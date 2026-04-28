Envu werkt samen met Vivagro voor een nieuwe biorationele oplossing voor golf- en sportvelden in Europa

Envu werkt samen met Vivagro om biorationele innovatie in gazonbeheer in Europa te bevorderen.

Nieuw fungicide biedt groenverzorgers en beheerders van sportvelden een natuurlijk alternatief voor de bestrijding van dollar spot en sneeuwschimmel.

CARY, NC, UNITED STATES, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Envu, een wereldwijd opererend milieuwetenschappelijk bedrijf dat vooruitstrevende innovaties levert ter bescherming en verbetering van de gezondheid van het milieu wereldwijd, heeft vandaag een exclusieve samenwerking aangekondigd met gewasbeschermingsinnovator Vivagro voor de ontwikkeling van een nieuwe biorationele oplossing voor de golf- en sportveldmarkt.Biorationals zijn afgeleid van natuurlijke bronnen en ontworpen om specifieke plagen te bestrijden met een minimale ecologische impact. Envu heeft onderzoek gedaan naar biobased technologieën ter aanvulling op haar bestaande portfolio van toonaangevende oplossingen voor gazonbeheer en is een samenwerking aangegaan met Vivagro om een biorationele oplossing te ontwikkelen voor de bestrijding van dollar spot en sneeuwschimmel. Met de toenemende regelgeving in heel Europa deelt Envu haar doelstelling om groenverzorgers en beheerders van sportvelden een effectievere, natuurlijke oplossing te bieden voor de bestrijding van de meest voorkomende en schadelijke gazonziekten."Als bedrijf dat zich inzet voor een evenwicht tussen de behoeften van onze klanten en de natuur, is Envu altijd op zoek naar nieuwe innovaties die de klus effectief klaren met minimale impact", aldus Bernard Jacqmin, Chief Innovation and Regulatory Officer bij Envu. "We zijn verheugd om samen met Vivagro een spannend nieuw biorationeel fungicide te ontwikkelen voor greenkeepers en beheerders van sportvelden, dat aan beide criteria voldoet en indrukwekkende resultaten oplevert."Vivagro is een pure speler in het ontwerpen van innovatieve biobased producten voor de agrarische markt. Envu benaderde Vivagro vanwege de expertise van het bedrijf op het gebied van gewasbescherming, de effectieve oplossingen en de inzet voor het milieu."Wij geloven in de kracht van biorationele oplossingen en zien ze als de toekomst van plaagdierbestrijding," aldus Fabrice Lemarchand, algemeen directeur van Vivagro. "We waren geïnteresseerd toen Envu ons benaderde en werken graag samen om onze technologie naar andere markten te brengen, zoals het beheren van sportvelden, waar het een zinvolle bijdrage kan leveren aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame plantenbescherming.”"Deze ontwikkeling ondersteunt onze strategie om de groei in complementaire nieuwe markten te versnellen, samen met een specialist als Envu," voegde Mélanie Corre, wereldwijd marketingmanager van Vivagro, eraan toe.Envu heeft een exclusieve overeenkomst met Vivagro en heeft al uitgebreid ontwikkelingswerk verricht met de technologie, waaronder het uitvoeren van meer dan 30 veldproeven in heel Europa."Dit nieuwe biorationele fungicide laat zeer veelbelovende resultaten zien in vergelijking met zowel traditionele als natuurlijke alternatieven," aldus Sophie Beillon, senior productmanager voor Envu in EMEA en LATAM. "We kijken ernaar uit om het de komende maanden en jaren beschikbaar te stellen aan groenverzorgers en beheerders van sportvelden in heel Europa, zodat zij hun grasvelden gezond en bespeelbaar kunnen houden."Over EnvuEnvu werd in 2022 opgericht als gloednieuw bedrijf met jarenlange ervaring in de milieuwetenschappen, met als enige doel het bevorderen van een gezonde omgeving overal en voor iedereen. Envu biedt de volgende gespecialiseerde services: professionele plaagdierbeheersing, bosbouw, sierteelt, golf, industrieel vegetatiebeheer, gazon- en landschapsarchitectuur, muggenbestrijding en weidebeheer. Envu werkt samen met klanten om innovatieve oplossingen te ontwerpen die voldoen aan hun huidige en toekomstige behoeften. De Envu-portfolio bevat meer dan 250 vertrouwde bekende merken. Het bedrijf heeft meer dan 1.000 mensen in dienst, is actief in 100 landen en heeft vier wereldwijde innovatiehubs. Ga voor meer informatie naar www.envu.com Over VivagroHet bedrijf, opgericht in 2007, wordt geleid door de twee medeoprichters, Fabrice Lemarchand en Bent Hojland Petersen. Deze toegewijde, gepassioneerde specialisten op het gebied van gewasbescherming, hulpstoffen en voeding, met meer dan 50 jaar ervaring, hebben hun krachten gebundeld om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het ontwikkelen van innovatieve, biologisch afbreekbare oplossingen ter vervanging en aanvulling van chemische producten, als onderdeel van een duurzame, agro-ecologische aanpak. Vivagro heeft onder het "Physioprotech-concept" drie productlijnen ontwikkeld die zijn ontworpen om aan alle behoeften van planten te voldoen: Biologische bestrijding en bescherming, Hulpstoffen en Voeding en biostimulatie. Vivagro is nu actief in 30 landen met speciale teams die de registratie, ontwikkeling en marketing van haar biobased portfolio ondersteunen. Ga voor meer informatie naar www.vivagro.fr/?lang=en Contactpersonen voor mediavragen:Jennifer Poore (Envu)E-mail: jennifer.poore@envu.comKate Hayes (Envu agency partner)E-mail: khayes@hlkagency.comMélanie Corre (Vivagro)E-mail: melaniecorre@vivagro.frMeer informatie vindt u op www.envu.com Volg ons op LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu Toekomstgerichte uitsprakenDit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op de huidige aannames en prognoses van het management van Envu. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bijwerken van deze toekomstgerichte verklaringen of het aanpassen ervan aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

