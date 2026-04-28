Lux Travel DMC nominada al Asia’s Responsible Tourism Award 2026 en los World Travel Awards

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Lux Travel DMC, agencia líder en Vietnam, ha sido nominada a los World Travel Awards, incluido el Asia’s Responsible Tourism Award 2026.

No solo reconoce lo que hacemos, sino aquello en lo que creemos. El turismo responsable no es una tendencia, sino un compromiso duradero que guía la forma en que diseñamos y operamos nuestros viajes” — Pham Ha, fundador y CEO de Lux Travel DMC

HANOI, HANOI, VIETNAM, April 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Abril de 2026 — Lux Travel DMC, destacada agencia de viajes especializada en Vietnam y referente en experiencias a medida por el Sudeste Asiático, anunció su nominación en varias categorías de los World Travel Awards 2026, incluyendo una de las distinciones más relevantes para la compañía: Asia’s Responsible Tourism Award 2026, reconocimiento que premia a organizaciones comprometidas con un turismo más sostenible, responsable e inclusivo.Además de esta nominación, Lux Travel DMC ha sido seleccionada en categorías de referencia como Asia’s Leading Destination Management Company 2026, Asia’s Leading Luxury Tour Operator 2026 y Vietnam’s Leading Destination Management Company 2026. A nivel corporativo, LuxGroup , grupo matriz de la compañía, también figura entre los nominados a Asia’s Leading Integrated Tourism Group 2026, consolidando el reconocimiento internacional del grupo.Entre estas candidaturas, la nominación al Asia’s Responsible Tourism Award 2026 ocupa un lugar especial al reflejar una visión de largo plazo basada en sostenibilidad, preservación cultural e impacto positivo en las comunidades locales. Para una vietnam viajes agencia comprometida con un modelo de turismo más consciente, esta nominación reconoce años de trabajo integrando principios de responsabilidad en el diseño de experiencias de viaje.“Ser nominados al Asia’s Responsible Tourism Award es especialmente significativo para nosotros”, señaló Pham Ha, fundador y CEO de Lux Travel DMC. “No solo reconoce lo que hacemos, sino aquello en lo que creemos. El turismo responsable no es una tendencia, sino un compromiso duradero que guía la forma en que diseñamos y operamos nuestros viajes”.Como empresa local especializada en experiencias a medida, Lux Travel DMC ha incorporado de forma constante principios de sostenibilidad en sus operaciones, trabajando con comunidades locales, apoyando la preservación del patrimonio y promoviendo experiencias que fomentan interacciones auténticas entre viajeros y cultura local. Este enfoque ha contribuido a consolidar a la compañía como una agencia de viajes Vietnam reconocida no solo por el diseño de viajes exclusivos, sino también por su visión responsable del turismo.Más allá de los destinos más conocidos, esta agencia de viajes de Vietnam ha apostado por desarrollar experiencias en lugares menos explorados, pero ricos en patrimonio e identidad, permitiendo a los viajeros descubrir un Vietnam más auténtico y, al mismo tiempo, contribuir positivamente a los destinos visitados.Entre sus iniciativas recientes destacan experiencias comunitarias, inmersiones culturales y programas educativos diseñados para distintos perfiles de viajeros, incluyendo familias y viajeros interesados en propuestas más experienciales, reforzando el posicionamiento de la compañía como una agencia viajes Vietnam especializada en experiencias con propósito.“Nuestra responsabilidad va más allá de organizar unas buenas vacaciones”, añadió Pham Ha. “Queremos crear viajes que respeten la identidad local y generen impacto positivo, especialmente en un momento en que los viajeros son cada vez más conscientes de cómo sus decisiones afectan los destinos que visitan”.Esta nominación se suma a una trayectoria ya reconocida internacionalmente. En los últimos años, Lux Travel DMC ha recibido distinciones como Asia’s Leading Luxury Tour Operator en 2023 y 2024, así como Vietnam’s Leading Destination Management Company en 2022, 2023 y 2024. Para una vietnam viajes agencia enfocada en el segmento premium, estos reconocimientos reflejan consistencia, innovación y liderazgo en viajes personalizados de alta gama.Las nominaciones adicionales en categorías como Asia’s Leading Destination Management Company y Asia’s Leading Luxury Tour Operator refuerzan también el posicionamiento de Lux Travel DMC como socio de confianza para viajeros que buscan experiencias privadas, cuidadosamente diseñadas y de alto nivel. Del mismo modo, la nominación de LuxGroup como Asia’s Leading Integrated Tourism Group 2026 subraya la solidez y visión del grupo en el desarrollo de soluciones integrales de viaje.Considerados uno de los mayores reconocimientos de la industria turística global, los World Travel Awards distinguen cada año la excelencia en todos los segmentos del sector. Para esta agencia de viajes de Vietnam, estas nominaciones no solo consolidan la reputación internacional de la empresa, sino que también reflejan la creciente proyección de Vietnam como destino asociado a calidad, innovación y sostenibilidad.En un contexto en que la industria continúa evolucionando, Lux Travel DMC reafirma su compromiso de seguir impulsando prácticas de turismo responsable y diseñando experiencias que equilibren autenticidad, confort y sostenibilidad a largo plazo, una visión que ha diferenciado a esta agencia de viajes en Vietnam en el mercado internacional.Las votaciones para los World Travel Awards 2026 ya están abiertas para profesionales del sector y viajeros de todo el mundo, ofreciendo una oportunidad para apoyar a las organizaciones que están contribuyendo a dar forma al futuro del turismo a través de enfoques responsables e innovadores.Sobre Lux Travel DMCLux Travel DMC es una agencia de viajes de Vietnam especializada en viajes privados y experiencias a medida para viajeros internacionales. Fundada por Pham Ha, la compañía es reconocida por su profundo conocimiento del destino, excelencia de servicio y una red local de confianza que permite diseñar itinerarios personalizados, vacaciones de lujo y viajes familiares cuidadosamente curados.Como Vietnam viajes, agencia pionera en viajes sostenibles y de alta gama, Lux Travel DMC continúa desarrollando experiencias que combinan autenticidad, sofisticación e impacto positivo.

Lux Travel DMC impulsa su proyecto responsable en Ha Giang

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