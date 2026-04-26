Pelleriti Priore Presente en las Mejores Vinotecas y Restaurantes de Argentina

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore con el portafolio completo de vinos Pelleriti Priore, una colección de vinos de culto de Mendoza, Argentina

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore presentan el portafolio completo de Pelleriti Priore, su colección de vinos de culto nacida en Mendoza

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore sentados bajo un olivo en el viñedo Los Pioneros en Mendoza, sosteniendo copas de vino Pelleriti Priore

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore comparten una copa de vino bajo un olivo centenario en el viñedo Los Pioneros Vineyard

Viñedo Los Pioneros en La Consulta con la Cordillera de los Andes al fondo, origen de los vinos Pelleriti Priore.

Vista panorámica del viñedo Los Pioneros en La Consulta Mendoza, Argentina, origen de los vinos de Pelleriti Priore.

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore brindan con copas de vino tinto en alto, con vino volando en el aire bajo un cielo nublado en el viñedo Los Pioneros

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore brindan en el viñedo Los Pioneros, celebrando el espíritu libre y artístico de su proyecto

Logo PELLERITI PRIORE

Pelleriti Priore, la bodega boutique del Valle de Uco fundada por los Marcelo Pelleriti y Miguel Priore, anuncia su presencia activa en vinotecas y restaurantes

Bio: Un legado argentino que lleva la pasión y el terroir de Mendoza al mundo.”
— Marcelo Pelleriti & Miguel Priore, Co-Fundadores de Pelleriti Priore
BUENOS AIRES, ARGENTINA, April 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- Pelleriti Priore, la bodega boutique del Valle de Uco fundada por los reconocidos enólogos Marcelo Pelleriti y Miguel Priore, anuncia su presencia activa en vinotecas y restaurantes de primer nivel en todo el territorio argentino. Con una filosofía orientada a la excelencia y el terroir, los vinos de la casa ya forman parte de las cartas y estanterías de los espacios más selectos del país.

Un Legado que Llega a Cada Copa
Desde sus orígenes en 2009, cuando Marcelo Pelleriti y Miguel Priore elaboraron sus primeros tres barricas —apenas 900 botellas— con una visión clara de calidad sin concesiones, la bodega ha crecido hasta convertirse en una de las referencias más sólidas del vino argentino de alta gama. Hoy, Pelleriti Priore distribuye su producción anual en más de 40 mercados internacionales, y con el mismo rigor, lleva sus etiquetas a los paladares más exigentes dentro de Argentina.
Concebida como un proyecto de legado, Pelleriti Priore trabaja exclusivamente con viñedos únicos de altura en el Valle de Uco, Mendoza, expresando la identidad profunda de sus terruños a través de sus vinos:.

Una Selección para Cada Ocasión
La colección disponible en el mercado local incluye etiquetas de reconocimiento internacional, todas con puntuaciones que alcanzan los 97 puntos y múltiples premios en las guías más prestigiosas del mundo:
- Marcelo Pelleriti Signature Malbec. Elegante, de cuerpo medio y acidez equilibrada. 12 meses en barricas de roble francés.
- Marcelo Pelleriti Signature Cabernet Franc. Expresión única de Cabernet Franc en el Uco. Notas de ciruela, pimiento verde y especias. Vibrante y perdurable.
- 1853 Old Vine Estate Selected Parcel Malbec. Selección de viñedos históricos en La Consulta. Taninos suaves, frutos rojos y negros, elegancia atemporal.
- Hostage Altamira . Malbec de viñedo único en Paraje Altamira, plantado en 1957. Mineralidad, frescura y textura de excepción.
- 1853 Old Vine Estate Heritage Malbec proveniente de Pioneros Vineyard, plantado en 1910.
- Pelleriti Blend of Terroir es una Interpretación magistral de un blend del Valle de Uco.

Dónde Encontrarnos
Los vinos de Pelleriti Priore se encuentran disponibles en una selección cuidadosa de vinotecas especializadas y restaurantes de alta cocina en Buenos Aires y las principales ciudades del país. Para consultas de distribución, venta mayorista o incorporación de la línea a su carta de vinos, los interesados pueden contactarse directamente a través de nuestros canales oficiales.
La tienda oficial en línea —www.pelleritipriore.store— ofrece además la posibilidad de adquirir las etiquetas de la colección completa con entrega en territorio argentino.
"Nuestro compromiso es llevar la máxima expresión del terruño mendocino a cada mesa argentina. Cada botella es el resultado de años de trabajo, precisión y pasión compartida."
— Marcelo Pelleriti & Miguel Priore, Co-Fundadores

Contacto
Email: ventas@pelleritipriore.com
Web: www.pelleritipriore.com
Tienda: www.pelleritipriore.store
Origen: Valle de Uco, Mendoza, Argentina

Marcelo Pelleriti
Pelleriti Priore
+54 261 500-7263
marcelo@pelleritipriore.com
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+54 261 500-7263 marcelo@pelleritipriore.com
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About

Pelleriti Priore is more than a winery. It’s a story of two friends, one vision, and a legacy that continues to evolve. Pelleriti Priore is a collection of high-end Argentine wines born from the alliance between two visionary minds: acclaimed winemaker Marcelo Pelleriti, the first Argentine to receive a perfect 100-point score from Robert Parker, and Miguel Priore, an international entrepreneur and brand strategist with a passion for turning bold ideas into lasting legacies. While Pelleriti brings over 50 harvests of winemaking mastery between Mendoza and Bordeaux, it was Miguel Priore’s global vision, strategic mindset, and deep connection to wine that shaped Pelleriti Priore into a modern icon. His leadership in design, branding, and international expansion transformed a local project into a cult label present in more than 40 countries. From just 900 bottles in their first year, Pelleriti Priore now produces over 500,000 bottles, combining artisanal techniques with business precision. The portfolio includes Malbec, Cabernet Franc and premium blends, all crafted through micro-vinification and sourced from exceptional plots in Mendoza, Argentina’s finest terroirs. Driven by excellence and guided by legacy, the brand also embraces sustainable viticulture, biodiversity, and low-impact production, preserving the land’s essence for future generations.

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