicanos en formato buffet, acompañada de bebidas incluidas durante la estancia.

La experiencia está diseñada para distintos perfiles de visitantes:
Familias, que buscan actividades seguras y divertidas para niños y adultos
Parejas, interesadas en relajación, playa y experiencias compartidas
Grupos de amigos, que buscan entretenimiento y actividades dinámicas
Visitantes de cruceros, que desean una experiencia completa en una sola jornada

El parque también cuenta con amenidades y facilidades que elevan la experiencia del visitante, incluyendo áreas de descanso, camastros, zonas de sombra, servicios, vestidores y atención al cliente dentro de las instalaciones.

Con esta apertura, Kuza Beach & Adventure Park continúa posicionándose como una de las propuestas más completas del destino, integrando entretenimiento, naturaleza y hospitalidad en una experiencia diseñada para el mercado actual.

Datos clave
Lanzamiento oficial del Parque Acuático en Cozumel
Acceso a través del Full Experience
Experiencia todo incluido con alimentos y bebidas
Actividades para familias, parejas y grupos
Acceso a playa, albercas, áreas infantiles y zonas de relajación

Acerca de Kuza Beach & Adventure Park
Kuza Beach & Adventure Park es uno de los parques más completos en Cozumel, diseñado para ofrecer una experiencia todo incluido en Cozumel que combina parque acuático, playa, aventura y gastronomía mexicana en un solo lugar. A través de sus distintos pases, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, espacios de relajación, experiencias recreativas y alimentos y bebidas incluidos, todo dentro de un entorno natural.

Su propuesta está enfocada en brindar comodidad, diversión y accesibilidad para familias, parejas y grupos, posicionándose como una de las principales opciones para quienes buscan qué hacer en Cozumel durante su visita.

Ana María Irabien
KUZÁ Beach and Adventure Park
+52 998 874 4484
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok

¿Cómo se puede llegar a KUZÁ?

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Kuza Beach & Adventure Park lanza su Parque Acuático y presenta el Full Experience

Distribution channels: Book Publishing Industry, Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.