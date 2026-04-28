Mientras Los Republicanos De Washington Hacen La Vida Más Difícil Y Costosa Para Las Familias Trabajadoras, La Gobernadora Hochul Continúa Impulsando Propuestas Presupuestarias Clave Para Hacer La Vida Más Asequible Para Los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul se reunió hoy con líderes empresariales y de la industria maderera para debatir cómo propuestas presupuestarias clave —tales como sus reformas al seguro de automóviles y a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado (SEQRA)— harán que la vida sea más asequible para las familias de Nueva York. Mientras los republicanos de Washington impulsan una agenda que hace la vida más difícil y costosa para los estadounidenses trabajadores, el presupuesto de la gobernadora Hochul prioriza devolver el dinero a los bolsillos de las familias neoyorquinas.

La gobernadora Hochul también abordó el impacto de los aranceles ilegales impuestos por Trump sobre las empresas de todo el estado y reiteró su exigencia de que los 13.500 millones de dólares recaudados mediante aranceles ilegales a los consumidores de Nueva York sean devueltos a la ciudadanía, y no entregados a las corporaciones. El marcado contraste entre el perjuicio causado por la agenda de los republicanos de Washington y los continuos esfuerzos de la gobernadora Hochul por hacer que el estado sea más asequible subrayó la importancia de las propuestas presupuestarias de la Gobernadora. Las reformas de sentido común propuestas por la Gobernadora combatirán el fraude, limitarán las indemnizaciones pagadas a actores malintencionados y garantizarán que se dé prioridad a los conductores, y no a las compañías de seguros.

“Las tarifas del seguro de automóviles no solo afectan a las personas que dependen de sus vehículos para desplazarse, sino que también perjudican a nuestros negocios locales, los cuales dependen de vehículos para el transporte de mercancías, lo que a su vez eleva los precios para los consumidores”, declaró la Gobernadora Hochul. “Mi presupuesto estatal tiene como objetivo hacer que la vida sea más asequible para los neoyorquinos trabajadores. Desde la reducción del costo del seguro de automóviles hasta la exigencia de que el gobierno federal reembolse los 13.500 millones de dólares sustraídos ilegalmente a los neoyorquinos, nunca dejaré de defender a Nueva York”.

Los neoyorquinos pagan algunas de las tarifas de seguro de automóvil más altas de la nación, sumando un promedio de poco más de 4.000 dólares anuales, casi 1.500 dólares por encima del promedio nacional. Las tarifas del seguro de automóvil se ven impulsadas al alza por una combinación de fraude, litigios, lagunas jurídicas y deficiencias en la aplicación de la ley. Los accidentes simulados y el fraude de seguros asociado inflan las primas hasta en 300 dólares al año, según algunas estimaciones. El deficiente sistema de seguros de Nueva York no solo perjudica a quienes dependen de un automóvil para desplazarse, sino también a los negocios locales que dependen del transporte de carga para subsistir.

Mano Dura Contra el Fraude para Reducir las Tarifas de los Neoyorquinos

Actores cada vez más sofisticados orquestan accidentes elaborados, diseñados para obtener pagos millonarios de las compañías de seguros o indemnizaciones por parte de jurados; estas estafas son cada vez más frecuentes. En 2023, se registraron 1.729 colisiones simuladas en el estado de Nueva York, lo que lo sitúa en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de incidentes de fraude simulado. En total, las compañías de seguros notificaron 43.811 incidentes de presunto fraude en seguros de vehículos motorizados a la Oficina de Fraudes en Seguros del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York en 2025. Esto representa un aumento del 80 por ciento en tan solo cinco años.

Para combatir estas actividades delictivas organizadas, la gobernadora Hochul está adoptando un enfoque integral de gobierno para combatir el fraude en los seguros de automóviles, el cual incluye:

Revitalizar la Junta Estatal de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y del Fraude de Seguros, dotándola de facultades para apoyar de manera más eficaz la capacidad de investigar y enjuiciar el fraude de seguros en todo el estado.

Promover legislación para garantizar que los fiscales puedan solicitar sanciones penales contra cualquier individuo responsable de organizar un accidente simulado, y no solo contra la persona específica que se encontraba al volante.

Establecer alianzas con los Fiscales de Distrito de todo el estado de Nueva York para ayudar a construir casos que pongan fin al fraude organizado que perjudica económicamente a los neoyorquinos mediante el encarecimiento de las primas de seguros.

Intensificar los esfuerzos para combatir a los proveedores de servicios médicos que participan en actividades fraudulentas al avalar diagnósticos médicos falsos que derivan en el pago de sumas millonarias.

Encomendar al Departamento de Servicios Financieros (DFS), al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), a la Policía del Estado de Nueva York (NYSP) y a la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) la adopción de un enfoque más proactivo y coordinado en materia de cumplimiento de la ley; esto incluye la asignación de recursos y personal específicos dentro del DFS y la NYSP, enfocados en el sector de seguros de automóviles y en garantizar la coordinación con las fuerzas del orden público.

