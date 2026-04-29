Acclaim Energy presenta a las empresas reconocidas con el Energy Supplier Quality Award 2025

Los Suministradores que Marcan el Estandar de Calidad del Mercado Eléctrico en Mexico

Los ganadores del Energy Supplier Quality Award 2025 representan el estándar de calidad que impulsa la confianza y el buen funcionamiento del mercado eléctrico en México,” — María José Treviño, Directora General de Acclaim Energy México

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, April 29, 2026 / EINPresswire.com / -- En un entorno de creciente complejidad operativa y regulatoria, la calidad del suministro eléctrico se ha convertido en un factor crítico para los grandes consumidores industriales y comerciales en México. En este contexto, Acclaim Energy México reconoce a los cinco Suministradores Calificados que durante 2025 destacaron por su excelencia operativa, enfoque en el cliente y consistencia en la ejecución, al otorgar por quinto año consecutivo el Energy Supplier Quality Award.Los ganadores fueron seleccionados mediante un proceso de evaluación independiente, que considera más de 20 factores cualitativos, entre ellos procesos operativos, conocimiento del mercado, capacidad de negociación, flexibilidad y atención a clientes. El precio o valor de los productos ofrecidos no forma parte de esta evaluación, la cual se enfoca exclusivamente en la calidad del servicio y el desempeño integral.Las organizaciones reconocidas en la edición 2025, en orden alfabético, son:AmmperBID EnergyCFE CalificadosEnergía RealIberdrolaAcclaim Energy también agradece a todos los Suministradores Calificados que participaron en el proceso de evaluación por su compromiso, apertura y esfuerzos continuos por elevar la calidad del servicio en el mercado eléctrico mexicano, y los invita a seguir participando en futuras ediciones del reconocimiento.Los acreedores de esta distinción fueron seleccionados por un comité de expertos de la industria eléctrica, internos y externos a Acclaim Energy, utilizando el Quality Supplier Index (QSI)©, una metodología diseñada para medir de forma objetiva el desempeño de los suministradores.“Los ganadores del Energy Supplier Quality Award 2025 representan el estándar de calidad que impulsa la confianza y el buen funcionamiento del mercado eléctrico en México,” afirmó María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México.El Energy Supplier Quality Award, establecido en 2021, busca incentivar la adopción de sistemas de gestión de calidad centrados en el cliente, en beneficio tanto de los suministradores como de los grandes consumidores de energía en México.Acerca de Acclaim Energy México:Somos una firma internacional de consultoría energética con presencia en México, Estados Unidos y LATAM, dedicada a maximizar el valor de la energía y fortalecer la sostenibilidad de las empresas. En México atendemos a más de 150 clientes, supervisamos más de 3,000 centros de carga y administramos un gasto anual superior a mil millones de dólares en electricidad y gas natural, generando ahorros acumulados de más de 960 millones de dólares que impulsan la competitividad y el crecimiento de nuestros clientes.Para más información: www.acclaimenergy.com.mx Alejandro Valentín Mata Ruízalejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 55 8326 0112LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/acclaimenergymx/

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