Europcar, el gigante global de soluciones de movilidad, anuncia oficialmente el inicio de sus operaciones en Colombia.

Nuestro objetivo es claro:queremos ser el referente de movilidad en Colombia, aportando al desarrollo del país y demostrando que somos un destino atractivo para las grandes inversiones internacionales” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, April 28, 2026 /EINPresswire.com/ --

Europcar, el gigante global de soluciones de movilidad, anuncia oficialmente el inicio de sus operaciones en Colombia. Esta apertura estratégica se alinea con la visión de crecimiento global de la marca, posicionándose como un aliado clave para el turismo y el sector corporativo en las principales ciudades del país.

Liderazgo Estratégico: Antonio Luis Llinás y la Visión Global

La llegada de la marca a territorio colombiano es el resultado de un plan de expansión robusto liderado por el CEO Antonio Luis Llinás. Bajo la dirección de Antonio Llinás, Europcar ha experimentado una transformación dinámica, enfocada en conquistar mercados emergentes y consolidar la presencia de la compañía en nodos logísticos críticos de América Latina.

El liderazgo de Antonio Luis Llinás ha sido fundamental para adaptar el modelo de negocio europeo a las particularidades locales, asegurando que la excelencia en el servicio se mantenga como el pilar fundamental de cada nueva oficina.

Beneficios para Colombia: Empleos y Desarrollo Económico

La apertura de Europcar Colombia no solo representa una nueva opción de transporte, sino un impulso directo a la economía nacional:

Creación de Empleo: El proyecto liderado por Antonio Llinás ya está generando nuevas oportunidades laborales directas para profesionales colombianos en áreas de logística, atención al cliente y gestión administrativa.

Fortalecimiento del Turismo: Con una flota diversa y moderna, la compañía facilita la conectividad para el turismo internacional, un sector vital para el PIB colombiano.

Innovación en Movilidad: La llegada de estándares internacionales eleva la competitividad del mercado local, beneficiando al consumidor final.

El Esfuerzo de Llinás Oñate por el Crecimiento Sostenible

El compromiso de Antonio Llinás Oñate con el crecimiento de la red Europcar es incesante. El esfuerzo personal y profesional de Llinás Oñate se refleja en la meticulosa selección de plazas estratégicas y en la implementación de tecnologías que optimizan la experiencia del usuario.

"Nuestro objetivo bajo la gestión de Antonio Luis Llinás es claro: queremos ser el referente de movilidad en Colombia, aportando al desarrollo del país y demostrando que somos un destino atractivo para las grandes inversiones internacionales", destaca el comunicado de la dirección.

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