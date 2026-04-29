Lux Travel DMC renforce son service client pour les circuits Vietnam–Cambodge via sa représentation officielle en Europe

Partenariat avec Lux Travel DMC L’équipe de Lux Travel DMC rencontre ses partenaires à l’ITB, salon international du tourisme de Berlin, en Allemagne. L’équipe de Lux Travel DMC au FITUR, salon international du tourisme à Madrid, en Espagne. À la rencontre des habitants de Sapa, au Vietnam

Pour répondre à la demande croissante en voyages privés au Vietnam et au Cambodge, Lux Travel DMC renforce son service client en Europe.

Le renforcement de notre présence en Europe reflète notre volonté d’être au plus proche de nos partenaires et de nos marchés stratégiques” — M. Pham Ha, CEO de Lux Travel DMC

HANOI, HANOI, VIETNAM, April 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Face à une demande croissante du marché européen pour des expériences sur mesure en Asie du Sud-Est, notamment les voyages privés au Vietnam et au Cambodge , Lux Travel DMC, spécialiste reconnu du voyage de luxe, annonce le renforcement de son service client grâce à sa représentation officielle en Europe. Cette initiative stratégique vise à rapprocher l’entreprise de ses partenaires européens tout en optimisant la qualité de service des circuits combinés Vietnam-Cambodge.Depuis plusieurs années, Lux Travel DMC s’impose comme un acteur incontournable dans l’organisation de voyages personnalisés, alliant raffinement, immersion culturelle et engagement durable. L’établissement d’une représentation officielle en Europe marque une nouvelle étape dans son développement international, en particulier sur les marchés francophones et européens, où la demande d’itinéraires exclusifs et immersifs ne cesse de croître.La présence d’un représentant basé en Europe constitue un levier essentiel pour accompagner la croissance du marché. Elle permet d’assurer une communication directe et réactive avec les agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires locaux, tout en facilitant la compréhension des attentes spécifiques des clientèles européennes. Cette proximité géographique et culturelle favorise également une adaptation plus fine des produits, en phase avec les nouvelles tendances du voyage haut de gamme.Dans ce contexte, Lux Travel DMC met particulièrement l’accent sur ses circuits combinés Vietnam–Cambodge, une offre phare auprès des voyageurs européens. Ces programmes, souvent conçus comme des voyages privés au Vietnam et au Cambodge, séduisent par leur flexibilité, leur exclusivité et leur capacité à offrir des expériences profondément personnalisées. De la découverte du patrimoine millénaire d’Hanoï aux temples majestueux d’Angkor, en passant par les paysages préservés du delta du Mékong, chaque itinéraire est pensé pour offrir une immersion complète et authentique.Grâce à sa représentation européenne, Lux Travel DMC est en mesure d’offrir un accompagnement plus fluide et plus efficace à ses partenaires B2B. Ces derniers bénéficient désormais d’un interlocuteur local capable de répondre rapidement à leurs demandes, de fournir des conseils adaptés et de faciliter les opérations. Ce dispositif contribue à renforcer la confiance, à optimiser les délais de traitement et à améliorer l’ensemble du parcours client.« Le renforcement de notre présence en Europe reflète notre volonté d’être au plus proche de nos partenaires et de nos marchés stratégiques », déclare M. Pham Ha, CEO de Lux Travel DMC. « Le marché européen, et en particulier le segment des voyages sur mesure et des voyages privés, constitue un axe stratégique de développement pour notre entreprise. Grâce à notre représentation locale, nous sommes en mesure d’offrir un service encore plus réactif, plus personnalisé et parfaitement adapté aux attentes de cette clientèle exigeante. »Au-delà de l’amélioration du service client, cette présence en Europe permet également de renforcer les activités commerciales et marketing de l’entreprise. Lux Travel DMC participe activement à des salons professionnels, organise des workshops et développe des actions de formation afin de promouvoir ses destinations et ses produits auprès des acteurs du tourisme européen. Cette stratégie contribue à accroître la visibilité de la marque et à consolider son positionnement en tant que partenaire de confiance pour les voyages en Asie du Sud-Est.Par ailleurs, cette initiative s’inscrit pleinement dans l’engagement de Lux Travel DMC en faveur du tourisme durable. En collaborant étroitement avec ses partenaires européens, l’entreprise promeut des pratiques responsables favorisant la protection de l’environnement et le respect des cultures locales. Les itinéraires proposés intègrent des expériences éthiques et durables, répondant aux attentes croissantes des voyageurs soucieux de leur impact.À travers cette stratégie, Lux Travel DMC confirme son ambition de devenir un acteur de référence sur le marché européen des voyages haut de gamme. En combinant expertise locale, innovation et proximité avec ses partenaires, l’entreprise continue de redéfinir les standards du voyage sur mesure en Asie du Sud-Est.À propos de Lux Travel DMCLux Travel DMC est une agence réceptive de luxe basée au Vietnam, spécialisée dans les voyages sur mesure et les voyages privés au Vietnam, ainsi qu’au Cambodge, au Laos et en Thaïlande.. Forte de son expertise locale et de son réseau de partenaires, l’entreprise conçoit des expériences uniques, adaptées aux attentes des clientèles internationales. Reconnue pour son excellence de service et son engagement en faveur du tourisme durable, Lux Travel DMC propose des voyages privés au Vietnam, au Cambodge et dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, alliant authenticité, confort et responsabilité.

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