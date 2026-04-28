¿Puede México liderar la innovación global? El “océano azul” lo posiciona
Un análisis de EAE Business School destaca cómo empresas mexicanas crean oportunidades con estrategias de “océano azul” basadas en diferenciación
Los «océanos azules» son estrategias que proponen crear espacios de mercado poco disputados mediante la diferenciación y la optimización de costos. Han cobrado relevancia en la región como una alternativa para competir sin entrar en dinámicas tradicionales de rivalidad directa. En lugar de querer entrar al juego de modelos de negocio que ya existen, se prefiere reconstruir los límites del mercado a partir de nuevas propuestas de valor.
«La estrategia de “Océano Azul” adquiere un relieve singular en la era digital cuando observamos cómo empresas latinoamericanas logran abrir espacios competitivos donde antes solo había límites», explica Manuel Antonio Fernández-Villacañas Marín, director del programa de Supply Chain Management & Logistics de EAE Business School. «Como ejemplos paradigmáticos está la mexicana Grupo Bimbo, que demuestra cómo un modelo tradicional puede transformarse en una propuesta de valor diferenciada a partir de su operación y su capacidad de adaptación».
Esta reflexión empresarial fue uno de los ejes del LATAM Tour 2026 de EAE Business School, donde se analizaron casos reales en la región para entender cómo las empresas pueden aplicar este tipo de estrategias en contextos complejos y altamente dinámicos.
Según el experto, presentar estos casos de éxito a los nuevos talentos permite replantear el papel de América Latina en la economía global.
«Latinoamérica es una gran receptora de innovación, pero también generadora de modelos estratégicos originales, profundamente adaptados a las condiciones socioeconómicas de la región y, al mismo tiempo, capaces de proyectarse globalmente», agrega el experto de EAE Business School.
El análisis que Fernández-Villacañas Marín se enfoca en la capacidad de las empresas para leer su entorno y construir ventajas competitivas sostenibles desde su propia estructura. En este sentido, el caso de Grupo Bimbo ofrece una perspectiva complementaria dentro del concepto de «Océano azul».
Desde mediados del siglo XX, la compañía ha desarrollado una estrategia basada en la excelencia operativa, la expansión internacional y la integración logística, construyendo una de las redes de distribución más extensas del mundo en la industria alimentaria. Su crecimiento ha dependido de una comprensión profunda de los mercados y de la relación con consumidores y distribuidores, y no tanto de la mera disrupción tecnológica, demostrando que la innovación no siempre está ligada a la tecnología, sino también a la capacidad de ejecutar con consistencia y adaptar el modelo a distintos contextos culturales y comerciales.
El caso de Bimbo permite analizar cómo un modelo de negocio tradicional puede convertirse en un océano azul mediante la combinación de adaptación cultural, consistencia organizativa, innovación en procesos y capacidad para traducir valores corporativos en prácticas concretas.
Este enfoque de los «Océanos azules» también amplía la comprensión de lo que significa innovar en la región. Aunque abundan casos exitosos dentro de las startups tecnológicas o los modelos digitales avanzados, el «Océano azul» se plantea como una herramienta accesible para cualquier organización que busque redefinir su mercado, y que puede ser exitosa sin que implique presupuestos exorbitantes. La estrategia está por encima del capital, lo que representa una oportunidad para empresas que buscan diferenciarse en mercados altamente competitivos.
El recorrido académico de EAE Business School también planteó preguntas clave sobre el futuro del ecosistema empresarial latinoamericano: cómo transformar restricciones en oportunidades, qué rol juegan factores como la logística o la identidad cultural, y cómo formar líderes capaces de replicar estos modelos.
Como concluye el experto de la universidad española, América Latina, y México como caso destacado, han sabido involucrarse en la conversación global sobre innovación construyendo su propio camino.
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En su compromiso con el desarrollo profesional de sus alumnos, EAE Business School ha gestionado este año más de 2.000 ofertas de empleo, gracias a una red de empresas colaboradoras. Estos datos han permitido que EAE aumente la tasa de inserción de sus estudiantes y el ROI de sus másteres, por lo que ha sido reconocida en los rankings internacionales Bloomberg y QS.
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Damaris López
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