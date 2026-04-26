MEDDPICC Marque enregistree

La marque verbale MEDDPICC® est enregistrée par l’Institut National de la Propriété Industrielle dans les classes 9, 16, 41 et 42, et publiée le 17 avril 2026.

Construire MEDDPICC® comme un écosystème mondial a demandé des années de travail dans les domaines de la formation, du contenu et des outils. Cet enregistrement marque une étape clé dans ce parcours.” — Darius Lahoutifard

PARIS, FRANCE, April 26, 2026 / EINPresswire.com / -- MEDDIC Academy annonce l'enregistrement de la marque MEDDPICC par l'INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle, dans les classes 9, 16, 41 et 42, comme l’atteste sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 17 avril 2026 sous le n° 26/16.Cet enregistrement constitue une nouvelle étape dans le développement de l’écosystème MEDDPICCà travers la formation, les contenus et les outils.Au cours des dernières années, MEDDIC Academy a développé MEDDPICCdans les domaines de la formation, de la certification, de l’édition et des solutions logicielles destinées aux professionnels de la vente et aux organisations à travers le monde. L’enregistrement français reflète l’empreinte internationale croissante de cet écosystème ainsi que l’importance de sa protection dans des juridictions clés. Darius Lahoutifard , fondateur de MEDDIC Academy, déclare :"Construire MEDDPICCcomme un écosystème mondial a demandé des années de travail dans les domaines de la formation, des contenus et des outils. Cet enregistrement marque une étape importante dans ce parcours."Depuis son lancement en 2017, MEDDIC Academy s’est appuyée sur plus de 40 ans d’expérience en leadership de son fondateur pour former des managers et des professionnels de la vente B2B haut de gamme dans 132 pays.À propos de MEDDIC AcademyMEDDIC Academy est une académie mondiale de premier plan dans la formation à la vente et au leadership. L’entreprise propose des programmes mixtes en ligne, en présentiel ou en virtuel. L’académie a été fondée en 2017 par Darius Lahoutifard, auteur de "Always Be Qualifying" et artisan de la structuration de MEDDIC, qu’il a fait passer d'un savoir "transmis de bouche à oreille" à un écosystème mondial de formation MEDDPICC. MEDDIC Academy aide les professionnels et les dirigeants du monde entier à développer des compétences concrètes grâce aux formations et certifications MEDDPICCSales et Infinite SalesLeadership. Parmi ses clients figurent Google, Amazon, Salesforce, Cisco, S&P Global et Trend Micro. MEDDIC Academy poursuit le développement de l’écosystème MEDDPICCà travers des outils innovants, notamment la MEDDPICCApp, MEDDPICCCoach et Plan2Close MEDDPICC

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