Pelleriti Priore Presente en las Mejores Vinotecas y Restaurantes de Argentina
Marcelo Pelleriti y Miguel Priore presentan el portafolio completo de Pelleriti Priore, su colección de vinos de culto nacida en Mendoza
Marcelo Pelleriti y Miguel Priore comparten una copa de vino bajo un olivo centenario en el viñedo Los Pioneros Vineyard
Vista panorámica del viñedo Los Pioneros en La Consulta Mendoza, Argentina, origen de los vinos de Pelleriti Priore.
Marcelo Pelleriti y Miguel Priore brindan en el viñedo Los Pioneros, celebrando el espíritu libre y artístico de su proyecto
Pelleriti Priore, la bodega boutique del Valle de Uco fundada por los Marcelo Pelleriti y Miguel Priore, anuncia su presencia activa en vinotecas y restaurantes
Un Legado que Llega a Cada Copa
Desde sus orígenes en 2009, cuando Marcelo Pelleriti y Miguel Priore elaboraron sus primeros tres barricas —apenas 900 botellas— con una visión clara de calidad sin concesiones, la bodega ha crecido hasta convertirse en una de las referencias más sólidas del vino argentino de alta gama. Hoy, Pelleriti Priore distribuye su producción anual en más de 40 mercados internacionales, y con el mismo rigor, lleva sus etiquetas a los paladares más exigentes dentro de Argentina.
Concebida como un proyecto de legado, Pelleriti Priore trabaja exclusivamente con viñedos únicos de altura en el Valle de Uco, Mendoza, expresando la identidad profunda de sus terruños a través de sus vinos:.
Una Selección para Cada Ocasión
La colección disponible en el mercado local incluye etiquetas de reconocimiento internacional, todas con puntuaciones que alcanzan los 97 puntos y múltiples premios en las guías más prestigiosas del mundo:
- Marcelo Pelleriti Signature Malbec. Elegante, de cuerpo medio y acidez equilibrada. 12 meses en barricas de roble francés.
- Marcelo Pelleriti Signature Cabernet Franc. Expresión única de Cabernet Franc en el Uco. Notas de ciruela, pimiento verde y especias. Vibrante y perdurable.
- 1853 Old Vine Estate Selected Parcel Malbec. Selección de viñedos históricos en La Consulta. Taninos suaves, frutos rojos y negros, elegancia atemporal.
- Hostage Altamira . Malbec de viñedo único en Paraje Altamira, plantado en 1957. Mineralidad, frescura y textura de excepción.
- 1853 Old Vine Estate Heritage Malbec proveniente de Pioneros Vineyard, plantado en 1910.
- Pelleriti Blend of Terroir es una Interpretación magistral de un blend del Valle de Uco.
Dónde Encontrarnos
Los vinos de Pelleriti Priore se encuentran disponibles en una selección cuidadosa de vinotecas especializadas y restaurantes de alta cocina en Buenos Aires y las principales ciudades del país. Para consultas de distribución, venta mayorista o incorporación de la línea a su carta de vinos, los interesados pueden contactarse directamente a través de nuestros canales oficiales.
La tienda oficial en línea —www.pelleritipriore.store— ofrece además la posibilidad de adquirir las etiquetas de la colección completa con entrega en territorio argentino.
"Nuestro compromiso es llevar la máxima expresión del terruño mendocino a cada mesa argentina. Cada botella es el resultado de años de trabajo, precisión y pasión compartida."
— Marcelo Pelleriti & Miguel Priore, Co-Fundadores
Contacto
Email: ventas@pelleritipriore.com
Web: www.pelleritipriore.com
Tienda: www.pelleritipriore.store
Origen: Valle de Uco, Mendoza, Argentina
Marcelo Pelleriti
Pelleriti Priore
+54 261 500-7263
marcelo@pelleritipriore.com
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