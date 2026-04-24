Voglana lanceert moderne wandklok collectie met ambachtelijke afwerking en stil uurwerk

Het premium wandklokmerk presenteert handgemaakte modellen vanaf 260 euro met stil Duits kwartsuurwerk voor Nederland en België.

Elke klok die we maken, moet een gevoel van rust brengen in een ruimte. Schermen eisen voortdurend onze aandacht op. Een zorgvuldig ontworpen wandklok doet het tegenovergestelde.” — Alex Berger, oprichter & directeur

AMSTERDAM, NETHERLANDS, April 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Voglana , een premium merk dat zich richt op minimalistisch design en ambachtelijke afwerking, heeft de volledige collectie moderne wandklok modellen beschikbaar gemaakt voor klanten in Nederland en België. Het assortiment omvat wandklokken , tafelklokken, staande klokken, slingerklokken en wereldtijdmodellen. Elk model is voorzien van een stil Duits kwartsuurwerk en wordt met de hand afgewerkt, met bijzondere aandacht voor strakke lijnen en zorgvuldig gekozen materialen.De introductie valt samen met een groeiende vraag naar hoogwaardig woondesign in de Benelux. Volgens brancheonderzoek van 360iResearch bereikte de wereldwijde markt voor wandklokken in 2024 een waarde van 2,59 miljard dollar en zal deze naar verwachting jaarlijks met 5,4 procent groeien tot 2032. Binnen dat segment investeren consumenten steeds vaker in stukken die een ruimte vormgeven in plaats van alleen vullen. Premium woonaccessoires groeien met 9,1 procent per jaar, bijna het dubbele van de totale markt.De wandklokken collectie van Voglana omvat meer dan 20 configuraties met prijzen vanaf 260 euro. De Estilo-serie kenmerkt zich door open raamsilhouetten met verwisselbare wijzers in goud, zilver, roségoud en mat zwart, beschikbaar in diameters van 60 tot 110 centimeter. De Galileo Duo combineert een dubbel ringprofiel met gouden uurmarkeringen die bij wisselend daglicht gerichte schaduwen op de muur werpen. Het model Avvolo herinterpreteert de slingerklok met een geborsteld gouden wijzerplaat aan een gevlochten koord en een messing tegengewicht. Staande klokken vertalen dezelfde designtaal naar de verticale voor grotere woonruimtes. De minimalistische wandklok Vivo 110 reduceert de wijzerplaat tot het essentiële en verbindt rustige vlakken met precieze lijnen. Bij alle modellen is het buitenframe vervaardigd uit een hoogwaardig composietmateriaal dat zowel stevigheid als licht gewicht biedt, waardoor elke klok in een compact, plat formaat kan worden verzonden zonder afbreuk te doen aan de structurele kwaliteit. Materialen in de collectie omvatten gepoedercoat staal, massief walnoothout, eikenhout en geborstelde metaallegeringen.De woontrends van 2026 in Nederland en België versterken deze positionering. Interieurexperts van de Nederlandse brancheorganisatie CBW identificeerden Serene Craftmanship als een van de vier bepalende trends voor het komende jaar, een stijl die de eenvoud van minimalisme combineert met warme materialen, handgemaakte details en een kalme uitstraling. Tegelijkertijd groeit de voorkeur voor analoge objecten als tegenwicht voor digitale prikkels. Vinylplaten verkochten voor het eerst sinds 1987 meer dan cd’s. De verkoop van papieren dagboeken steeg tussen 2020 en 2025 met 21 procent. Een handgemaakte wandklok neemt in deze beweging een bijzondere positie in. Het is zowel een functioneel object als een blijvend ontwerpelement, iets dat het visuele gewicht van een ruimte verandert en bewoners uitnodigt om even op te kijken van hun scherm.Ambachtelijk gemaakte producten winnen in de hele Benelux aan betekenis. 62 procent van de Europese consumenten koopt minstens twee keer per jaar handgemaakte producten en betaalt daarvoor 20 tot 25 procent meer dan voor industrieel vervaardigde alternatieven. De wereldwijde markt voor ambachtelijke producten bereikte in 2024 een waarde van 740 miljard dollar, met een jaarlijkse groei van 4,9 procent. In Nederland sluit dit aan bij een breder consumentengedrag: kwaliteit boven kwantiteit. Consumenten kiezen bewust voor minder maar betere woonobjecten met herkenbaar vakmanschap en een duurzame uitstraling.„Elke klok die we maken, moet een gevoel van rust brengen in een ruimte,” zei Alex Berger, oprichter en directeur van Voglana. „Schermen eisen voortdurend onze aandacht op. Een zorgvuldig ontworpen wandklok doet precies het tegenovergestelde. Het geeft een ruimte zijn eigen stille ritme, en dat gevoel willen we doortrekken van het openen van de cadeauverpakking tot het ophangen aan de muur.”De volledige collectie is beschikbaar via https://voglana.nl/ voor klanten in Nederland en België. Klanten in de rest van Europa kunnen de collectie ook ontdekken via https://voglana.eu/ . Elke bestelling wordt verzonden in een speciaal ontworpen presentatiedoos die ook geschikt is als cadeau. Voglana biedt een retourrecht van 30 dagen en twee jaar garantie op alle uurwerken.Over VoglanaVoglana is een premium wandklokmerk dat bijzondere uurwerken ontwerpt die woonruimtes transformeren tot doordachte omgevingen. Door ambachtelijke traditie te verbinden met eigentijds design bedient Voglana veeleisende klanten in heel Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Meer informatie op https://voglana.nl/

