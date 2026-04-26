Pelleriti Priore Presente en las Mejores Vinotecas y Restaurantes de Argentina

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore presentan el portafolio completo de Pelleriti Priore, su colección de vinos de culto nacida en Mendoza

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore comparten una copa de vino bajo un olivo centenario en el viñedo Los Pioneros Vineyard

Vista panorámica del viñedo Los Pioneros en La Consulta Mendoza, Argentina, origen de los vinos de Pelleriti Priore.

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore brindan en el viñedo Los Pioneros, celebrando el espíritu libre y artístico de su proyecto