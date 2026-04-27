Fixações antivandalismo reforçam a segurança em espaços públicos urbanos

Fabory Masters in Fasteners

Como eliminar vulnerabilidades ocultas em cercas, parques e mobiliário urbano para reduzir riscos e custos

“Em ambientes públicos, uma simples fixação pode ser o ponto mais crítico de segurança.” ” — Jochem Oerlemans, Product Manager

SEIXAL, SETúBAL, PORTUGAL, April 27, 2026 / EINPresswire.com / -- A segurança em espaços públicos como escolas, parques e parques infantis depende frequentemente de um fator negligenciado: a integridade das fixações. Apesar do foco crescente em vigilância e patrulhamento, a proteção física começa nos componentes mais pequenos.De acordo com Jochem Oerlemans, Product Manager da Fabory, muitas falhas de segurança não resultam de ataques sofisticados, mas da simples remoção de parafusos com ferramentas comuns. Isto transforma cercas de segurança, portões e estruturas em pontos vulneráveis de fácil acesso.Em ambientes públicos, estas falhas vão além da perda de ativos. Um parque infantil com equipamentos comprometidos representa um risco imediato para crianças. Da mesma forma, a remoção de apenas alguns parafusos numa vedação pode criar pontos de entrada não autorizados.Infraestruturas urbanas como tampas de esgoto, sinalização e bancos também são frequentemente alvo de roubo ou vandalismo. A ausência ou instabilidade destes elementos pode causar acidentes graves a peões e condutores.A solução passa pela utilização de fixações antivandalismo , concebidas com sistemas de aperto não standard ou mecanismos permanentes de sentido único. Estes sistemas dificultam significativamente a remoção não autorizada, funcionando como barreira física e dissuasor.Para entidades públicas e gestores de instalações, esta abordagem oferece uma vantagem importante: aumenta a segurança sem comprometer a estética ou acessibilidade dos espaços. Ao contrário de medidas mais intrusivas, estas soluções integram-se discretamente no ambiente.Do ponto de vista económico, o impacto também é relevante. A especificação de fixações de segurança representa uma pequena parte do custo total de um projeto, mas evita despesas recorrentes associadas a vandalismo, reparações de emergência e substituição de ativos.Além dos custos diretos, existem implicações legais e reputacionais. Acidentes causados por falhas estruturais podem resultar em responsabilidade jurídica significativa e perda de confiança pública.Para engenheiros, especificadores e gestores de património, torna-se essencial reconhecer que nem todas as fixações são equivalentes. Ambientes expostos exigem níveis de resistência adequados, e a escolha de fixações de segurança deve ser encarada como uma decisão estratégica de mitigação de risco.A Fabory colabora com autoridades locais e empreiteiros para selecionar soluções adequadas, incluindo marcas especializadas como Hafren , garantindo o nível correto de proteção para cada aplicação.A proteção dos espaços públicos começa com a proteção dos componentes que os mantêm seguros e funcionais.Para mais informações, visite www.fabory.com

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