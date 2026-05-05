Jhey Pi presenta “DUALMA” y anuncia su esperada colaboración con Micro TDH este 14 de mayo
Dualma no es solo un Album, es una representacion real de lo que soy como artista y como persona en esta etapa de mi vida”MIAMI, FL, UNITED STATES, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- El artista venezolano Jhey Pi continúa consolidando su crecimiento internacional con el anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo sencillo junto a Micro TDH, previsto para el próximo 14 de mayo. Este tema forma parte de su esperado álbum “DUALMA”, un proyecto que representa una evolución artística sólida tras más de 11 años de trayectoria dentro de la música.
— Jhey Pi
Con una comunidad que supera el millón de seguidores en redes sociales y un crecimiento sostenido de manera completamente orgánica, Jhey Pi se posiciona como una de las nuevas promesas del movimiento urbano latino. Su propuesta se caracteriza por una combinación de disciplina, constancia y autenticidad, elementos que le han permitido construir una base de seguidores fieles sin depender de grandes inversiones publicitarias.
“DUALMA” es un álbum conceptual que explora la dualidad del ser humano: la lucha constante entre la parte emocional y la impulsiva, entre la conciencia y el instinto. Inspirado en el último año de adolescencia del artista, el proyecto presenta una narrativa honesta que refleja experiencias reales, conflictos internos y crecimiento personal, conectando con una audiencia joven que busca contenido genuino.
El álbum no solo destaca por su contenido musical, sino también por su enfoque audiovisual. Cada uno de los temas que conforman “DUALMA” cuenta con material visual propio, incluyendo videos oficiales y visualizers, muchos de ellos grabados entre Miami y Venezuela. Esta propuesta convierte el proyecto en una experiencia integral que va más allá de la música, fortaleciendo la identidad artística de Jhey Pi en el mercado.
Dentro del álbum, las colaboraciones juegan un papel fundamental en la expansión del alcance del proyecto. La participación de Micro TDH, uno de los artistas venezolanos con mayor proyección internacional, representa un paso significativo en la carrera de Jhey Pi, consolidando su presencia dentro de la industria y validando su propuesta artística ante nuevas audiencias.
Adicionalmente, “DUALMA” cuenta con colaboraciones junto a Samu, Rummy Olivo, Deeikel, artista por confirmar de Colombia y Dutyov, ampliando el alcance del proyecto.
Previo a este lanzamiento, Jhey Pi ha venido desarrollando el proyecto con sencillos como “Making LUV”, tema que ha logrado recepción orgánica, especialmente en España. Asimismo, lanzamientos como “Borizuela” han contribuido a ampliar su posicionamiento dentro del público latino.
Uno de los aspectos más relevantes de “DUALMA” es su carácter independiente. El proyecto se desarrolla bajo el sello Media Vía Records LLC, apostando por una estrategia basada en constancia y conexión directa con la audiencia.
El equipo creativo continúa siendo un pilar fundamental. La producción musical está liderada por el propio Jhey Pi, Gustavo Peña y Volker González, mientras que en el área audiovisual Luis Ángel Dávila dirige los contenidos. La producción ejecutiva está a cargo de Manuel Parra, responsable de la visión estratégica.
El crecimiento del proyecto ha despertado interés en distintas distribuidoras, abriendo posibilidades de alianzas estratégicas.
El lanzamiento junto a Micro TDH este 14 de mayo se perfila como un momento clave en la carrera del artista, marcando un avance importante.
Con “DUALMA”, Jhey Pi presenta una declaración artística que refleja su evolución, visión y determinación de posicionarse en la música urbana latina.
Este lanzamiento también marca un punto de madurez dentro del proceso creativo del artista, quien ha venido perfeccionando su identidad sonora a través de una mezcla de influencias urbanas contemporáneas con elementos culturales venezolanos, logrando una propuesta auténtica y diferenciada dentro del mercado latino.
La estrategia detrás de “DUALMA” se centra en la constancia, el desarrollo de contenido diario y una conexión real con su audiencia, permitiendo que cada lanzamiento funcione como un paso firme hacia su consolidación internacional.
Con este proyecto, Jhey Pi busca no solo posicionarse dentro de la industria, sino también inspirar a nuevos talentos que comienzan su camino de manera independiente, demostrando que con disciplina, visión y enfoque es posible construir una carrera sólida desde cero.
En los próximos meses, el artista continuará revelando nuevos sencillos y contenidos audiovisuales que complementarán la narrativa del álbum, preparando el terreno para el lanzamiento completo de “DUALMA”, el cual promete convertirse en uno de los proyectos más sólidos de su generación dentro del movimiento urbano latino.
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