El mendocino Miguel Priore se posiciona como referente del vino premium latinoamericano desde Miami
Mendocino de nacimiento, con raíces familiares en el sur de Italia y AndalucíaCARACAS, VENEZUELA, April 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miguel Priore, CoFundador y Productor de Vinos de Pelleriti Priore, emerge como figura pública de referencia en el mundo del vino premium global — desde Miami, ciudad que se ha convertido en el epicentro del gusto latinoamericano de alto nivel.
Mendocino de nacimiento, con raíces familiares en el sur de Italia y Andalucía, Priore construyó durante más de 25 años una carrera que lo llevó de los viñedos de la Cordillera de los Andes a los mercados más exigentes del mundo. Hoy opera desde Miami no como ejecutivo, sino como vintner: alguien que entiende el vino desde la tierra hasta la copa, y que habla el idioma del consumidor latino sofisticado que exige lo mejor.
“Miami es hoy la primera línea de la cultura vinícola premium global”, afirma Priore. “Y el Valle de Uco — con sus suelos antiguos, su altitud y sus vides de más de 100 años — es su terroir más subvalorado. Eso está por cambiar.”
Junto al reconocido enólogo Marcelo Pelleriti, co-fundó en 2009 Pelleriti Priore, proyecto que hoy distribuye en 40 países y produce vinos que compiten con los grandes del mundo. Su 1853 Old Vine Estate Selected Parcel, elaborado con Malbec pre-filoxérico de más de 100 años en La Consulta, es considerado uno de los vinos más singulares del Nuevo Mundo.
Priore compartirá su visión sobre terroir, mercados y construcción de legado a través de contenido regular en LinkedIn y apariciones en medios especializados.
Sobre Pelleriti Priore: Fundada en 2009, Pelleriti Priore elabora vinos de clase mundial desde los viñedos de altura del Valle de Uco, Mendoza. Distribuye en 40 países. pelleritipriore.com
MIGUEL PRIORE
Pelleriti Priore
+1 786-553-4617
miguel@pelleritipriore.com
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