Mus Trajes Modernos Inaugura en Las Condes con Desfile Inclusivo que Redefine la Moda Masculina en Chile

Mus Trajes Modernos presentó modelos de todas las complexiones en su desfile inaugural en Las Condes, Santiago — "Los cuerpos se celebran, no se esconden." Pasarela de la Colección Inaugural de Mus Trajes Modernos en Av. Vitacura 2920, Las Condes — 20 trajes en 45 colores con ajuste personalizado. Mustafa Al-Maamari, fundador de Mus Trajes Modernos, entrevistado por Revista Sarah en la noche inaugural de la boutique en Las Condes, Santiago.

La nueva boutique premium presentó 20 trajes en 45 colores con modelos de todas las tallas. Revista Sarah cubrió el evento que Santiago no esperaba.

Los cuerpos se celebran — no se esconden. Vestirse bien no es vanidad. Es decirle al mundo quién eres antes de hablar.” — Mustafa Al-Maamari, Fundador, Mus Trajes Modernos

SANTIAGO, RM, CHILE, April 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Santiago no estaba esperando una tienda más de ternos. Estaba esperando una propuesta distinta. Y el pasado sábado 25 de abril, Mus Trajes Modernos respondió con una inauguración que combinó narrativa, estética y una clara visión de marca.

Ubicada en Av. Vitacura 2920, en el corazón de Las Condes, la nueva boutique abrió sus puertas con una experiencia cuidadosamente diseñada: alfombra roja, música en vivo y una propuesta gastronómica liderada por el Chef Alessandro Tridenti. La pasarela —envuelta en humo y luces azules— se convirtió en el eje de una presentación que fue más allá de la moda.

Veinte trajes, cinco colecciones y una paleta de 45 colores marcaron una ruptura con la sastrería tradicional. Tonos como burdeos, lavanda, aguamarina, azul marino y verde oliva delinearon una propuesta audaz, mientras que el ajuste personalizado y la inspiración italiana consolidaron el sello de la marca.

Sin embargo, el punto de inflexión fue el casting: modelos de distintas edades, estaturas y complexiones desfilaron con seguridad, desafiando los estándares históricos de la industria.

"Mus es para el hombre chileno real. Para el que mide 1,65 y para el que mide 2 metros. Para el que pesa 70 kilos y para el que pesa 150", afirmó su fundador, Mustafa Al-Maamari, durante la presentación.

En un mercado donde durante años el hombre chileno encontró pocas opciones reales, Mus llega con una respuesta concreta: ternos que se adaptan al cuerpo, no al revés.

La noche culminó con la presentación de una doble de Amy Winehouse, sumando una dimensión artística que reforzó el carácter sofisticado y contemporáneo del evento.

El lanzamiento contó con la cobertura de Revista Sarah y la presencia de destacadas figuras del ecosistema digital, consolidando a Mus Trajes Modernos como una nueva referencia en moda masculina en Chile.

Mus Trajes Modernos ya se encuentra abierto al público en Av. Vitacura 2920, Las Condes, Santiago, ofreciendo atención personalizada y ajuste a medida.

DETALLES DE LA BOUTIQUE

Dirección: Av. Vitacura 2920, Las Condes, Santiago

Web: www.mustrajesmodernos.cl

Instagram: @mustrajesmodernos.cl

Contacto: lgonzalez@mustrajesmodernos.cl

Especialistas en ternos talla grande, ternos para matrimonio y moda formal masculina en Santiago.

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