El examen de japonés «PJC Bridge» se expande a 15 países ante el aumento de estudiantes extranjeros

Certify Co., Ltd. expande su examen oficial de japonés «PJC Bridge» a 15 países ante el aumento de estudiantes internacionales hacia Japón

CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Certify Co., Ltd. (sede central: Distrito de Chuo, Tokyo; Director Representante: Shigeru Takizawa) se complace en anunciar que el Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa «Prueba de Comunicación Práctica en Japonés, Bridge (PJC Bridge)», organizado por la compañía, ha ampliado su presencia internacional a 15 países.

La «Prueba de Comunicación Práctica en Japonés, Bridge (PJC Bridge)», se trata de un Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa, dirigido a hablantes no nativos que mide competencias en los niveles **equivalente al A1-B1 del MCER (equivalente al N5-N3 del JLPT)**.

Esta certificación está reconocida por la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón como título válido que demuestra la competencia en el idioma japonés equivalente al nivel A1. Requisito indispensable para estudiantes extranjeros que pretenden cursar estudios en una institución de enseñanza del idioma japonés, dentro del país.

【Sitio web de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón.】

(Para los interesados en matricularse en una institución de enseñanza del idioma japonés)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html

Actualmente, PJC Bridge se aplica en 15 países, principalmente en Asia, El número de participantes se encuentra en constante incremento, especialmente en China, Nepal y Pakistán. Bajo el propósito de brindar solución a las diversas demandas de los estudiantes del idioma japonés, se continuará ampliando las zonas de cobertura.

[En las Instituciones de enseñanza de idioma japonés, se pueden habilitar como sedes de examen]

PJC Bridge es un examen de tipo CBT (Test a Base de Computadora).

Tras recibir la certificación correspondiente, las Instituciones de enseñanza de idioma japonés, podrán funcionar como sedes de examen en sus instalaciones y realizar las evaluaciones de manera flexible, según su propia programación.

Con esta medida, se ampliarán las oportunidades para que los estudiantes del idioma japonés presenten sus exámenes, permitiéndoles obtener de manera más flexible las certificaciones necesarias para estudiar en Japón."

[Los resultados de los exámenes se notificarán en aproximadamente una semana]

PJC Bridge notifica los resultados del examen aproximadamente entre una semana y diez días posterior a la fecha del examen.

A los aprobados se les emite un certificado que acredita su capacidad en el idioma japonés.

La notificación inmediata de los resultados permite agilizar los trámites necesarios para estudiar en Japón.

[Ventajas para las Instituciones de enseñanza de idioma japonés]

Al convertirse en centro de evaluación de PJC Bridge, las Instituciones de enseñanza obtienen las siguientes ventajas:



Ofrecer la oportunidad de realizar el Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa en sus propias instalaciones.

Brindar apoyo para la obtención de los certificados del idioma japonés requeridos para estudiar en Japón.

El formato CBT permite la implementación de exámenes con cronograma flexible.

Notificación de los resultados del exámen en aproximadamente una semana.



【Contexto social y perspectivas de futuro】

En los últimos años, el incremento en la acogida de estudiantes y trabajadores extranjeros en Japón, ha elevado significativamente la importancia de la implementación de exámenes que certifiquen de manera objetiva el nivel del idioma japonés.

PJC Bridge, diseñado para evaluar la competencia lingüística japonesa a nivel inicial a intermedio, se posiciona como una respuesta estratégica a las demandas de instituciones de enseñanza y estudiantes. De ésta manera, contribuiremos al fortalecimiento de las bases educativas del idioma japonés, así como a la creación de un entorno favorable tanto en los ámbitos educativo como laboral.

[Para las Instituciones de enseñanza del idioma japonés]

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