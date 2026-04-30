Voyage au Japon 2026 : Yamagata parmi les 25 destinations incontournables de National Geographic

Voyagez au cœur du Japon d'autrefois « Ginzan Onsen » « Yamadera » montagne sacrée et symbole du Tohoku « Dewa Sanzan », là où la foi en la mort et la renaissance vit encore. Un paysage hivernal magnifique, les « monstres de neige », né de conditions météorologiques miraculeuses.

Limité à 1 groupe/jour : visiter le trajet sélectionné par National Geographic « Escapade de 3 jours à Yamagata : vers le ressourcement spirituel »

OBANAZAWA CITY, YAMAGATA PREFECTURE, JAPAN, April 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- À seulement 300 km au nord de Tokyo, la préfecture de Yamagata est une terre méconnue au charme unique, entourée d'imposantes montagnes et enveloppée d'une sérénité telle qu'on croirait entrer dans un nouveau monde.

Cette région regorge de lieux de culte remplis d'histoire, où les prières sont recueillies depuis plus d'un millénaire comme Yamadera ou Dewa Sanzan. On y trouve également de nombreuses stations thermales pittoresques, dont la célèbre station de Ginzan Onsen.

Au fil des saisons, des cultures propres à chaque territoire s'expriment lors de différents festivals transmis de génération en génération.

L'article souligne qu'à la différence de Tokyo ou Kyoto qui souffrent du surtourisme, Yamagata permet d'évader à l'agitation pour profiter d'une expérience onirique en plein air et de paysages traditionnels. La culture culinaire locale, telle que l'imoni ou bien encore la fabrication de saké, y est également mise en avant.

Un circuit unique de trois jours en taxi, limité à un seul groupe par jour, permet désormais de découvrir l'un des plus prestigieux lieux de pèlerinage du Japon. Ce parcours met l'accent sur la culture de la prière, l’esprit du Bushido qui y a pris racine, ainsi que l'atmosphère nostalgique de Ginzan Onsen, dont les paysages offrent une vue intacte sur le Japon d'il y a un siècle.

Sous les projecteurs du monde : quels sont les charmes de Yamagata, l'unique destination sélectionnée au Japon ?

■ Les monstres de neige (Juhyo) de Zao

Les « monstres de neige » qui se forment par l'accumulation du givre et de la neige sur les arbres, sont le résultat d'un phénomène naturel d'une grande rareté, né de conditions météorologiques exceptionnelles au niveau mondial. Les plus grands d'entre eux peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Ce paysage argenté visible depuis un téléphérique et les sources thermales d'un blanc laiteux situées au pied de la montagne incarnent exactement l'hiver à Zao.

■ Ginzan Onsen

Cette station thermale au cœur d'une vallée montagneuse tire son nom de l'ancienne mine d'argent de Nobesawa Ginzan, prospère au commencement de l'ère Edo. Le paysage urbain, digne de l'époque Taisho d'il y a un siècle, comporte des auberges traditionnelles classées au patrimoine culturel japonais. Également connue pour sa neige abondante, la station offre un spectacle à couper le souffle lorsque la douce lueur des lampadaires à gaz illumine celle-ci au crépuscule. Une expérience idyllique semblable à un voyage dans un conte.

■ Dewa Sanzan

Ce terme désigne les monts Haguro, Gassan et Yudono, situés au centre de la préfecture de Yamagata, qui constituent avec leur plus de 1400 ans d'histoire, l'un des plus importants lieux de pèlerinage du Shugendo au Japon. Ce site est réputé pour son expérience de « mort et renaissance » à travers un pèlerinage appelé « Sankan Sando », Gassan étant associé au passé, Haguro au présent et Yudono à l'avenir.

■ Temple Risshaku-ji (Yamadera)

Ancien temple cher au poète Matsuo Basho et un des lieux spirituels les plus emblématiques de la région du Tohoku. Son chemin d'accès est formé de 1015 marches en pierre et l'on raconte que son ascension permettrait d'effacer les désirs terrestres. Qualifié de « Tenku Kosatsu » (vieux temple des cieux), son sommet offre un panorama exceptionnel. Le temple possède un charme particulier tout au long des saisons, mais c'est surtout en hiver, lorsque la neige recouvre les parois rocheuses et les édifices religieux, que sa beauté est à son paroxysme.

▽Article de National Geographic sur les destinations incontournables de 2026

https://www.nationalgeographic.com/travel/article/best-of-the-world-2026

▽ Article sur Yamagata

https://www.nationalgeographic.com/travel/best-of-the-world-2026/article/yamagata-japan

～Offre spéciale～

Limité à 1 groupe par jour : visiter le trajet sélectionné par National Geographic « Escapade de 3 jours à Yamagata : vers le ressourcement spirituel »

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À propos du circuit

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Ce circuit est un tour privé exclusif, limité à un seul groupe par jour, conçu autour des thèmes de la « spiritualité » et de la « sérénité », qui ont valu à Yamagata d’être sélectionnée par National Geographic.

Accompagnés d'un chauffeur-guide attitré, fin connaisseur de l'histoire et de la culture locale, ce circuit permet de découvrir les lieux secrets de Yamagata, hors des sentiers touristiques habituels.

Pour l'hébergement, deux nuits consécutives sont prévues à Ginzan Onsen, où l'ambiance renvoie directement 100 ans en arrière, à l'époque Taisho.

Les promenades au petit matin, dans le calme absolu avant l'arrivée des touristes, ainsi que celles de nuit sous la lumière féerique des lampadaires de la station, sont un luxe que seuls les hôtes séjournant sur place peuvent s'offrir.

Baignée par une nature entre mer et montagne, Yamagata est également fière de sa riche culture culinaire, qui en fait une terre de gastronomie.

Les repas mettront à l’honneur une sélection rigoureuse des spécialités gastronomiques de Yamagata, telles que les soba, les produits marins et le bœuf de Yamagata.

Bien entendu, n'hésitez pas à profiter pleinement du bain thermal panoramique en plein air, véritable fleuron de l'établissement.

Yamadera et le mont Haguro, où les prières sont recueillies depuis mille ans, sont des lieux sacrés parmi les plus prestigieux du Japon, et inspirent aujourd'hui encore une foi profonde en tant que terres de « renaissance » depuis des temps ancestraux.

Entre ses forêts profondes, ses eaux pures et l'esprit du bushido qui s'y transmet encore, Yamagata regorge de secrets.

En 2026, en cette terre qui attire l’attention du monde entier, laissez votre esprit s'évader et venez vivre votre propre expérience de « renaissance ».

▽ Plus de détails sur le circuit

https://www.ginzanso.jp/english/?utm_source=E-mail+Magazine&utm_medium=Other

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