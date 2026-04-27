Search Evolution Summit 2026 Anunță Locația, 8 Speakeri Confirmați și Înscrierile Pentru Panelul Românesc de SEO

Search Evolution Summit, prima conferință de SEO și AI Search din Transilvania, revine cu a doua ediție în perioada 2-4 septembrie 2026.

Am ales Flavours Hub pentru că ne doream un spațiu cu lumină naturală și modern. Iar anul acesta dedicăm o zi specialiștilor SEO din România prin Local RO Panels.” — Patrik Rojan - Organizator Search Evolution Summit

CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA, April 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Search Evolution Summit, prima conferință de SEO și AI Search din Transilvania, revine cu a doua ediție în perioada 2-4 septembrie 2026. Conferința va avea loc la Flavours Hub din Cluj-Napoca și va reuni peste 200 de participanți pe parcursul a trei zile.

Organizatorii au confirmat 8 speakeri internaționali și au deschis înscrierile pentru specialiștii români care vor să prezinte la Local RO Panel.

Flavours Hub: locația conferinței pentru 2026

Ediția din 2026 se mută la Flavours Hub, un spațiu modern pe Aleea Băișoara 2A, lângă Iulius Mall și lac. Locația are un layout deschis, pereți din sticlă de la podea la tavan și lumină naturală pe tot parcursul zilei. Spațiul include o cafenea proprie, zone de relaxare și o terasă, iar networking-ul se întâmplă natural între sesiuni.

Mai multe informații despre locație: https://www.searchevolutionsummit.com/ro/locatie/

3 zile de conferință

Față de prima ediție din 2025 (un eveniment de o singură zi cu peste 100 de participanți), conferința crește la trei zile:

- Ziua 0 (2 septembrie) include o cină privată și degustare de vinuri alături de speakeri, parteneri și deținătorii de bilete VIP. Evenimentul va avea un expert certificat în vinuri, un meniu pregătit special și conversații într-un cadru privat din centrul Clujului.

- Ziua 1 (3 septembrie) este dedicată conferinței principale, cu 12 prezentări susținute în limba engleză de specialiști SEO internaționali. Între sesiuni vor fi pauze de cafea, iar prânzul este inclus.

- Ziua 2 (4 septembrie) are două track-uri paralele. Primul: workshopuri avansate de SEO în limba engleză. Al doilea: Local RO Panel, prezentări în limba română susținute de specialiști din România, despre SEO pe piața locală. Seara se încheie cu un networking afterparty deschis tuturor participanților, indiferent de tipul de bilet.

8 speakeri internaționali confirmați

Lineup-ul include până acum opt specialiști cu experiență pe piețe globale:

1.) Alex Galinos este Head of SEO la Elife Group, cu experiență pe 20 de piețe internaționale. Clasat pe locul 1 în topul profesioniștilor SEO din Grecia de către Favikon și în Top 100 SEO Influencers la nivel mondial.

2.) Myriam Jessier activează în industria de search de peste 15 ani și oferă consultanță pentru branduri enterprise globale. Myriam este speaker internațional și strateg SEO tehnic, cu focus pe multimodal search și sisteme de retrieval.

3.) Bengü Sarıca Dinçer este SaaS SEO Manager la Designmodo, cu 13 ani de experiență în agenții și startup-uri, pe piețe naționale și internaționale.

4.) Mark Williams-Cook este directorul agenției SEO Candour și fondatorul AlsoAsked. Cu peste 20 de ani în SEO, Mark realizează podcastul Search with Candour și newsletter-ul Core Updates SEO.

5.) Andrei Țiț este Head of Product Marketing la Ahrefs, cu peste 10 ani de experiență în lansarea de produse și strategii practice pentru companii SaaS.

6.) Dixon Jones este CEO al InLinks și activează în search engine marketing din 1999. Autor al cărții Entity SEO: Moving from Strings to Things, Dixon deține UK Lifetime Achievement Award for SEO și a fost numit Search Personality of the Year.

7.) Luis Salazar Jurado este consultant de Semantic SEO și SEO Tehnic, cunoscut în comunitate pentru modul accesibil în care explică microsemantica și consultanța SEO semantică.

8.) Gus Pelogia este Senior SEO Product Manager la Indeed, cu un background în jurnalism și experiență în SEO A/B testing și dezvoltarea de produse cu ajutorul AI.

Organizatorii vor anunța speakeri suplimentari în săptămânile următoare.

Înscrieri deschise pentru Local RO Panel

Conferința caută activ specialiști români care doresc să prezinte în cadrul Local RO Panel pe 4 septembrie. Prezentările din acest panel se țin în limba română și se adresează antreprenorilor, specialiștilor în marketing și entuziaștilor de search & AI.

Formularul de înscriere este deschis pe site, iar termenul poate fi extins în funcție de nevoi. Pe profilurile de social media ale Search Evolution Summit sunt publicate invitații deschise către comunitatea românească de SEO.

Formular de înscriere: https://www.searchevolutionsummit.com/ro/aplicari-speakeri/

Bilete early bird disponibile

Biletele pentru Search Evolution Summit 2026 sunt disponibile la prețuri early bird până pe 10 mai 2026:

- Local RO Panel Pass: €20 (acces la panelurile românești din Ziua 2, pauză de cafea, networking afterparty)

- Advanced Workshop Pass: €60 (acces la workshopurile avansate din Ziua 2, pauză de cafea, networking afterparty)

- Main Conference Pass: €70 (acces la cele 12 prezentări din Ziua 1, pauze de cafea, prânz inclus, networking afterparty)

- All-Access VIP Pass: €240 (acces complet la toate cele 3 zile, inclusiv cina privată și degustarea de vinuri)

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul conferinței: https://www.searchevolutionsummit.com/ro/

Despre Search Evolution Summit și Mixtazure

Search Evolution Summit este prima conferință de SEO și AI Search din Transilvania, organizată de Mixtazure. Prima ediție a avut loc în septembrie 2025 și a reunit peste 100 de participanți, 12 speakeri și 2 workshopuri avansate într-o singură zi. Ediția din 2026 țintește peste 200 de participanți pe parcursul a trei zile complete.

Mixtazure este o companie de SEO din Cluj-Napoca, fondată de Patrik Rojan și Alexandru Drimba. Echipa lucrează cu clienți pe piețe internaționale și a creat Search Evolution Summit din dorința de a aduce experți internaționali și locali în același loc, într-o zonă a României unde nu exista o conferință dedicată SEO.

