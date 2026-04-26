El mendocino Miguel Priore se posiciona como referente del vino premium latinoamericano desde Miami

Miguel Priore in our vineyards

Miguel Priore with Hostage Paraje Altamira

Miguel Priore wth Selected Parcel

Mendocino de nacimiento, con raíces familiares en el sur de Italia y Andalucía

CARACAS, VENEZUELA, April 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miguel Priore, CoFundador y Productor de Vinos de Pelleriti Priore, emerge como figura pública de referencia en el mundo del vino premium global — desde Miami, ciudad que se ha convertido en el epicentro del gusto latinoamericano de alto nivel.

Mendocino de nacimiento, con raíces familiares en el sur de Italia y Andalucía, Priore construyó durante más de 25 años una carrera que lo llevó de los viñedos de la Cordillera de los Andes a los mercados más exigentes del mundo. Hoy opera desde Miami no como ejecutivo, sino como vintner: alguien que entiende el vino desde la tierra hasta la copa, y que habla el idioma del consumidor latino sofisticado que exige lo mejor.

“Miami es hoy la primera línea de la cultura vinícola premium global”, afirma Priore. “Y el Valle de Uco — con sus suelos antiguos, su altitud y sus vides de más de 100 años — es su terroir más subvalorado. Eso está por cambiar.”

Junto al reconocido enólogo Marcelo Pelleriti, co-fundó en 2009 Pelleriti Priore, proyecto que hoy distribuye en 40 países y produce vinos que compiten con los grandes del mundo. Su 1853 Old Vine Estate Selected Parcel, elaborado con Malbec pre-filoxérico de más de 100 años en La Consulta, es considerado uno de los vinos más singulares del Nuevo Mundo.

Priore compartirá su visión sobre terroir, mercados y construcción de legado a través de contenido regular en LinkedIn y apariciones en medios especializados.

Sobre Pelleriti Priore: Fundada en 2009, Pelleriti Priore elabora vinos de clase mundial desde los viñedos de altura del Valle de Uco, Mendoza. Distribuye en 40 países. pelleritipriore.com

MIGUEL PRIORE
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El mendocino Miguel Priore se posiciona como referente del vino premium latinoamericano desde Miami

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Pelleriti Priore is more than a winery. It’s a story of two friends, one vision, and a legacy that continues to evolve. Pelleriti Priore is a collection of high-end Argentine wines born from the alliance between two visionary minds: acclaimed winemaker Marcelo Pelleriti, the first Argentine to receive a perfect 100-point score from Robert Parker, and Miguel Priore, an international entrepreneur and brand strategist with a passion for turning bold ideas into lasting legacies. While Pelleriti brings over 50 harvests of winemaking mastery between Mendoza and Bordeaux, it was Miguel Priore’s global vision, strategic mindset, and deep connection to wine that shaped Pelleriti Priore into a modern icon. His leadership in design, branding, and international expansion transformed a local project into a cult label present in more than 40 countries. From just 900 bottles in their first year, Pelleriti Priore now produces over 500,000 bottles, combining artisanal techniques with business precision. The portfolio includes Malbec, Cabernet Franc and premium blends, all crafted through micro-vinification and sourced from exceptional plots in Mendoza, Argentina’s finest terroirs. Driven by excellence and guided by legacy, the brand also embraces sustainable viticulture, biodiversity, and low-impact production, preserving the land’s essence for future generations.

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