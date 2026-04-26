Lux Travel DMC lanza un nuevo concepto de Camboya y Vietnam en 15 días con experiencias culturales inmersivas

Ha Long, Vietnam - Fuente: Lux Travel DMC Ruta en bicicleta por Angkor Thom, Camboya Aventura familiar en Sapa

Lux Travel DMC, especialista en viajes a medida por Vietnam y el Sudeste Asiático, lanza un nuevo programa piloto de Camboya y Vietnam en 15 días.

Con este programa de Camboya y Vietnam en 15 días, buscamos combinar la exploración clásica con experiencias culturales más profundas para viajeros que desean comprender, no solo visitar.” — Nguyen Huyen, Marketing de Lux Travel DMC

HANOI, HANOI, VIETNAM, April 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Lux Travel DMC, especialista en viajes a medida por Vietnam y el Sudeste Asiático, anunció el lanzamiento de un nuevo programa piloto que redefine el concepto de Camboya y Vietnam en 15 días , integrando experiencias culturales auténticas en un itinerario diseñado para responder a la creciente demanda de viajes más inmersivos y personalizados. Con esta iniciativa, la compañía propone una nueva forma de descubrir Indochina, combinando exploración, conexión cultural y un enfoque de viaje más equilibrado.En un contexto en el que los viajeros buscan experiencias menos convencionales y más significativas, Lux Travel DMC presenta este nuevo programa como una evolución de los circuitos clásicos por la región. Durante años, muchos itinerarios de Camboya y Vietnam en 15 dias han priorizado abarcar numerosos destinos en un tiempo limitado, dejando poco margen para comprender la vida local o vivir experiencias más auténticas. A partir de su experiencia como operador especializado, la compañía ha desarrollado esta propuesta inspirada en una filosofía slow travel, donde el equilibrio entre descubrimiento y vivencia ocupa un papel central.El nuevo programa propone un ritmo más pausado, en el que las visitas esenciales se combinan con inmersiones culturales, experiencias gastronómicas, encuentros comunitarios y momentos de contemplación en destinos emblemáticos como Hanói, Hoi An, la bahía de Ha Long y Angkor, con el objetivo de transformar un recorrido clásico de Camboya y Vietnam en 15 días en una experiencia más enriquecedora y coherente.Según explicó la compañía, este lanzamiento responde a una evolución en las expectativas del mercado, donde cada vez más viajeros valoran la calidad de la experiencia por encima del número de lugares visitados. El programa está concebido para parejas, familias y viajeros que buscan descubrir ambos países con mayor profundidad, a través de una ruta que combine autenticidad, confort y personalización.“El objetivo no es comercializar un paquete estándar, sino crear una travesía pensada para quienes desean descubrir el alma de ambos países”, afirmó Nguyen Huyen, directora de Marketing de Lux Travel DMC. “Con este programa de Camboya y Vietnam en 15 días, buscamos combinar la exploración clásica con experiencias culturales más profundas para viajeros que desean comprender, no solo visitar”.La compañía señaló que uno de los elementos diferenciales del programa es integrar la dimensión cultural en cada etapa del recorrido, no como complemento, sino como parte estructural del diseño del viaje. Esta visión busca aportar mayor valor experiencial sin alterar el equilibrio general del itinerario, ofreciendo una forma más fluida y significativa de recorrer Indochina.Este programa de lanzamiento forma parte de Wow Summer, una iniciativa piloto con la que Lux Travel DMC busca presentar este nuevo concepto a los primeros viajeros interesados en vivir de forma diferente un recorrido de Camboya y Vietnam en 15 días, al tiempo que continúa innovando en el desarrollo de viajes más experienciales y personalizados. Como parte de este lanzamiento, la compañía anunció condiciones promocionales especiales dentro de Wow Summer, con ventajas para reservas anticipadas y beneficios de hasta 500 USD para los primeros viajeros que participen en el programa piloto.Según la compañía, esta iniciativa no busca únicamente introducir un nuevo producto, sino también acompañar la creciente tendencia hacia un turismo más consciente, donde el valor reside en cómo se vive el destino, no solo en los lugares visitados. En este sentido, la propuesta refleja la evolución de los viajes privados por Indochina hacia modelos más profundos, equilibrados y a medida, alineados con las nuevas aspiraciones del viajero contemporáneo.Con este lanzamiento, Lux Travel DMC reafirma su posicionamiento como especialista en viajes de lujo personalizados y su compromiso con el diseño de experiencias auténticas que combinan exploración, conexión cultural y personalización. Para quienes estén considerando un recorrido de Camboya y Vietnam en 15 días, este nuevo programa busca ofrecer una alternativa más inmersiva y coherente para descubrir ambos destinos. Los viajeros interesados en aprovechar las condiciones especiales de Wow Summer o diseñar su propio itinerario pueden ponerse en contacto directamente con el equipo de expertos de Lux Travel DMC, que ofrece asesoramiento personalizado según intereses, estilo de viaje y expectativas de cada cliente.Sobre Lux Travel DMCLux Travel DMC es una agencia local especializada en viajes a medida de alta gama en Vietnam y el Sudeste Asiático. Su enfoque combina conocimiento profundo del destino, atención al detalle y una vocación por diseñar experiencias genuinas y personalizadas para viajeros internacionales.Para más información sobre el programa piloto Wow Summer o para diseñar una ruta propia de Camboya y Vietnam en 15 días, los viajeros pueden contactar directamente con el equipo experto de Lux Travel DMC.

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