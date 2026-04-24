Tausende Nutzer testeten ihr Impulskaufverhalten – das hat RabattDigga herausgefunden

Tausende Nutzer testeten ihr Impulsverhalten – das hat RabattDigga herausgefunden Wie viel kostet ein Spontankauf wirklich? RabattDigga Impulse Buy Evaluator macht versteckte Kosten sichtbar

Neue Erkenntnisse zeigen, wie Emotionen und Wahrnehmung Online-Kaufentscheidungen beeinflussen

BERLIN, BERLIN, GERMANY, April 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Erste Erkenntnisse aus dem Impulse Buy Evaluator von RabattDigga deuten darauf hin, dass viele Online-Käufer die tatsächliche Wirkung ihrer Einkäufe unterschätzen.Das kostenlose Tool ermöglicht es Nutzern, Kaufentscheidungen anhand von Einkommen, Stimmung und der Frage zu bewerten, ob es sich um einen Bedarf oder einen Wunsch handelt. Auf Basis anonymisierter Nutzungsdaten haben sich dabei klare Muster im impulsiven Kaufverhalten gezeigt.Wichtige Erkenntnisse:- 67 % der Nutzer stuften ihren Kauf als „Wunsch“ ein- 58 % nutzten das Tool in neutraler oder negativer Stimmung- 72 % der bewerteten Käufe entsprachen mehr als 3 ArbeitsstundenDiese Ergebnisse zeigen eine deutliche Lücke zwischen der wahrgenommenen Preishöhe und dem tatsächlichen Aufwand, der nötig ist, um sich einen Kauf leisten zu können.Indem das Tool die Kosten eines Kaufs in Arbeitsstunden umrechnet, schafft es eine klarere Perspektive auf Ausgabenentscheidungen. Gleichzeitig berücksichtigt es den emotionalen Zustand der Nutzer und unterstreicht damit die Rolle der Stimmung bei Impulskäufen.„Auffällig ist, wie häufig Käufe eher von Wünschen als von Bedürfnissen getrieben werden und wie oft sie in neutraler oder negativer Stimmung stattfinden“, sagte Maximilian Krüger, Geschäftsführer von RabattDigga. „Wenn diese Käufe dann in Arbeitsstunden umgerechnet werden, wird die Lücke zwischen dem wahrgenommenen Preis und dem tatsächlichen Aufwand dahinter besonders deutlich.“ RabattDigga.DE , bekannt dafür, Deutschen verifizierten Rabattcodes und Deals aus wichtigen Shopping-Kategorien bereitzustellen, hat das Tool als Teil seiner breiteren Mission entwickelt, dabei zu helfen, bewusster auszugeben.Über RabattDiggaRabattDigga ist eine auf Deutschland ausgerichtete Plattform mit geprüften Promo-Codes und Einblicken in das Online-Shopping-Verhalten.

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