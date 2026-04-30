Incomedia präsentiert auf der GITEX AI EUROPE Lösungen zur Unterstützung digitalen Wachstums

WebSite X5 unterstützt KMU bei der Erstellung ihrer Online-Präsenz – einfach, visuell und ohne Programmierkenntnisse.

Auf der GITEX AI EUROPE wird WebSite X5 als Lösung vorgestellt, die Unternehmen dabei hilft, Websites und Onlineshops ohne Programmierkenntnisse zu erstellen

Der Zugang zur digitalen Welt sollte weder komplex noch teuer sein. Wir möchten Unternehmer dabei unterstützen, ihr Geschäft online aufzubauen und so neue Möglichkeiten zu erschließen” — Federico Ranfagni, CEO von Incomedia

IVREA, (TO), ITALY, April 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Incomedia nimmt an der GITEX AI EUROPE 2026 teil, der Fachmesse für Technologie und Innovation, die vom 30. Juni bis 1. Juli in Berlin stattfindet.Über WebSite X5WebSite X5 ist eine Software zur Erstellung von Websites und Onlineshops, die weltweit in über 700.000 Projekten eingesetzt wurde. Sie wird von unterschiedlichen Nutzergruppen genutzt, darunter kleine und mittlere Unternehmen, größere Organisationen, Freelancer, Webagenturen sowie Bildungseinrichtungen. Die Lösung ermöglicht die Erstellung und Verwaltung digitaler Projekte über eine visuelle Oberfläche und umfasst Funktionen wie anpassbare Vorlagen, responsive Darstellung für verschiedene Endgeräte, integrierte SEO-Optionen sowie E-Commerce-Funktionalitäten.Darüber hinaus enthält die Software KI-gestützte Funktionen zur Unterstützung bei der Texterstellung sowie bei der Generierung von Websites.Ausbau von PartnerschaftenIn den vergangenen Jahren konnte Incomedia seine Präsenzin Mitteleuropa weiter stärken und lokale Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Aktivitäten unterstützen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen richtet das Unternehmen seinen Fokus nun auf den Ausbau neuer Partnerschaften. Im Rahmen der GITEX AI EUROPE sucht Incomedia den Austausch und die Zusammenarbeit mit Distributoren, Digitalagenturen, sowie Institutionen, die im Bereich der digitalen Transformation tätig sind.Besuchen Sie uns auf der GITEX AI Europe„Der Zugang zur digitalen Welt sollte weder komplex noch teuer sein“, sagt Federico Ranfagni, CEO von Incomedia. „Unser Ziel ist es, Unternehmer dabei zu unterstützen, ihr Geschäft online aufzubauen und weiterzuentwickeln und so neue Möglichkeiten zu erschließen.“Incomedia ist auf der GITEX AI Europe im italienischen Bereich vertreten und steht dort für Gespräche mit Besuchern und potenziellen Partnern zur Verfügung.Über IncomediaIncomedia ist ein italienisches Softwareunternehmen, das 1998 in Ivrea von Federico und Stefano Ranfagni gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt Software zur Erstellung von Websites, Blogs und Online-Shops in einer visuellen Umgebung. Seit über 25 Jahren bietet Incomedia digitale Lösungen an, die von Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen zur Erstellung und Verwaltung von Online-Projekten genutzt werden. Heute ist das Unternehmen international tätig und bedient Nutzer in verschiedenen Märkten.

WebSite X5 enthält MagicSite, die KI-gestützte Funktion zur Generierung von Websites.

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