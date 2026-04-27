Synonymer.it.com Lanserar Svensk Synonymordbok Med Synonymer, Sammansatta Ord Och Stilnivåer

Synonymer

Öppna datakällor från Språkbanken Text och Svenska Wiktionary — synonymer och sammansatta ord för svenska, gratis och utan registrering.

MALMö, SWEDEN, April 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Synonymer , ett nytt svenskt språkverktyg, har lanserats med synonymfunktionalitet, relaterade ord och sammansatta ord anpassade specifikt för svenska språkliga strukturer och stilnivåer. Plattformen är gratis, kräver ingen registrering och fungerar direkt i webbläsaren på alla enheter. Lexikondata hämtas från Swesaurus — Språkbanken Text, Göteborgs universitets öppna tesaurus — under licens CC BY 4.0, samt från Svenska Wiktionary under licens CC BY-SA 4.0.Vad Plattformen ErbjuderSynonymer.it.com kombinerar tre funktionsnivåer i ett gränssnitt. Synonymsökning presenterar alternativa ord med kontextuell information om register, stilnivå och användningssammanhang, baserad på Swesaurus likhetsgraderingar. Relaterade ord expanderar sökningen till semantiskt närliggande begrepp som inte är direkta synonymer men som kan vara relevanta för det aktuella sammanhanget, hämtade från Svenska Wiktionary. Sammansatta ord visar hur ett sökord kombineras med andra ord i synonymer svenska sammansättningar — en funktion som saknas i de flesta engelskspråkiga synonymordbokstjänster och som utgör plattformens eget originalinnehåll.Datakällor Och Öppen LicensieringPlattformens lexikondata hämtas från två öppna, verifierade källor. Swesaurus, framtagen av Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, tillhandahåller synonymer med likhetsgraderingar och används under licens CC BY 4.0 med full attribuering. Svenska Wiktionary bidrar med definitioner, etymologi, ytterligare synonymer och antonymer under licens CC BY-SA 4.0. Fullständig källredovisning, licenstexter och attributionsuppgifter finns tillgängliga på synonymer.it.com/kallor. Plattformens sammansatta ord, gränssnittsdesign och redaktionella innehåll är Synonymer.it.coms egna originalverk.Skillnaden Mot Engelskspråkiga PlattformarDe dominerande synonymordbokstjänsterna på internet — Thesaurus.com, Merriam-Webster Thesaurus, Collins Thesaurus — är byggda kring engelskans semantiska logik och idiomatik. Portaler som WordReference och Reverso erbjuder flerspråkig funktionalitet men är generalistiska till sin karaktär. För skribenter, studenter och översättare som arbetar specifikt med svenska innebär denna engelskdominans att subtila skillnader i konnotation, register och stilnivå riskerar att förloras. Synonymer.it.com är byggt med svenska som utgångspunkt, inte som tillägg.Identifierade AnvändargrupperPlattformen riktar sig till tre primära grupper. Professionella skribenter och journalister som behöver precisionsverktyg för lexikala val i redaktionella och kommersiella texter. Studenter som studerar svenska som modersmål, andraspråk eller främmande språk och använder synonymsökning som ett ordförrådsutvecklingsverktyg. Översättare som arbetar med svenska som käll- eller målspråk och behöver kontextuell information om ordval utöver direkta ekvivalenter.Gratis Och Utan RegistreringPlattformen kräver ingen kontoregistrering och inget abonnemang. Alla funktioner är tillgängliga utan begränsning i antal sökningar per dag. Verktyget fungerar direkt i webbläsaren på dator, surfplatta och mobiltelefon utan installation.Om Synonymer.it.comSynonymer är en gratis svensk synonymordbok med relaterade ord, sammansatta ord och kontextuell lexikal information anpassad för svenska språkliga strukturer. Lexikondata baseras på Swesaurus, Språkbanken Text, Göteborgs universitet (CC BY 4.0) och Svenska Wiktionary (CC BY-SA 4.0). Fullständig källredovisning finns på synonymer.it.com/kallor. Plattformen kräver ingen registrering och är tillgänglig på alla enheter. Mer information finns på synonymer.it.com.

