OLIVEDA International CEO und OLIVE TREE PEOPLE Gründer präsentiert die ‘Waterless Beauty’ Initiative für Afrika

OLIVEDA bringt das Wasser, das mit den Waterless Beauty Produkten gespart wird, zu den Menschen in Afrika the difference: OLIVEDA 100% pure power The Story of OLIVE TREE PEOPLE Vogue Shooting in the olive groves OLIVE TREE PEOPLE Flagship Store in Santa Monica

Thomas Lommel stellte in der Region Arusha in Tansania, Afrika, die globale Initiative vor, die von über 70.000 „Waterless Beauty Pioneers“ unterstützt wird

„Immer mehr Menschen sind begeistert davon, wie zielgerichtet und erfüllend unsere Arbeit ist, und täglich schließen sich weitere unserer Waterless Beauty-Bewegung an"” — Thomas Lommel

DüSSELDORF, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, April 27, 2026 / EINPresswire.com / -- OLIVEDA International gab bekannt, dass sich der Olivenbauer und Gründer von OLIVE TREE PEOPLE, Thomas Lommel, am 14. April 2026 mit Regierungsvertretern aus der Region Arusha in Tansania, Afrika, traf, um die „ Waterless Beauty “-Bewegung vorzustellen – eine Initiative, die inzwischen weltweit über die Vereinigten Staaten, Kanada und Europa aktiv ist, und von über 70.000 „Waterless Beauty Pioneers“ unterstützt wird.OLIVE TREE PEOPLE ist nicht nur ein Pionier im Bereich der Waterless Beauty, sondern auch das weltweit führende Unternehmen in diesem Sektor, und führt außerdem die G-Beauty-Bewegung (German Beauty) in Nordamerika an.„Wasser ist zum Trinken da, nicht für die Hautpflege“, erklärte Thomas Lommel. „Das Wasser, das wir nicht in unseren Produkten verwenden, bringen wir den Menschen in Afrika, indem wir dort seit 2013 Brunnen bauen."„Die Schönheitsindustrie ist äußerst wasserintensiv. Etwa 80 % aller Kosmetikformulierungen bestehen zu 60 bis 95 % aus destilliertem Wasser. Dies entspricht rund 78 Milliarden Litern Wasser pro Jahr – oder, umgerechnet, genug Trinkwasser, um mehr als 105 Millionen Menschen zu versorgen, ausgehend von einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von etwa 730 Litern Trinkwasser pro Person."„Alle Regierungsvertreter waren nach unserer Präsentation voll und ganz überzeugt, und so bestätigte OLIVE TREE PEOPLE, weitere 90 Dörfer in der Region Arusha durch das Bohren von Brunnen zu unterstützen. Begleitet von Fernsehsendern wie Arusha Zone TV, wurde die Delegation von OLIVE TREE PEOPLE bereits am nächsten Tag in den Massai-Dörfern herzlich willkommen geheißen, in denen sie mit dem Bohren der ersten Brunnen begann.Herr Lommel fügte hinzu: „Wir verkaufen keine Schönheitsprodukte – wir vermitteln Waterless Beauty! Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Kosmetikprodukte, bei denen ‚Wasser‘ als erster Inhaltsstoff in der INCI-Liste aufgeführt ist, tatsächlich zu etwa 70 % aus destilliertem Wasser bestehen. Darüber hinaus wird bei Gesichtscremes oder Körperlotionen dieser Wasseranteil von 70 % oft mit bis zu 25 % ‚raffinierten Ölen‘ kombiniert – also industriell verarbeiteten Ölen oder sogar Erdöl.„Immer mehr Menschen sind begeistert davon, wie zielgerichtet und erfüllend unsere Arbeit ist, und täglich schließen sich weitere unserer Waterless Beauty-Bewegung an – weil sie es lieben, anderen das Konzept von Waterless Beauty näherzubringen. Viele engagieren sich, um unsere Brunnenprojekte in Afrika zu unterstützen, oder schätzen die Naturschutzarbeit rund um unsere mehr als 30.000 Bergolivbäume, die wir in Südspanien pflegen. Wieder andere schätzen die Verbundenheit des Ganzen, doch vor allem lieben die meisten Menschen den nachhaltigen Kreislauf, den wir in den letzten 23 Jahren aufgebaut haben: From Tree to Beauty „Ich glaube, dass sinnvolle Berufe die Zukunft darstellen und dass dies ein Traum ist, den viele teilen. Wir betreiben keine Wohltätigkeit und geben auch nichts in Afrika zurück. Wir bauen einen nachhaltigen Kreislauf auf – so wie es die Bäume und die Natur seit Millionen von Jahren tun. Wir geben, und wir erhalten, und das Wissen, das wir dabei gewinnen, ist oft weitaus größer als das, was wir geben“, schloss Herr Lommel.Über Oliveda International, Inc.OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH sowie Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung von Bergolivbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter nativer Olivenöle extra, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen Waterless Produkten rund um den Olivenbaum. Thomas Lommel ist der Erfinder der „Olive Tree Therapy 10 years in 14 days“ sowie des Oliven-Matcha, der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz, der auf Olivenblättern und Hydroxytyrosol basiert. Darüber hinaus ist Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er den Menschen überall auf der Welt zugänglich macht, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope sowie OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der Region und schützt über 30.000 hundertjährige Bergolivbäume. Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er durch seine Waterless Beauty-Bewegung einspart, den Menschen in Afrika zugute, indem er vor Ort Brunnen baut.Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die Oliveda Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.Die Pflegekonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, und ihre Wirksamkeit wurde von der Schulmedizin bestätigt. Lesen Sie unser Buch „Die Olivenbaum Therapie – 10 Jahre in 14 Tagen“. Waterless Beauty wurde in Artikeln in der US-Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen sowie von Mintel, einem weltweit führenden Zukunftsinstitut, als „The Next Big Thing“ bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind bereits OLIVEDA-Fans und unterstützen den Erfolg der Marke. Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie deren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

OLIVE TREE PEOPLE Story

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