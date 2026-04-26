Miguel Priore, vintner con raíces andaluzas e italianas, emerge como referente del vino premium argentino desde Miami

Miguel Priore in our vineyards

Miguel Priore with Hostage Paraje Altamira

Miguel Priore wth Selected Parcel

La historia de Priore tiene raíces mediterráneas profundas: su familia proviene de Basilicata, Puglia, Campania y Andalucía

MADRID, SPAIN, April 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miguel Priore, Co-Fundador y Productor de Vinos de Pelleriti Priore, consolida hoy su presencia pública como una de las voces más relevantes del vino argentino de alta gama — operando desde Miami, en la intersección entre el mejor terroir de Sudamérica y los mercados globales que aún lo descubren.

La historia de Priore tiene raíces mediterráneas profundas: su familia proviene de Basilicata, Puglia, Campania y Andalucía — culturas vinícolas milenarias que cruzaron el Atlántico y se replantaron al pie de los Andes. El nieto de esos inmigrantes se convirtió en Presidente de la Corte Suprema de Mendoza. Miguel rompió la tradición familiar de derecho para construir algo diferente: un legado vinícola que lleve el Valle de Uco al lugar que le corresponde en el mundo.

“El vino ya estaba en la familia antes de que yo llegara”, afirma Priore. “Mi trabajo es demostrar que el Valle de Uco pertenece a la misma conversación que Borgoña y Burdeos. No como imitador. Como igual.”

Con más de 25 años de experiencia y formación en tres continentes — incluyendo marketing del vino en UC Davis —, Priore pasó 15 años construyendo Bodegas Monteviejo hasta alcanzar 1.800.000 botellas anuales, antes de cofundar Pelleriti Priore junto al reconocido enólogo Marcelo Pelleriti en 2009.

Hoy Pelleriti Priore distribuye en 40 países. Su emblema, el 1853 Old Vine Estate Selected Parcel — un Malbec pre-filoxérico de más de 100 años en La Consulta — es una de las grandes piezas del patrimonio vitícola del Nuevo Mundo.

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Pelleriti Priore is more than a winery. It’s a story of two friends, one vision, and a legacy that continues to evolve. Pelleriti Priore is a collection of high-end Argentine wines born from the alliance between two visionary minds: acclaimed winemaker Marcelo Pelleriti, the first Argentine to receive a perfect 100-point score from Robert Parker, and Miguel Priore, an international entrepreneur and brand strategist with a passion for turning bold ideas into lasting legacies. While Pelleriti brings over 50 harvests of winemaking mastery between Mendoza and Bordeaux, it was Miguel Priore’s global vision, strategic mindset, and deep connection to wine that shaped Pelleriti Priore into a modern icon. His leadership in design, branding, and international expansion transformed a local project into a cult label present in more than 40 countries. From just 900 bottles in their first year, Pelleriti Priore now produces over 500,000 bottles, combining artisanal techniques with business precision. The portfolio includes Malbec, Cabernet Franc and premium blends, all crafted through micro-vinification and sourced from exceptional plots in Mendoza, Argentina’s finest terroirs. Driven by excellence and guided by legacy, the brand also embraces sustainable viticulture, biodiversity, and low-impact production, preserving the land’s essence for future generations.

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