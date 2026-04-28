La Primera Pareja Jennifer Siebel Newsom destaca nuevo programa que prepara a estudiantes de CSU Northridge para carreras profesionales y el emprendimiento

Avanzando la innovación inclusiva

Durante la reunión, CSUN y sus socios presentaron una serie de nuevos programas nacionales, entre ellos:

Side Hustle Bootcamp (¿Cual es tu Side Hustle?) brinda a los estudiantes las herramientas para lanzar iniciativas que generan ingresos

Culture is Currency Challenge , un desafío nacional pionero que conecta la expresión de la innovación cultural con el emprendimiento y el empoderamiento económico.

Virtual Immersive Platform (VIP), una nueva experiencia digital diseñada para conectar a estudiantes, educadores y socios en todo el ecosistema nacional de innovación de las HSI.

“La educación financiera es fundamental, pero en el mundo actual debe ir acompañada de acceso a la tecnología, al capital y a oportunidades,” dijo Beatriz Acevedo, cofundadora y directora ejecutiva de SUMA Wealth. “A través de SUMA, estamos integrando asesoría impulsada por IA con orientación financiera culturalmente relevante para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades prácticas, tomar decisiones informadas y crear caminos hacia la generación de riqueza a largo plazo. Se trata de preparar a una generación no solo para participar en la economía, sino para liderar y transformarla.”

“Este es un momento para actuar a la ofensiva: para reimaginar lo que es posible para la próxima generación y para construir sistemas que los posicionan como líderes,” dijo Jacqueline Martinez Garcel, cofundadora de Super{Power}. “En Super{Power}, estamos combinando el contar historias, la inteligencia artificial y el emprendimiento para asegurar que los jóvenes no solo se adapten al futuro, sino que lo moldeen activamente, generando riqueza en el proceso.”

“Estas iniciativas reflejan el poder de un ecosistema de innovación de las HSI operando a escala, transformando la innovación cultural en empoderamiento económico,” dijo Amanda Quintero,Oficial de Innovación en Equidad del Global HSI Equity Innovation Hub. “Estamos equipando a los estudiantes de las HSI con herramientas de IA y tecnología para generar riqueza, lanzar emprendimientos y redefinir una economía futura en la que estén plenamente incluidos.”

Estas iniciativas de programas nacionales contarán con el respaldo de una creciente coalición de socios entre ellos, Apogee Electronics y Apple como socio fundamental, cuyo equipo, ecosistema tecnológico y plataformas de aprendizaje desempeñan un papel clave en el impulso de la innovación en las instituciones participantes.

California Love, California Strong

California Love, California Strong busca fortalecer un sentido más profundo de pertenencia en todo el estado mediante el autocuidado, el servicio y la conexión social. Lanzada a principios de este año, esta iniciativa reúne a californianos para construir comunidad y resiliencia frente a la soledad y el aislamiento.

“El mayor recurso de California siempre ha sido su gente, y nuestra misión ha sido empoderar a las comunidades con el apoyo que necesitan para prosperar,” dijo Aubrie Fong, directora ejecutiva interina de la Oficina del Gobernador de Alianzas Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas. “Durante años, esta oficina ha hecho del empoderamiento financiero una piedra angular de su trabajo, asegurando que los recursos del estado lleguen a las comunidades que más los necesitan. Cuando ampliamos el acceso, no solo abrimos puertas a oportunidades, sino que fortalecemos el sentido de pertenencia que cada californiano merece.”

Ampliando el liderazgo de California

El mes pasado, California fortaleció la educación financiera y amplió las oportunidades para generar riqueza mediante el anuncio del Gobernador sobre la adopción de una guía curricular estatal de finanzas personales, destinada a preparar a los estudiantes con habilidades prácticas sobre el manejo del dinero. El Gobernador Newsom también firmó una orden ejecutiva, en colaboración con la Primera Pareja Siebel Newsom, para ampliar el acceso de las mujeres al capital, al ahorro y a oportunidades de inversión.

En 2025, la Primera Pareja Siebel Newsom lanzó California’s Women’s Wealth Advisory Council para ampliar el compromiso del estado con la equidad y el acceso en todas las etapas de la vida económica. Sobre la base de sus iniciativas en equidad salarial y educación financiera, el Consejo refuerza ese compromiso hacia una mayor inclusión y la creación de riqueza para las mujeres en todo el estado.

Desde el lanzamiento del Compromiso por la Igualdad Salarial de California en 2019, cientos de empresas, organizaciones y municipios se han unido, comprometiéndose a realizar análisis anuales de brecha salarial de género, reducir sesgos en la contratación y promover prácticas equitativas de ascenso. Como continuación de ese esfuerzo, la Primera Pareja publicó The Equal Pay Playbook , una guía basada en datos que ayuda a los empleadores a implementar estrategias de compensación justa que atraen talento, impulsan la innovación y fortalecen el desempeño.