Miguel Priore, vintner con raíces andaluzas e italianas, emerge como referente del vino premium argentino desde Miami
La historia de Priore tiene raíces mediterráneas profundas: su familia proviene de Basilicata, Puglia, Campania y AndalucíaMADRID, SPAIN, April 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miguel Priore, Co-Fundador y Productor de Vinos de Pelleriti Priore, consolida hoy su presencia pública como una de las voces más relevantes del vino argentino de alta gama — operando desde Miami, en la intersección entre el mejor terroir de Sudamérica y los mercados globales que aún lo descubren.
La historia de Priore tiene raíces mediterráneas profundas: su familia proviene de Basilicata, Puglia, Campania y Andalucía — culturas vinícolas milenarias que cruzaron el Atlántico y se replantaron al pie de los Andes. El nieto de esos inmigrantes se convirtió en Presidente de la Corte Suprema de Mendoza. Miguel rompió la tradición familiar de derecho para construir algo diferente: un legado vinícola que lleve el Valle de Uco al lugar que le corresponde en el mundo.
“El vino ya estaba en la familia antes de que yo llegara”, afirma Priore. “Mi trabajo es demostrar que el Valle de Uco pertenece a la misma conversación que Borgoña y Burdeos. No como imitador. Como igual.”
Con más de 25 años de experiencia y formación en tres continentes — incluyendo marketing del vino en UC Davis —, Priore pasó 15 años construyendo Bodegas Monteviejo hasta alcanzar 1.800.000 botellas anuales, antes de cofundar Pelleriti Priore junto al reconocido enólogo Marcelo Pelleriti en 2009.
Hoy Pelleriti Priore distribuye en 40 países. Su emblema, el 1853 Old Vine Estate Selected Parcel — un Malbec pre-filoxérico de más de 100 años en La Consulta — es una de las grandes piezas del patrimonio vitícola del Nuevo Mundo.
MIGUEL PRIORE
Pelleriti Priore
+1 7865534617
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.