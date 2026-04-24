La Gobernadora Hochul Anuncia el Inicio de la Construcción de un Proyecto de Vivienda Asequible y de Apoyo de 61 Millones de Dólares en el Centro De Brooklyn

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de la construcción de Lebechi East, un nuevo complejo residencial de 95 unidades en el barrio de Brownsville, en Brooklyn, que ofrecerá apartamentos asequibles con servicios de apoyo, así como un centro de salud comunitario en las propias instalaciones, disponible tanto para los residentes como para el público en general. Este proyecto reemplazará una comisaría de policía desocupada con viviendas modernas y sostenibles, y ofrecerá recursos de salud y bienestar destinados a abordar las disparidades crónicas de índole social, económica y sanitaria que afectan a la comunidad circundante. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la agencia New York State Homes and Community Renewal (HCR) ha creado o preservado cerca de 3.000 viviendas asequibles en Brooklyn. Lebechi East da continuidad a este esfuerzo y forma parte del Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora Hochul, dotado con 25.000 millones de dólares, el cual avanza hacia el objetivo de crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado.

“La creación de más viviendas asequibles y la ampliación del acceso a servicios de apoyo son elementos fundamentales para hacer de Nueva York un lugar más asequible y habitable para todos”, declaró la Gobernadora Hochul. “Nuestra inversión en Lebechi East contribuirá a proporcionar a Brooklyn apartamentos modernos y de alta calidad —tan necesarios en la zona—, garantizando además que un mayor número de neoyorquinos tenga acceso a recursos esenciales de salud y bienestar”.

Lebechi East, desarrollado por Xenolith Partners, LLC en colaboración con Family Services Network of New York, Inc. (FSNNY) y Galaxy GC Group, ofrecerá viviendas a hogares cuyos ingresos no superen el 60 por ciento de la Renta Media del Área (AMI, por sus siglas en inglés). El complejo residencial incluirá una combinación de estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios; de estas unidades, 57 serán apartamentos con servicios de apoyo destinados a personas que cumplan los requisitos de elegibilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación de falta de vivienda. Asimismo, el proyecto ofrecerá 11 unidades adaptadas para residentes con discapacidades de movilidad y cinco apartamentos para residentes con discapacidades sensoriales.

Los servicios de apoyo en las propias instalaciones serán proporcionados por FSNNY e incluirán gestión individualizada de casos, asesoramiento, programas educativos, capacitación para la inserción laboral, servicios jurídicos y otras formas de apoyo individual y familiar. Los gastos operativos de los apartamentos con servicios de apoyo se subvencionarán mediante una asignación de la Iniciativa de Vivienda con Servicios de Apoyo del Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative), administrada por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

El edificio, de 11 pisos de altura, contará con una sala comunitaria, una terraza en la azotea, un espacio destinado al ejercicio físico, un área de juegos y zonas exteriores ajardinadas. El proyecto está diseñado para cumplir con los estándares Passive House y Enterprise Green Communities 2020, incorporando sistemas totalmente eléctricos y características de eficiencia energética, tales como calentadores de agua con bomba de calor, iluminación LED y electrodomésticos con certificación Energy Star.

El edificio albergará en su planta baja un centro de atención comunitaria de salud de casi 6.000 pies cuadrados —también operado por FSNNY—, el cual ofrecerá servicios de salud primaria, preventiva y de bienestar tanto a los residentes como a la comunidad circundante.

Además, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) facilitó la transferencia de 38,000 pies cuadrados de derechos de desarrollo y 6,200 pies cuadrados de terreno subutilizado adyacente a su complejo Howard Houses, con el fin de ayudar a hacer posible este proyecto. Esta constituye la primera ocasión en que la NYCHA utiliza la herramienta flexible de "Transferencia de Asistencia" del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para garantizar que se reserven al menos ocho unidades para los residentes actuales de la NYCHA en Howard Houses.

El financiamiento estatal para Lebechi East incluye Créditos Fiscales Federales para Viviendas de Bajos Ingresos (Low Income Housing Tax Credits) otorgados por HCR, los cuales se espera que generen aproximadamente $24 millones en capital y $13 millones en subsidios. El proyecto de desarrollo también se beneficia de $522,000 en fondos provenientes de la Iniciativa de Energía Limpia, una colaboración entre HCR y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA). El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York está aportando $18 millones a través de su Programa de Préstamos para Viviendas de Apoyo (Supportive Housing Loan Program).

La Comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, declaró: "Lebechi East representa el futuro de la vivienda asequible en Nueva York: hogares de alta calidad y eficiencia energética, combinados con servicios in situ que ayudan a los residentes a alcanzar la estabilidad y la independencia, así como recursos que contribuyen al florecimiento de la comunidad. Al invertir en proyectos de desarrollo como este, estamos abordando necesidades urgentes de vivienda, brindando apoyo a los neoyorquinos más vulnerables y construyendo comunidades más fuertes y saludables en todo Brooklyn y más allá".

El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. James McDonald, afirmó: "Una vivienda segura y estable es esencial para gozar de buena salud. Agradezco a la Gobernadora Hochul su liderazgo continuo y su compromiso con la expansión del acceso a viviendas asequibles y de apoyo en todo el estado de Nueva York. Este proyecto reconoce que muchos neoyorquinos enfrentan desafíos complejos y, al combinar viviendas asequibles con servicios de salud y apoyo in situ, ofrece no solo un lugar para vivir, sino también un camino hacia la sanación, la estabilidad y la esperanza para aquellos que más lo necesitan".

