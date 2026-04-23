Pearson presenta en México sus nuevas soluciones educativas enfocadas en el aprendizaje con propósito

Aprendizaje que transforma: Aula, entorno y comunidad”, Pearson presentó sus nuevas soluciones educativas alineadas al Modelo Educativo 2025.

Pearson presenta soluciones educativas alineadas al Modelo Educativo 2025, enfocadas en conectar el aprendizaje con el entorno y la vida del estudiante.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, April 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Pearson presentó en Ciudad de México sus nuevas soluciones educativas: la serie CAV (Comunidad + Aprendizaje + Vida) y la serie de inglés Bridges4Change El lanzamiento se llevó a cabo en un evento privado con la participación de directivos, especialistas del sector educativo y aliados estratégicos, quienes conocieron de primera mano una propuesta que articula el desarrollo académico con el fortalecimiento de habilidades clave, alineada al Modelo Educativo 2025 Las nuevas soluciones educativas de Pearson responden a una necesidad creciente de vincular los contenidos con contextos reales. A través de metodologías como CASC (constructivo, autorregulado, situado y colaborativo), la serie CAV promueve que los estudiantes transiten de la observación a la indagación y de la teoría a la aplicación basada en evidencia.Desde su experiencia educativa, Pearson traduce principios formativos en prácticas concretas de aula, para diseñar experiencias de aprendizaje con sentido y contexto, así como integrar tecnología e inteligencia artificial con un criterio pedagógico claro.Este enfoque incorpora elementos como pensamiento crítico, metacognición, gestión del error y uso responsable de la inteligencia artificial, con el objetivo de formar estudiantes capaces de analizar información, resolver problemas y participar activamente en su entorno.El inglés como herramienta para la vidaPor su parte, Bridges4Change plantea una forma distinta de aprender inglés, integrando el idioma con proyectos, cultura y situaciones cotidianas. La serie combina materiales impresos y digitales, así como herramientas de seguimiento que permiten adaptar el aprendizaje a distintos contextos educativos.Cada nivel está diseñado para promover la participación activa del estudiante, favoreciendo el desarrollo del idioma junto con habilidades como el trabajo colaborativo, la reflexión y la comunicación.El evento “ Aprendizaje que transforma: Aula, entorno y comunidad ” reunió a más de 70 invitados en un espacio de intercambio entre docentes, especialistas y líderes del sector educativo. Entre los asistentes estuvieron Brian Gibson, VP de Ventas para Internacional (Higher Education); Heloisa Avilez, directora de Ventas para LATAM (Higher Education); e Iris Martínez, directora de Ventas para México (English Language Learning).Como parte del encuentro, se llevó a cabo un panel encabezado por Cassandra Vargas como moderadora, acompañada por Julieta López Olalde, David Sumiacher y José Amaya, quienes abordaron los retos actuales del aprendizaje y la necesidad de conectar el aula con el entorno del estudiante.“Con el lanzamiento de CAV para Bachillerato, reforzamos nuestro compromiso de trabajar junto a las instituciones de educación media superior en su proceso de adaptación al Modelo 2025,” mencionó Jorge Luis Íñiguez, director de Portafolio para LATAM de la división de Educación Superior. “Impulsamos una integración consciente de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, siempre desde un enfoque pedagógico que potencie la labor docente y enriquezca la experiencia en el aula,” finalizó.En línea con esta visión, Iris Martínez, directora de Ventas México para ELL México, destacó: “Buscamos que el inglés se consolide como una herramienta para la vida: que habilite a los estudiantes a expresarse, colaborar y desenvolverse en distintos contextos. Nuestras soluciones, alineadas con la Nueva Escuela Mexicana, impulsan un aprendizaje más significativo que fortalece no sólo las habilidades lingüísticas, sino también el pensamiento crítico, la comunicación y la participación activa en su comunidad.”Educación con propósito formativoLa propuesta presentada por Pearson busca acompañar a las instituciones educativas en la implementación de modelos centrados en propósitos formativos, donde el aprendizaje trascienda el aula y tenga un impacto tangible en la vida de los estudiantes.En un entorno donde el acceso a la información es inmediato, el desafío ya no radica únicamente en enseñar contenidos, sino en desarrollar la capacidad de interpretarlos, cuestionarlos y aplicarlos.Acerca de PearsonPearson es una compañía global de aprendizaje que ofrece soluciones educativas centradas en mejorar la experiencia de estudiantes y docentes a través de contenidos, tecnología y servicios innovadores.

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