Fortalecimiento de los Programas Antifraude de las Aseguradoras

La legislación vigente limita la capacidad de las aseguradoras para proteger a sus clientes respetuosos de la ley frente al fraude y el abuso, al establecer un plazo máximo de tan solo 30 días para identificar y denunciar los casos de fraude. Con el fin de asegurar que el fraude sea identificado y sancionado, la Gobernadora Hochul ampliará el plazo del que disponen las aseguradoras para denunciar casos de fraude y reducirá las barreras legales para alegar fraude ante los tribunales, otorgando así a las aseguradoras más tiempo para investigar las reclamaciones y evitar el pago de aquellas que resulten fraudulentas. La nueva legislación buscará un equilibrio entre la mayor flexibilidad para combatir el fraude y la necesidad de preservar las protecciones fundamentales de los consumidores.

Limitación de las Indemnizaciones por Daños para Individuos que Incurran en Conductas Ilícitas en el Momento de un Accidente

Cuando los conductores incurren en conductas ilícitas en el momento de producirse un incidente, no deberían tener derecho a percibir cuantiosas indemnizaciones por parte de las aseguradoras. Sin embargo, la legislación actual permite que las personas que cometen delitos —incluida la conducción bajo los efectos de sustancias— reciban generosas indemnizaciones por daños no económicos, tales como el dolor y el sufrimiento o el angustia emocional; indemnizaciones que, en última instancia, se pagan con las primas aportadas por los conductores que sí respetan la ley. La Gobernadora Hochul establecerá un tope máximo para las indemnizaciones por este tipo de daños no económicos en los casos de conductores que utilicen u operen un vehículo mientras incurren en conductas delictivas en el momento del incidente; esta medida afectará, entre otros, a los conductores sin seguro, a las personas condenadas por conducir bajo los efectos de sustancias en el momento del incidente, y a aquellas personas que se encuentren cometiendo un delito grave (felonía) o huyendo de la escena de uno en el momento en que ocurra el incidente.

Limitación de las Indemnizaciones para Personas que son «Principalmente» Responsables de Causar un Accidente

Nueva York forma parte de una minoría de estados que permiten a los conductores, considerados «principalmente» responsables de un accidente, cobrar aun así indemnizaciones sustanciales, incluidos los daños no económicos. Esto significa que, en Nueva York, incluso el conductor considerado mayormente responsable de un accidente puede terminar recibiendo una suma considerable como compensación por dicho incidente. La mayoría de los estados cuentan con normas de sentido común que solo permiten la recuperación de daños si el demandante no es el principal responsable del accidente. La Gobernadora busca introducir cambios en las leyes estatales para limitar las indemnizaciones que un conductor puede obtener si es el principal responsable de un accidente, estableciendo así un grado de responsabilidad respecto a quién recibe compensación por parte de las aseguradoras tras un incidente.

Endurecimiento del umbral de ‘lesión grave’

La ley de seguro «sin culpa» (no-fault) de Nueva York permite a las personas que sufren lesiones graves en un accidente automovilístico presentar reclamaciones de compensación que van más allá del simple reembolso de los gastos médicos o de los salarios perdidos asociados a la lesión. Esta compensación adicional tiene por objeto brindar apoyo para cubrir daños no económicos, tales como el dolor y el sufrimiento padecidos por las víctimas con lesiones graves. La definición legal actual de «lesión grave» en Nueva York es ambigua y se aplica de manera inconsistente.

Eliminación de Trámites Burocráticos para Impulsar el Crecimiento de la Vivienda y la Infraestructura Crítica

La agenda «Let Them Build» (Permítanles construir) de la Gobernadora Hochul incluye una serie de reformas trascendentales destinadas a acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras, así como a reducir los costos, como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), junto con acciones ejecutivas, con el fin de agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han permanecido estancados en la burocracia y sujetos a prolongados retrasos.

Haciendo Frente a los Aranceles Ilegales de la Administración Trump

Los aserraderos y otros negocios también han sufrido las consecuencias de los aranceles insensatos e ilegales impuestos a los neoyorquinos por la administración Trump. Desde hace más de un año, la gobernadora Hochul se ha estado reuniendo con los neoyorquinos para dialogar sobre el impacto que los aranceles de Trump han tenido en sus vidas y sus negocios. En febrero, la gobernadora visitó a Victor Schwartz, propietario de VOS Selections y demandante en el litigio que recientemente derivó en un fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles aplicados en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Ese mismo día, la gobernadora envió una carta al secretario del Tesoro de los EE. UU., Scott Bessent, instándolo a colaborar de inmediato con las agencias federales para reembolsar a los neoyorquinos la totalidad de los pagos realizados en concepto de aranceles.

Según estimaciones del Budget Lab de la Universidad de Yale, el hogar promedio en Nueva York ha tenido que afrontar un costo adicional estimado de 1.751 dólares debido a los aranceles desde que estos entraron en vigor el año pasado, lo que representa un impacto total estimado de 13.500 millones de dólares en todo el estado.

La semana pasada, la administración Trump anunció que comenzará a reembolsar los 13.500 millones de dólares que se impusieron a las empresas en concepto de aranceles. Las empresas podrán presentar documentación que acredite que se vieron afectadas negativamente por estos aranceles, los cuales fueron declarados ilegales por la Corte Suprema.