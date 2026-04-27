Queue Associates si espande con Queue Associates Italia S.R.L., rafforzando la collaborazione con Microsoft Italia
L’Italia resta per noi un mercato core, con aziende che valorizzano relazioni durature e risultati concreti. Vogliamo supportarle nel coniugare tradizione e modernizzazione per restare competitive.”BERGAMO, LOMBARDY, ITALY, April 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Queue Associates ha costituito Queue Associates Italia S.R.L., consolidando il proprio allineamento con Microsoft Italia e rafforzando il suo investimento a lungo termine in Italia e nella regione EMEA. La nuova entità potenzia la struttura dell’azienda nel Paese, consentendo un coinvolgimento più diretto con clienti e partner e ampliando le capacità di delivery globale sul mercato italiano.
— Jeffrey Goldstein, Global Managing Director
L’operazione italiana supporta l’erogazione specializzata dei servizi Microsoft 365, Dynamics 365, Copilot e Azure in Italia, combinando conoscenza locale, allineamento linguistico e normativo con la portata dei team internazionali di Queue. Offre un approccio più mirato alla distribuzione delle soluzioni Microsoft, radicato nelle pratiche aziendali italiane e nei requisiti di conformità locali.
Per le organizzazioni che operano in Italia, ciò significa rispondere direttamente a esigenze specifiche, tra cui:
• Configurazione di Dynamics 365 in conformità ai principi contabili Italian GAAP, registri IVA, Fatturazione Elettronica e reportistica obbligatoria (inclusi Libro Giornale e Spesometro, ove applicabile)
• Integrazione con il Sistema di Interscambio (SDI) per la fatturazione elettronica conforme, inclusi i formati XML (FatturaPA) e i requisiti di archiviazione digitale
• Strutture finanziarie localizzate, come piano dei conti italiano, codici fiscali, gestione del reverse charge e reportistica Intrastat
• Integrazione di Dynamics 365 con formati e sistemi bancari italiani, a supporto degli standard SEPA (SCT/SDD), CBI e delle pratiche locali di riconciliazione bancaria
• Configurazione di Microsoft 365 in linea con l’interpretazione italiana del GDPR, le regole di conservazione documentale e i flussi PEC (Posta Elettronica Certificata)
• Implementazione dei servizi Azure nel rispetto delle aspettative di residenza dei dati UE/Italia, dei framework di conformità e dei requisiti di sicurezza locali
• Erogazione, formazione e supporto in lingua italiana, adattati alle pratiche aziendali, ai processi normativi e alle aspettative degli utenti locali
“L’Italia continua a essere un mercato prioritario per noi, con una forte base di aziende manufatturiere, distributive e familiari che valorizzano le relazioni di lungo periodo e i risultati concreti,” ha dichiarato Jeffrey Goldstein, Global Managing Director di Queue Associates. “Vediamo una reale opportunità di supportare le organizzazioni nel bilanciare tradizione e modernizzazione, soprattutto mentre rafforzano le operazioni e la competitività a livello locale e internazionale.”
La nuova entità italiana fungerà anche da base per lo sviluppo di talenti locali, l’espansione delle capacità di delivery e il supporto ai clienti regionali che operano su più mercati europei. Ciò include la costruzione di un team più solido sul territorio italiano, connesso alla rete globale di Queue Associates, per garantire un supporto coerente alle organizzazioni con operazioni sia domestiche che transfrontaliere.
Informazioni su Queue Associates
Queue Associates è un Microsoft Solutions Partner di livello globale con oltre 30 anni di esperienza, specializzato nella fornitura di soluzioni cloud first e basate su intelligenza artificiale attraverso Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365, Azure, Power Platform, Security, Microsoft Fabric e l’ecosistema Microsoft AI. L’azienda aiuta le organizzazioni a sfruttare le più recenti innovazioni di Microsoft in ambito AI generativa e agent based, inclusa Copilot, per reinventare i processi, connettere i dati tra piattaforme e integrare l’intelligenza direttamente nel lavoro quotidiano.
Focalizzata sulla trasformazione guidata dall’AI, Queue Associates supporta le organizzazioni nel passaggio dai sistemi legacy a piattaforme connesse e intelligenti che abilitano insight in tempo reale e innovazione continua. Il suo approccio combina consulenza strategica, delivery rapido e ottimizzazione costante, aiutando i clienti a trarre valore dall’evoluzione dell’ecosistema cloud e AI di Microsoft.
About Queue Associates
Queue Associates is a leading global Microsoft Solutions Partner, with more than 30 years of experience, delivering cloud-first, AI-driven solutions across Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365, Azure, Power Platform, Security, Microsoft Fabric, and the broader Microsoft AI ecosystem. The company helps organisations harness Microsoft’s latest advancements in generative and agent-based AI, including Copilot, to reimagine processes, connect data across platforms, and embed intelligence directly into everyday work.
Focused on AI-driven transformation, Queue Associates helps organisations move beyond legacy systems to connected, intelligent platforms that enable real-time insight and continuous innovation. Its approach blends strategic advisory with rapid delivery and ongoing optimisation, helping clients realise value from Microsoft’s evolving cloud and AI ecosystem.
Karl Ufert
Queue Associates
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