Envu kooperiert mit Vivagro für neue biorationale Pflanzenschutzlösung im Golf- und Sportrasenmarkt in Europa

Envu kooperiert mit Vivagro, um biorationale Innovation im Rasenmanagement in Europa voranzutreiben.

Neues Fungizid bietet Greenkeepern und Sportrasenmanagern eine natürliche Alternative zur Bekämpfung von Dollarflecken-Krankheit und Schneeschimmel.

CARY, NC, UNITED STATES, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Envu, ein weltweit tätiges Umweltwissenschaftsunternehmen, das zukunftsweisende Innovationen zum Schutz und zur Verbesserung der Gesundheit von Umwelten auf der ganzen Welt anbietet, gab heute eine exklusive Partnerschaft mit dem Pflanzenschutzinnovator Vivagro bekannt, um eine neue biorationale Lösung für den Golf- und Sportrasenmarkt zu entwickeln.Biorationale Mittel werden aus natürlichen Quellen gewonnen und sind so konzipiert, dass sie gezielt bestimmte Schädlinge bekämpfen und gleichzeitig die ökologischen Auswirkungen minimieren. Envu forscht an biobasierten Technologien, um sein bestehendes Portfolio führender Rasenpflegelösungen zu ergänzen, und hat eine Zusammenarbeit mit Vivagro begonnen, um eine biorationale Lösung zur Bekämpfung von Dollarflecken-Krankheit und Schneeschimmel zu entwickeln. Angesichts des zunehmenden Regulierungsdrucks in ganz Europa teilte Envu sein Ziel, Greenkeepern und Sportrasenmanagern eine effektivere natürliche Lösung zur Bekämpfung der am weitesten verbreiteten und folgenreichsten Rasenkrankheiten anzubieten.„Als Unternehmen, das sich dem Ausgleich der Bedürfnisse seiner Kunden und der Natur verpflichtet hat, ist Envu stets auf der Suche nach neuen Innovationen, die die Aufgabe effizient und mit minimalen Auswirkungen erledigen“, sagte Bernard Jacqmin, Chief Innovation and Regulatory Officer bei Envu. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vivagro, um Greenkeepern und Sportrasenmanagern ein aufregendes neues biorationales Fungizid anbieten zu können, das beide Kriterien mit beeindruckenden Ergebnissen erfüllt.“Vivagro ist ein reiner Akteur, der sich auf die Entwicklung innovativer biobasierter Produkte für den Agrarmarkt spezialisiert hat. Envu wandte sich an Vivagro aufgrund der Expertise des Unternehmens im Bereich Pflanzenschutz, seiner effizienten Lösungen und seines Engagements für die Umwelt.„Wir glauben an die Kraft biorationaler Lösungen und sehen sie als die Zukunft der Schädlingsbekämpfung“, sagte Fabrice Lemarchand, Geschäftsführer von Vivagro. „Wir waren interessiert, als Envu an uns herantrat, und freuen uns über die Partnerschaft, um unsere Technologie in andere Märkte zu bringen, wie z. B. in die Rasenpflege, wo sie einen sinnvollen Beitrag zum nachhaltigen Pflanzenschutz leisten kann.“„Diese Entwicklung unterstützt unsere Strategie, das Wachstum in komplementären neuen Märkten gemeinsam mit einem Spezialisten wie Envu zu beschleunigen“, fügte Mélanie Corre, globale Marketingmanagerin von Vivagro, hinzu.Envu hat eine exklusive Vereinbarung mit Vivagro und hat bereits umfangreiche Entwicklungsarbeit mit dieser Technologie geleistet, einschließlich der Durchführung von über 30 Feldstudien in ganz Europa.„Dieses neue biorationale Fungizid zeigt im Vergleich zu traditionellen und natürlichen Alternativen sehr vielversprechende Ergebnisse“, sagte Sophie Beillon, Senior Produktmanagerin für Envu in EMEA und Lateinamerika. „Wir freuen uns darauf, es Greenkeepern und Rasenmanagern in ganz Europa in den kommenden Monaten und Jahren zur Verfügung zu stellen, um ihnen dabei zu helfen, ihren Rasen gesund und bespielbar zu halten.“Über EnvuEnvu wurde 2022 gegründet, ein Unternehmen, das auf jahrelanger Erfahrung im Bereich der Umweltwissenschaften aufbaut und dessen einziges Ziel es ist, eine gesunde Umwelt für alle und überall zu fördern. Envu bietet spezielle Dienstleistungen an: professionelle Schädlingsbekämpfung, Forstwirtschaft, Zierpflanzen, Golfplatzpflege, industrielles Vegetationsmanagement, Rasen und Landschaft, Stechmückenbekämpfung und Weideland. Envu arbeitet mit Kunden zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die ihren Anforderungen heute und auch in Zukunft gerecht werden. Das Envu-Portfolio umfasst über 250 bewährte und bekannte Marken. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, ist in 100 Ländern tätig und verfügt über vier globale Innovationszentren. Weitere Informationen finden Sie auf www.envu.com Über VivagroDas 2007 gegründete Unternehmen wird von seinen beiden Mitbegründern Fabrice Lemarchand und Bent Hojland Petersen geleitet. Diese engagierten und leidenschaftlichen Spezialisten auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes, der Hilfsstoffe und der Pflanzenernährung mit mehr als 50 Jahren Erfahrung haben sich zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: die Entwicklung innovativer biobasierter Lösungen, die chemische Produkte im Rahmen eines nachhaltigen, agrarökologischen Ansatzes ersetzen und ergänzen sollen. Vivagro hat unter dem „Physioprotech-Konzept“ drei Produktreihen entwickelt, die auf alle Bedürfnisse von Pflanzen zugeschnitten sind: Biologische Bekämpfung & Schutz, Hilfsstoffe und Ernährung & Biostimulation. Vivagro ist mittlerweile in 30 Ländern mit spezialisierten Teams tätig, die die Registrierung, Entwicklung und Vermarktung seines biobasierten Produktportfolios unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vivagro.fr/?lang=en Kontakte für Medienanfragen:Jennifer Poore (Envu)E-Mail: jennifer.poore@envu.comKate Hayes (Envu agency partner)E-Mail: khayes@hlkagency.comMélanie Corre (Vivagro)E-Mail: melaniecorre@vivagro.frWeitere Informationen unter www.envu.com Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Envu beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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