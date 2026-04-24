NATCASH REAFIRMA SU PAPEL COMO PILAR DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN HAITÍ
EINPresswire.com/ -- Natcash, la plataforma de finanzas digitales de National Telecom S.A. (NATCOM), continúa consolidando su posición como infraestructura financiera esencial en Haití. En un contexto donde la nación acelera su transición hacia una sociedad sin efectivo, Natcash desempeña un papel fundamental al conectar al Gobierno, las organizaciones internacionales y los ciudadanos mediante tecnologías de pago modernas.
Integración de Servicios Públicos: Un Hito en la Reforma Administrativa
Un logro destacado en las operaciones de Natcash es la implementación exitosa de un sistema de pago integrado con el Ministerio de Comercio e Industria (MCI). Esta solución permite a individuos y empresas liquidar las tasas de registro comercial íntegramente a través de una plataforma digital. Esta transición no solo simplifica los trámites administrativos y reduce los tiempos de espera, sino que también facilita el acceso de los emprendedores a los servicios públicos. Este esfuerzo subraya el compromiso de Natcash en colaborar con el Gobierno para impulsar la formalización de las actividades económicas nacionales.
Desembolso Social: Transparencia y Seguridad
Actualmente, Natcash sirve como un canal de ejecución estratégica para los programas de bienestar social liderados por agencias gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La plataforma brinda un apoyo crítico a entidades clave como el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES), el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones (MTPTC), el Ministerio de Medio Ambiente (MDE) y el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, organizaciones internacionales de prestigio como Viva Rio, CECI y Zanmi Lasante han elegido el ecosistema de Natcash para la distribución de ayuda. El uso de la tecnología de billetera electrónica garantiza que la asistencia financiera llegue a los beneficiarios —incluso en las zonas más remotas— de manera segura, transparente y con trazabilidad en tiempo real. Esto mitiga los riesgos asociados con el manejo de efectivo y mejora la eficiencia en la coordinación de recursos de socorro.
Cobertura Nacional: Inclusión Financiera para Todas las Comunidades
Con una extensa red de agentes presente en todas las comunas de Haití, Natcash ha cerrado la brecha financiera en áreas donde la infraestructura bancaria tradicional es inexistente. Estos puntos de transacción locales no solo funcionan como centros de depósito y retiro, sino como puentes esenciales que permiten a la población rural participar en la economía digital. NATCOM reafirma su disposición para proporcionar una infraestructura de telecomunicaciones estable que sustente un sistema financiero digital resiliente.
El representante de NATCOM afirmó: "Nos esforzamos continuamente por una vida mejor para el pueblo de Haití. Natcash se compromete a construir una sociedad moderna sin efectivo, donde cada transacción sea segura, eficiente y equitativa para todos".
Sobre NATCOM
Fundada en 2011, NATCOM es una empresa conjunta entre Viettel Group y el Gobierno de Haití. Como proveedor líder en telecomunicaciones y finanzas móviles, NATCOM es pionera en soluciones tecnológicas modernas, contribuyendo activamente al desarrollo sostenible y la estabilidad social de Haití.
Tobias Nguyen
Integración de Servicios Públicos: Un Hito en la Reforma Administrativa
Un logro destacado en las operaciones de Natcash es la implementación exitosa de un sistema de pago integrado con el Ministerio de Comercio e Industria (MCI). Esta solución permite a individuos y empresas liquidar las tasas de registro comercial íntegramente a través de una plataforma digital. Esta transición no solo simplifica los trámites administrativos y reduce los tiempos de espera, sino que también facilita el acceso de los emprendedores a los servicios públicos. Este esfuerzo subraya el compromiso de Natcash en colaborar con el Gobierno para impulsar la formalización de las actividades económicas nacionales.
Desembolso Social: Transparencia y Seguridad
Actualmente, Natcash sirve como un canal de ejecución estratégica para los programas de bienestar social liderados por agencias gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La plataforma brinda un apoyo crítico a entidades clave como el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES), el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones (MTPTC), el Ministerio de Medio Ambiente (MDE) y el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, organizaciones internacionales de prestigio como Viva Rio, CECI y Zanmi Lasante han elegido el ecosistema de Natcash para la distribución de ayuda. El uso de la tecnología de billetera electrónica garantiza que la asistencia financiera llegue a los beneficiarios —incluso en las zonas más remotas— de manera segura, transparente y con trazabilidad en tiempo real. Esto mitiga los riesgos asociados con el manejo de efectivo y mejora la eficiencia en la coordinación de recursos de socorro.
Cobertura Nacional: Inclusión Financiera para Todas las Comunidades
Con una extensa red de agentes presente en todas las comunas de Haití, Natcash ha cerrado la brecha financiera en áreas donde la infraestructura bancaria tradicional es inexistente. Estos puntos de transacción locales no solo funcionan como centros de depósito y retiro, sino como puentes esenciales que permiten a la población rural participar en la economía digital. NATCOM reafirma su disposición para proporcionar una infraestructura de telecomunicaciones estable que sustente un sistema financiero digital resiliente.
El representante de NATCOM afirmó: "Nos esforzamos continuamente por una vida mejor para el pueblo de Haití. Natcash se compromete a construir una sociedad moderna sin efectivo, donde cada transacción sea segura, eficiente y equitativa para todos".
Sobre NATCOM
Fundada en 2011, NATCOM es una empresa conjunta entre Viettel Group y el Gobierno de Haití. Como proveedor líder en telecomunicaciones y finanzas móviles, NATCOM es pionera en soluciones tecnológicas modernas, contribuyendo activamente al desarrollo sostenible y la estabilidad social de Haití.
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