La Gobernadora Hochul Anuncia La Finalización De UN Proyecto De Vivienda Asequible Y De Apoyo De 38 Millones De Dólares en El Bronx

complejo de viviendas asequibles y de apoyo de 79 unidades ubicado en el vecindario de Crotona Park East, en el Bronx. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la agencia New York State Homes and Community Renewal (HCR) ha creado o preservado más de 10,000 viviendas asequibles en el Bronx. The Frederick Shack Residence da continuidad a este esfuerzo y forma parte del Plan de Vivienda quinquenal de 25,000 millones de dólares de la gobernadora Hochul, el cual avanza según lo previsto para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado.

“The Frederick Shack Residence representa exactamente el tipo de inversión que debemos realizar para que los neoyorquinos cuenten con un lugar asequible al que puedan llamar hogar, así como con acceso a los servicios que necesitan para prosperar», declaró la Gobernadora Hochul. “Este proyecto aportará viviendas modernas y muy necesarias al Bronx, al tiempo que garantizará que los neoyorquinos vulnerables encuentren la estabilidad que requieren para construir un futuro más sólido”.

Desarrollado por Urban Pathways, The Frederick Shack Residence se construyó en el emplazamiento de una antigua instalación de vivienda de apoyo de ocupación individual (SRO) de 29 unidades, la cual fue demolida a principios de 2024 para dar paso a un edificio de mayor envergadura capaz de atender a una población más amplia. Entre 2022 y 2023, Urban Pathways coordinó la reubicación de los antiguos inquilinos en otras instalaciones permanentes de vivienda de apoyo. El sitio se transformó en un moderno edificio de siete pisos que ofrece 79 apartamentos tipo estudio con servicios de apoyo.

El nuevo edificio lleva el nombre de Frederick Shack, quien fuera director ejecutivo de Urban Pathways durante muchos años y falleciera a principios de este mes. Shack, quien también formó parte durante 15 años de la junta directiva de la Supportive Housing Network of New York, fue un incansable defensor de la vivienda de apoyo y de los servicios para personas sin hogar.

The Frederick Shack Residence incluye 55 apartamentos reservados para personas elegibles que recibirán servicios de apoyo en las propias instalaciones. La Oficina Estatal de Salud Mental aportará 1.3 millones de dólares en fondos operativos para estos apartamentos de apoyo, los cuales se canalizarán a través de una subvención de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo del Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative).

El complejo cuenta con apartamentos totalmente accesibles y adaptables. Se han dispuesto ocho unidades para residentes con discapacidades de movilidad y cuatro unidades para residentes con discapacidades sensoriales. El edificio de siete pisos cuenta con una sala de recreación, una cocina comunitaria y un patio trasero ajardinado para los residentes. Este edificio, que funciona íntegramente con electricidad, está diseñado para cumplir con los estándares de *Enterprise Green Communities 2020*, incorporando electrodomésticos con certificación *Energy Star* y un sistema de paneles solares.

La financiación estatal para *The Frederick Shack Residence* incluye los programas de Créditos Fiscales Estatales y Federales para Viviendas de Bajos Ingresos de la agencia *New York State Homes and Community Renewal*, los cuales generaron aproximadamente 22 millones de dólares en capital. La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York (*New York State Office of Temporary and Disability Assistance*), a través de su Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar, aportó 10 millones de dólares para respaldar la creación de 70 de las unidades de vivienda con servicios de apoyo.

RuthAnne Visnauskas, Comisionada de *New York State Homes and Community Renewal, declaró: "La vivienda con servicios de apoyo es fundamental para abordar el problema de las personas sin hogar y garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a viviendas seguras y asequibles, con los servicios que necesitan para prosperar. Al completar la *Frederick Shack Residence* —un proyecto de 38 millones de dólares— demostramos nuestro compromiso continuo de ampliar las oportunidades de vivienda y fortalecer los vecindarios en cada comunidad".

