Ronda internacional en Agrishow conecta la tecnología tropical brasileña con mercados agrícolas emergentes

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Iniciativa reúne a 47 empresas y compradores de diez países en más de 400 reuniones, con foco en la expansión de las exportaciones brasileñas

COLOMBIA, April 27, 2026 / EINPresswire.com / -- La combinación de producción a gran escala, múltiples cosechas al año y el desarrollo de tecnologías adaptadas a condiciones tropicales ha posicionado a Brasil de manera singular en el agronegocio global. Este escenario está impulsando la demanda internacional por maquinaria y equipos desarrollados en el país. La tendencia ya se refleja en las exportaciones del sector, que alcanzaron US$1.640 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 11,9%, impulsado principalmente por mercados de América Latina y África que enfrentan desafíos productivos similares a los de Brasil.Este aumento de la demanda internacional ha sido acompañado por iniciativas estructuradas de promoción comercial, como la Ronda Internacional de Negocios de Agrishow 2026. Realizada en el marco de Brazil Machinery Solutions, programa ejecutado por ABIMAQ (Asociación Brasileña de Constructores de Maquinaria) en alianza con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), la iniciativa tendrá lugar del 28 al 30 de abril en Ribeirão Preto, un importante polo agrícola del estado de São Paulo. Este año reunirá a 47 empresas brasileñas y 16 compradores internacionales, con más de 400 reuniones programadas a lo largo de tres días, conectando a participantes de diez mercados estratégicos. Entre los países participantes se encuentran Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Angola y Costa Rica, que han incrementado sus importaciones de maquinaria agrícola brasileña en los últimos años.Según Pedro Estevão, presidente de la Cámara Sectorial de Máquinas e Implementos Agrícolas de ABIMAQ, la competitividad brasileña es resultado de la integración entre el campo y la industria. “La agricultura brasileña se ha desarrollado sobre la base de tecnología tropical y un modelo productivo intensivo, lo que ha impulsado el desarrollo de maquinaria altamente eficiente y especializada”, afirma.Una solución brasileña para cada desafíoEl perfil de las empresas participantes refleja la diversidad de la industria brasileña de maquinaria y equipos para el agronegocio, con soluciones que abarcan desde maquinaria e implementos agrícolas hasta tecnologías de aplicación de insumos, automatización, riego, sistemas pecuarios y logística. Esta diversidad permite atender distintos niveles de mecanización y realidades operativas, además de responder a desafíos recurrentes del sector, como la escasez de mano de obra, la necesidad de mantenimiento simplificado y la mejora del rendimiento en campo.Según Estevão, la capacidad de respuesta de la industria es una ventaja competitiva clave. “Brasil cuenta con una amplia base industrial, con cientos de fabricantes capaces de atender demandas específicas de distintos cultivos y regiones”, destaca. Añade que este modelo favorece la personalización y acelera la inserción en mercados internacionales, especialmente en países que buscan aumentar la productividad sin replicar completamente los modelos de mecanización de mercados desarrollados.Entorno de negociosEn su 24ª edición, la ronda se realiza en un entorno estructurado para generar resultados comerciales concretos, con reuniones organizadas a partir de la alineación entre la oferta brasileña y la demanda internacional. En la edición anterior, la iniciativa generó negocios por US$6,3 millones durante el evento, con una expectativa adicional de US$26,8 millones en los 12 meses siguientes, lo que evidencia la escalabilidad y efectividade de la plataforma.Además de las reuniones comerciales, el evento contará con la participación de instituciones como BNDES y ABGF, que ofrecerán asesoría especializada a empresas brasileñas y compradores internacionales sobre herramientas de financiamiento a la exportación para el sector agrícola y mitigación de riesgos en operaciones externas. ApexBrasil también estará presente, brindando orientación sobre estrategias de internacionalización y oportunidades en el mercado global.ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONSBrazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.ACERCA DE ABIMAQLa ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.ACERCA DE APEXBRASILLa Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña.Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.

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