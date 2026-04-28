Envu s’associe à Vivagro pour une solution biorationnelle pour les marchés du gazon de golf et de sport en Europe

Envu s’associe à Vivagro pour faire progresser l’innovation biorationnelle dans la gestion des gazons en Europe.

Nouveau fongicide pour offrir aux greenkeepers et gestionnaires de gazons une alternative naturelle contre la brûlure en plaques et la moisissure des neiges.

CARY, NC, UNITED STATES, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Envu, une société mondiale de sciences environnementales fournissant des innovations avant-gardistes qui protègent et améliorent la santé des environnements dans le monde entier, a annoncé aujourd’hui un partenariat exclusif avec Vivagro, innovateur en matière de protection des plantes, visant à développer une nouvelle solution biorationnelle pour les marchés du gazon pour terrains de golf et terrains de sport.Les produits biorationnels sont issus de sources naturelles et conçus pour cibler des insectes ravageurs spécifiques tout en minimisant leur impact écologique. Envu a mené des recherches sur les technologies biosourcées afin de compléter son portefeuille existant de solutions de pointe pour la gestion des gazons et a commencé à collaborer avec Vivagro pour développer une solution biorationnelle visant à lutter contre la brûlure en plaque et la moisissure des neiges. Face à la pression réglementaire croissante en Europe, Envu a fait part de son objectif : offrir aux responsables de l'entretien des verts et aux gestionnaires des gazons pour terrains de sport une solution naturelle plus efficace permettant de lutter contre les maladies des gazons les plus importanteset les plus répandues.« En tant qu’entreprise soucieuse d’équilibrer les besoins de nos clients et de la nature, Envu est toujours à la recherche de nouvelles innovations qui allient efficacité et impact minimal sur la nature, a déclaré Bernard Jacqmin, directeur de l’innovation et des affaires réglementaires chez Envu. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Vivagro pour offrir aux responsables de l'entretien des verts et aux gestionnaires des gazons pour terrains de sport un nouveau fongicide biorationnel prometteur qui répondra à ces deux critères tout en garantissant des résultats impressionnants. »Vivagro est un acteur spécialisé dans la conception de produits biosourcés innovants pour le marché agricole. Envu a fait appel à Vivagro en raison de l’expertise de l’entreprise en matière de protection des plantes, de ses solutions efficaces et de son engagement envers l’environnement.« Nous croyons au pouvoir des solutions biorationnelles et nous les considérons comme l’avenir de la gestion des insectes ravageurs, a affirmé Fabrice Lemarchand, directeur général de Vivagro. Nous avons manifesté notre intérêt lorsqu’Envu nous a contactés, et nous sommes heureux de nous associer à cette entreprise pour déployer notre technologie sur d’autres marchés, comme celui du traitement des gazons, là où elle peut apporter une contribution significative à l’exploration de nouvelles voies en matière de protection durable des plantes. »« Ce développement soutient notre stratégie d’accélération de la croissance sur de nouveaux marchés complémentaires aux côtés d’un spécialiste comme Envu », a ajouté Mélanie Corre, responsable marketing mondial de Vivagro.Envu a conclu un accord exclusif avec Vivagro et a déjà réalisé d’importants travaux de développement avec cette technologie, notamment en menant plus de 30 essais sur le terrain à travers l’Europe.« Ce nouveau fongicide biorationnel affiche des résultats très prometteurs par rapport aux alternatives traditionnelles et naturelles, a déclaré Sophie Beillon, chef de produit senior chez Envu pour la zone EMEA et Amérique latine. Nous avons hâte de proposer ces solutions aux responsables de l'entretien des verts et aux gestionnaires des gazons pour terrains de sport à travers l’Europe dans les mois et les années à venir afin de les aider à maintenir leur gazon sain et jouable. »À propos d’EnvuEnvu a été fondée en 2022, en tant qu’entreprise reposant sur des années d’expérience dans le domaine des sciences environnementales, dans l’unique but de développer un environnement sain partout et pour tous. Envu propose des services dédiés dans : la lutte professionnelle contre les ravageurs, la sylviculture, les plantes ornementales, le golf, la gestion de la végétation industrielle, l’entretien des pelouses et le paysagisme, la lutte contre les moustiques et les parcours et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent aux exigences d’aujourd’hui comme à celles de l’avenir lointain. Le portefeuille d’Envu comporte plus de 250 marques populaires et bien connues. L’entreprise emploie plus de 1 000 personnes, est présente dans 100 pays et dispose de quatre centres d’innovation mondiaux. Pour de plus amples informations, consultez le site www.envu.com À propos de VivagroL’entreprise, créée en 2007, est dirigée par ses deux cofondateurs, Fabrice Lemarchand et Bent Hojland Petersen. Ces spécialistes engagés et passionnés de la protection des plantes, des adjuvants et de la nutrition, forts de plus de 50 années d’expérience, ont uni leurs forces pour atteindre un objectif commun : développer des solutions biosourcées innovantes pour remplacer et compléter les produits chimiques dans le cadre d’une approche agroécologique durable. Vivagro a développé trois gammes de produits sous le concept « Physioprotech », conçues pour répondre à tous les besoins des plantes : Biocontrôle et Protection, Adjuvants et Nutrition, et Biostimulation. Vivagro est un fournisseur désormais présent dans 30 pays avec des équipes dédiées à l’enregistrement, au développement et à la commercialisation de son portefeuille de produits biosourcés. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.vivagro.fr/?lang=en Personnes-ressources pour les demandes des médias :Jennifer Poore (Envu)Adresse électronique : jennifer.poore@envu.comKate Hayes (Partenaire de l’agence Envu)Adresse électronique : khayes@hlkagency.comMélanie Corre (Vivagro)Adresse électronique : melaniecorre@vivagro.frPlus d’informations à l’adresse www.envu.com Suivez-nous sur LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Déclarations prévisionnellesCette publication peut comporter des déclarations prévisionnelles basées sur les suppositions et prévisions actuelles de la direction d’Envu. Divers risques connus et inconnus, incertitudes ainsi que d’autres facteurs pourraient entraîner des différences matérielles entre la réalité des résultats, de la situation financière, du développement ou des performances de l’entreprise à venir et les estimations données ici. L’entreprise décline toute responsabilité quant à l’actualisation de ces déclarations prévisionnelles ou leur mise en conformité avec les événements ou développements futurs.

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