Barbara C. Guinn, Comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York, afirmó: "Los neoyorquinos que residan en *The Frederick Shack Residence* y que hayan vivido la experiencia de la falta de hogar se beneficiarán de un lugar seguro y asequible para vivir, con fácil acceso a servicios de apoyo proporcionados en el propio edificio por la organización *Urban Pathways*, así como de otras comodidades que les permitirán prosperar como parte de la comunidad. Agradecemos a la Gobernadora Hochul su continuo reconocimiento del poder que tiene la vivienda con servicios de apoyo para ayudar a transformar la vida de las personas, y felicitamos a todos nuestros socios

La Dra. Ann Sullivan, Comisionada de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, declaró: “Obtener una vivienda segura y estable es fundamental para mejorar la salud mental y el bienestar. La Frederick Shack Residence permitirá que más residentes del Bronx que viven con enfermedades mentales tengan un hogar con servicios de apoyo en el mismo lugar, para que puedan prosperar en su comunidad. Este proyecto continúa el compromiso de la Gobernadora Hochul de fortalecer el sistema de salud mental del Estado de Nueva York, un aspecto clave del cual es proporcionar viviendas que brinden apoyo a las personas vulnerables”.

La Presidenta del Condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, afirmó: “La Frederick Shack Residence, ubicada en el vecindario de Crotona Park East, refleja lo que sucede cuando construimos viviendas asequibles con intencionalidad y diseñadas para apoyar a los residentes en cada aspecto de sus vidas. Para muchos neoyorquinos, la estabilidad comienza con un lugar seguro donde vivir y el acceso a servicios cercanos que ayuden a los residentes a superarse. Este proyecto reúne estabilidad y apoyo bajo un mismo techo. Agradezco a la Gobernadora Kathy Hochul, a la agencia New York State Homes and Community Renewal y a Urban Pathways por seguir invirtiendo en proyectos que satisfacen las necesidades reales de nuestras comunidades”.

El Senador Estatal Luis Sepúlveda expresó: “Como orgulloso representante del 32.º Distrito Senatorial —hogar de algunas de las comunidades más desatendidas del Bronx—, sé de primera mano cuán urgente es realmente la necesidad de viviendas seguras y asequibles. Me uno a la Gobernadora Kathy Hochul para respaldar la finalización de la Frederick Shack Residence, una inversión transformadora que brinda no solo vivienda, sino también oportunidades, estabilidad y dignidad a los residentes que más lo necesitan. Este proyecto ampliará el acceso a hogares modernos y con servicios de apoyo para personas mayores, personas con discapacidades y aquellos que enfrentan desafíos de salud mental, garantizando que nuestros vecinos más vulnerables no se queden atrás, sino que, por el contrario, reciban las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas y prosperar. En comunidades como la nuestra, la vivienda es más que un simple refugio; es el cimiento de la salud, la movilidad económica y un futuro mejor. Proyectos como la Frederick Shack Residence representan lo que es posible cuando invertimos con intencionalidad en vecindarios que, con demasiada frecuencia, han sido pasados por alto. Así es como hacemos avanzar al Bronx”.

Gary P. Jenkins, Director Ejecutivo de Urban Pathways, declaró: “La Residencia Frederick Shack es un poderoso reflejo de lo que se puede lograr mediante un liderazgo visionario y un profundo compromiso con la comunidad. En Urban Pathways, llevamos adelante ese legado a través del cuidado y la compasión, asegurando que este proyecto sirva no solo como vivienda, sino como un cimiento para la estabilidad, la dignidad y la renovación de oportunidades”.

La Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está dedicada a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda con el fin de hacerla más asequible, lanzando un Plan de Vivienda integral de cinco años dotado de 25.000 millones de dólares; asimismo, promulgó el acuerdo de vivienda más significativo en décadas e implementó nuevas protecciones tanto para inquilinos como para propietarios. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la agencia HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores de vivienda. Entre estos se incluye el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda (*Pro-Housing Community Program*), que otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 410 comunidades en todo el estado han obtenido la certificación de «Comunidad a Favor de la Vivienda», incluida la ciudad de Nueva York.

Como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, la gobernadora Hochul propuso su agenda «Let Them Build» (Permítanles construir), una serie de reformas trascendentales destinadas a acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras y a reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), así como acciones ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han quedado atrapados en trámites burocráticos y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado —incluyendo 10.000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables—, además de electrificar otras 50.000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 81.000 viviendas asequibles. El Presupuesto Ejecutivo también destina 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.