Dagenslaengde.com lancerer solkalender med by-data, månecyklus og historisk lysarkiv for Danmark

Den gratis browserbaserede platform leverer minutpræcise soldata for lokaliteter på tværs af hele landet uden registrering eller installation.

KøBENHAVN, DENMARK, April 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Dagens længde , en ny dansk solkalenderplatform, er lanceret med præcise solopgangs- og solnedgangsdata for byer og lokaliteter på tværs af Danmark. Platformen leverer by-specifikke data ned til minuttet for hver dag i året og integrerer månecyklusdata, klimainformation og et historisk lysarkiv. Adgang er gratis og kræver ingen registrering.By-Specifik Præcision Frem For Nationale Gennemsnit Solopgang og solnedgang varierer målbart mellem Danmarks nordligste og sydligste lokaliteter. Platformen tilbyder by-specifikke data for lokaliteter på tværs af landet frem for nationale gennemsnitsangivelser. En bruger i Frederikshavn får dermed andre tal end en bruger i Rødby — hvilket afspejler den faktiske geografiske forskel i lysforhold.Fire Datatyper I Én PlatformPlatformen er organiseret omkring fire informationskategorier. Soldata viser præcise solopgangs- og solnedgangstidspunkter dag for dag og by for by. Månecyklusdata angiver månefase og lysniveau efter solnedgang — relevant for blandt andet lystfiskeri og natfotografering. Klimainformation giver historisk og sæsonmæssig kontekst for lysforholdene på en given dato. Det historiske arkiv muliggør sammenligning af dagslysdata på tværs af tidligere år.BrugergrupperPlatformen henvender sig til flere specifikke brugergrupper. Fotografer og videografer anvender solopgangs- og solnedgangsdata til planlægning af optagelser i den såkaldte golden hour. Gartnere og landmænd arbejder med lysforhold som produktionsvariabel. Søfolk og sejlere planlægger afgange efter dagslys. Personer med sæsonbetinget affektiv forstyrrelse følger lysudviklingen som del af egenomsorg. Pendlere og forældre anvender data til vurdering af lysforhold i forbindelse med transport og udeaktiviteter.SolnedgangPlatformen fungerer direkte i browseren på computer, tablet og mobiltelefon uden softwareinstallation eller oprettelse af brugerkonto.Om Dagenslaengde.comDagens længde er en gratis dansk solkalenderplatform med minutpræcise solopgangs- og solnedgangsdata, månecyklusintegration og historisk lysarkiv for lokaliteter på tværs af Danmark. Platformen kræver ingen registrering og er tilgængelig på alle enheder. Mere information er tilgængelig på dagenslaengde.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.