La Presidenta y Directora Ejecutiva de NYSERDA, Doreen M. Harris, señaló: "El Estado de Nueva York está liderando el camino al establecer un nuevo estándar para la vivienda asequible, garantizando que los residentes se beneficien de espacios habitables limpios y modernos desde el primer día". El proyecto de desarrollo en el 1546 de East New York Avenue, en Brooklyn, contará con sistemas de eficiencia energética y soluciones de energía limpia que ayudarán a reducir el consumo energético, mejorar el confort y elevar la calidad de vida general.

La Asambleísta Latrice Walker declaró: “La necesidad de vivienda asequible —especialmente de vivienda con servicios de apoyo— ha alcanzado un nivel de crisis en la ciudad, particularmente en comunidades como Brownsville, donde nací y crecí. La ceremonia de inicio de obras en Lebechi East no solo representa un paso bienvenido hacia una estabilidad comunitaria sostenida, sino que también es una muestra de lo que se puede lograr cuando convergen los intereses públicos y privados. Agradezco a todos los socios del proyecto y a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo”.

El Presidente del Distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, afirmó: «Mientras abordamos la crisis de vivienda asequible, proyectos como el del 1546 de East New York Avenue brindarán hogares verdaderamente asequibles y servicios de apoyo a muchísimas familias de Brownsville. Este es el tipo de inversión interinstitucional que atiende a las personas allí donde se encuentran; con 95 nuevas unidades —incluyendo viviendas con servicios de apoyo para nuestros vecinos más vulnerables—, este desarrollo constituye un paso significativo hacia la ampliación del acceso y la estabilidad para los habitantes de Brooklyn. Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo y por trabajar para que los residentes de Brooklyn puedan permanecer en las comunidades que ellos mismos han ayudado a construir”.

Patrick Love, Comisionado Adjunto de Desarrollo del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYC DPD), declaró: "Lebechi East es un modelo de cómo utilizar los terrenos públicos en beneficio del bien público. Al incorporar 95 nuevas viviendas asequibles en Brownsville —incluyendo 57 viviendas de apoyo, disponibles para neoyorquinos sin hogar—, este edificio generará estabilidad habitacional para familias que simplemente desean permanecer en Brooklyn. Nos enorgullece asociarnos con HCR y NYCHA en este proyecto, y continuaremos trabajando en todos los niveles de gobierno para ofrecer las viviendas que los neoyorquinos necesitan".

Lisa Bova-Hiatt, Directora Ejecutiva de NYCHA, afirmó: "NYCHA se complace enormemente en haber contribuido a facilitar nuevas oportunidades de vivienda para los neoyorquinos de bajos ingresos y para los residentes de NYCHA, en un momento en que la vivienda asequible sigue siendo tan crucial. Nos entusiasma dar inicio a las obras, junto a nuestros socios, de este maravilloso nuevo edificio en Lebechi East, el cual brindará oportunidades vitales de vivienda asequible en Brownsville, incluyendo varias unidades destinadas a residentes actuales de NYCHA provenientes de Howard Houses".

Terri Belkas-Mitchell, Socia Principal de Xenolith Partners, comentó: "Xenolith Partners se enorgullece de asociarse con la agencia New York State Homes and Community Renewal en el proyecto Lebechi East, un desarrollo de 95 unidades que refleja un compromiso compartido para crear viviendas de alta calidad y sumamente asequibles en la comunidad de Brownsville. En el contexto de Lebechi East, este proyecto representa no solo nuevas viviendas, sino una inversión significativa en la estabilidad del vecindario, en las oportunidades y en la resiliencia a largo plazo. Estamos profundamente agradecidos con la Gobernadora Kathy Hochul, Family Services Network of New York, Galaxy GC Group, New York State Homes and Community Renewal, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, Webster Bank y Hudson Housing Capital por su colaboración en el impulso de este proyecto. Su cooperación, experiencia y compromiso compartido han sido fundamentales para hacer realidad a Lebechi East, y esperamos con entusiasmo ver cómo se transforma en un lugar vibrante y de apoyo que los residentes puedan llamar hogar".

Charles Tsetsekas, Socio de Galaxy GC Group, expresó: "Para Galaxy GC Group LLC, este acto de inicio de obras representa un profundo compromiso con la vivienda de apoyo y demuestra lo que es posible lograr cuando los socios de los sectores público y privado se unen bajo una visión compartida de asequibilidad, diseño de calidad e impacto comunitario a largo plazo". «Estamos agradecidos por la colaboración y el liderazgo de nuestros socios, cuyo compromiso ha hecho posible este proyecto; asimismo, nos enorgullece estar construyendo apartamentos que brindarán estabilidad, oportunidades y un futuro más sólido a las familias que harán de esta comunidad su hogar».

La Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está dedicada a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda con el fin de hacerla más asequible, lanzando un Plan de Vivienda integral de cinco años y 25.000 millones de dólares, promulgando el acuerdo de vivienda más significativo en décadas e implementando nuevas protecciones tanto para inquilinos como para propietarios de viviendas.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores de vivienda. Entre estos se incluye el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda (Pro-Housing Community Program), el cual otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 410 comunidades en todo el estado han obtenido la certificación «Pro-Housing», incluida la ciudad de Nueva York.

Como parte del discurso sobre el Estado del Estado de 2026 de la gobernadora Hochul, la gobernadora propuso su agenda "Let Them Build" (Déjenlos construir), una serie de reformas trascendentales destinadas a acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras y a reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), así como acciones ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han quedado atrapados en la burocracia y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado —incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables—, además de la electrificación de otras 50,000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 81,000 viviendas asequibles. Asimismo, el Presupuesto Ejecutivo destina 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.