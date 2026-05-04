Tango Zen llega a la Academia Nacional del Tango con película y workshop en Buenos Aires

Flyer oficial del evento Tango Zen en la Academia Nacional del Tango, Buenos Aires, 16 y 17 de mayo de 2026. Afiche oficial del estreno mundial de “Tango Zen: Regreso a la Tradición” — un viaje documental al corazón del tango y la meditación. Chan Park honored during a recognition night at Cachirulo, the legendary milonga at El Beso in Buenos Aires.

En mayo, Academia Nacional del Tango presentará el documental Tango Zen: Volviendo a la Tradición y un workshop de Chan Park sobre conexión y tango tradicional.

Tango Zen es una invitación a volver al corazón del tango tradicional desde la presencia, la escucha y la verdad del abrazo.” — Chan Park

BUENOS AIRES, ARGENTINA, May 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Academia Nacional del Tango recibirá los días 16 y 17 de mayo de 2026 una presentación especial de Tango Zen, con la proyección del documental “Tango Zen: Volviendo a la Tradición” y un workshop dirigido por Chan Park.

Este evento marca un paso significativo para Tango Zen, una propuesta que busca volver al corazón del tango tradicional a través de la presencia, la escucha, la conexión y la honestidad del abrazo. La actividad se realizará en la sede de la Academia Nacional del Tango, ubicada en Av. de Mayo 833, 1º piso, CABA, una de las instituciones más importantes dedicadas a preservar la memoria, la historia y la tradición del tango en la Argentina.

La programación comenzará el sábado 16 de mayo a las 12:30 h con la proyección especial del documental “Tango Zen: Volviendo a la Tradición”, dirigido por Juan Cruz Varela. La película propone una mirada íntima sobre el camino de Chan Park en Buenos Aires y su búsqueda por comprender y transmitir la dimensión más profunda del tango como experiencia viva.

Ese mismo día, de 14:00 a 18:00 h, tendrá lugar el Workshop de Tango Zen, que continuará el domingo 17 de mayo, también de 14:00 a 18:00 h. El workshop invita a explorar el tango no como espectáculo ni como acumulación de formas externas, sino como una práctica de presencia, sensibilidad, escucha y encuentro.

Chan Park, creador de Tango Zen, autor del libro Tango Zen y director del documental La Vida en Tango, ha desarrollado durante años un trabajo orientado a preservar y promover los valores esenciales del tango tradicional, comenzando en Buenos Aires y compartiendo esa experiencia en otros países a través de workshops, retiros, películas y escritura.

“Tango Zen no es un método alternativo ni una moda pasajera. Es una invitación a recordar lo que el tango ya lleva en su núcleo: profundidad, humildad y una verdad silenciosa dentro del abrazo”, expresa Chan Park.

La presentación en la Academia Nacional del Tango representa una oportunidad especial para tangueros, músicos, periodistas y amantes del tango interesados en vivir una aproximación diferente al tango tradicional, en diálogo directo con su fuente cultural e histórica.

La entrada a la actividad es libre, y se agradecerá una contribución voluntaria sugerida de AR$ 20.000 para colaborar con los gastos del evento y apoyar a la Academia Nacional del Tango.

Programa

• Sábado 16 de mayo, 12:30 h – Proyección del documental Tango Zen: Volviendo a la Tradición

• Sábado 16 de mayo, 14:00–18:00 h – Workshop de Tango Zen

• Domingo 17 de mayo, 14:00–18:00 h – Workshop de Tango Zen

Lugar

Academia Nacional del Tango

Av. de Mayo 833, 1º piso, CABA

Información e inscripción

WhatsApp: +54 11 6613 4718

Más información: https://www.tangozen.com/academia

Para información sobre el documental:

https://www.tangozen.com/documental

Para información sobre workshops y actividades de Tango Zen:

https://www.tangozen.com/ba

Tráiler de TANGO ZEN: VOLVIENDO A LA TRADICIÓN, el documental

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