La Gobernadora Hochul, El Alcalde Mamdani y El Comité Anfitrión de Nynj de La Copa Mundial de La FIFA 2026™ Anuncian Eventos Gratuitos para Los Aficionados en Los Cinco Distritos De La Ciudad de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ anunciaron hoy la celebración de eventos oficiales gratuitos para los aficionados (NYNJ Fan Events) en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, garantizando así que un número aún mayor de neoyorquinos pueda disfrutar de los partidos y de la programación de la Copa Mundial sin costo alguno.

La administración de la gobernadora Hochul ha destinado 20 millones de dólares en fondos estatales para apoyar las actividades relacionadas con la Copa Mundial en toda la ciudad de Nueva York. El anuncio de hoy se suma a la iniciativa previa de la gobernadora sobre la organización de grandes fiestas para ver los partidos en todo el estado, así como a su reciente medida que permite a más bares y restaurantes organizar actividades fuera de sus locales habituales durante el transcurso de la Copa Mundial.

“Los neoyorquinos están listos para dar la bienvenida a aficionados de todo el mundo para la Copa Mundial de 2026, y nos estamos asegurando de que todos aquellos que consideran a esta ciudad su hogar formen parte de este evento histórico”, declaró la Gobernadora Hochul. “Estos eventos gratuitos para los aficionados, que se llevarán a cabo en los cinco distritos, llevan la emoción del juego a cada neoyorquino y a cada comunidad, brindando apoyo a nuestras pequeñas empresas y uniendo a los habitantes de Nueva York”.

El Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, comentó: “Cuando rememoro mi primera Copa Mundial, algunos de mis recuerdos más significativos no tuvieron lugar dentro del estadio, sino en las zonas de aficionados, rodeado de miles de personas unidas por un amor puro hacia el juego. Eso es precisamente lo que estamos construyendo aquí: una Copa Mundial que pertenezca a los neoyorquinos. Al llevar estos eventos gratuitos para los aficionados a cada uno de los distritos, nos aseguramos de que todos puedan ser partícipes de esa alegría”.

Alex Lasry, Director Ejecutivo del Comité Anfitrión de la Copa Mundial NYNJ 2026, afirmó: “El objetivo de estos eventos es dar la bienvenida al mundo a Nueva York y Nueva Jersey, y mostrar lo mejor de nuestra región. Como capital mundial del deporte y el entretenimiento, estamos creando experiencias para los aficionados que sean asequibles, accesibles y auténticamente representativas de Nueva York y Nueva Jersey; experiencias dirigidas tanto a los visitantes como —y esto es igual de importante— a los residentes que consideran a esta región su hogar”.

Justin Brannan, Director Sénior de Operaciones de Grandes Eventos del Estado de Nueva York, declaró: “Nueva York está lista para recibir la Copa del Mundo este verano, pero esta debe ser para todos. Para la gobernadora Hochul, esto significa garantizar que las familias trabajadoras, las pequeñas empresas y las comunidades de cada rincón de este gran estado puedan participar en esta celebración mundial del "deporte rey". Al eliminar la burocracia y destinar fondos para que las comunidades locales puedan organizar proyecciones públicas gratuitas —desde Brooklyn hasta Buffalo—, y al invertir en iniciativas a largo plazo como "NY Kicks" para llevar recursos concretos a los barrios con mayores carencias, la gobernadora Hochul asegurará que los beneficios de este momento único en la vida sean compartidos por todos, y no solo por unos pocos”.

Hope Knight, Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, declaró: “La Copa del Mundo es más que un evento deportivo global; es una poderosa oportunidad económica para Nueva York. Al promover eventos gratuitos para los aficionados en los cinco distritos y apoyar las fiestas de visualización de partidos en todo el estado, la gobernadora Hochul está uniendo la emoción de este torneo mundial con la energía de los barrios y comunidades de todo el Empire State. Si bien solo un equipo se llevará a casa el trofeo de la Copa del Mundo, los verdaderos ganadores del evento son las pequeñas empresas, los restaurantes y las atracciones locales que comparten los beneficios de este momento histórico”.

Eventos Oficiales Gratuitos para Aficionados de NYNJ en los Cinco Condados

QUEENS: Sede de la Fase de Grupos de Queens de la Copa del Mundo NYNJ 26

USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows

Del 11 al 27 de junio

Programación diaria y visualización de partidos

MANHATTAN: Villa de Aficionados de la Copa del Mundo NYNJ 26 y Telemundo en el Rockefeller Center

Rockefeller Center

Del 6 al 19 de julio

Programación diaria; horario extendido durante la semana de las finales

EL BRONX: Zona de Aficionados del Bronx de la Copa del Mundo NYNJ 26

Bronx Terminal Market

13 y 14 de junio

Programación para los días de partido y programación cultural local

BROOKLYN: Zona de Aficionados de Brooklyn

Brooklyn Bridge Park

Del 13 de junio al 19 de julio

Programación diaria y visualización de partidos

STATEN ISLAND: Zona de Aficionados de Staten Island de la Copa del Mundo NYNJ 26

Staten Island University Hospital Community Park

Del 29 de junio al 2 de julio

Programación diaria y visualización de partidos por la noche

Apoyo a las Activaciones y Programación de la Copa del Mundo en Todo el Estado

La gobernadora Hochul anunció que el estado organizará dos eventos públicos de visualización a gran escala en Long Island y en el Valle del Hudson, reuniendo a miles de personas para ver los partidos en tiempo real. Para obtener más información, incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del estado de Nueva York relacionados con la Copa del Mundo, visite el sitio web de I LOVE NY. Además, Silo City y Canalside, ambos en Buffalo, albergarán fiestas de visualización de los partidos de la selección de EE. UU. (USA Soccer Watch Parties), como parte de las doce activaciones de la Copa del Mundo financiadas en siete regiones del estado.

La gobernadora Hochul también anunció que los organizadores de eventos pueden realizar activaciones fuera de sus instalaciones durante toda la Copa del Mundo solicitando un Permiso de un Día para la Copa del Mundo a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York. Los bares y restaurantes podrán utilizar el proceso del Permiso de un Día para la Copa del Mundo para aprovechar espacios exteriores contiguos y organizar eventos durante el torneo, a diferencia del límite actual de un máximo de cuatro días. Además, la gobernadora Hochul está trabajando con la legislatura para autorizar una ampliación temporal del horario de funcionamiento permitido durante la Copa del Mundo, lo que permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos elegibles con servicio en el local permanecer abiertos siempre que se transmitan partidos en vivo.

Como parte del presupuesto para el año fiscal 2027, la gobernadora también ha impulsado "NY Kicks", una nueva iniciativa destinada a ampliar el acceso de los jóvenes al fútbol mediante la inversión en nuevas instalaciones futbolísticas y programas comunitarios en zonas desfavorecidas de todo el estado. Asimismo, "NY Kicks" promueve la iniciativa de la gobernadora Hochul titulada "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate, Sal al Aire Libre), la cual anima a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos electrónicos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, activando espacios públicos en todo el estado y creando experiencias compartidas y activas para las familias.