Los pescados y mariscos del Reino Unido muestran su calidad en la Seafood Expo Global

Dame Angela Eagle, DBE MP, secretaria de Estado de Seguridad Alimentaria y Asuntos Rurales del Reino Unido, junto con Colin Faulkner, director general de Seafish, y representantes de empresas británicas en Seafood Expo Global (Crédito Marcio Schimming)

Discurso de la secretaria del Gobierno del Reino Unido, Dame Angela Eagle, MP, en la Seafood Expo Global 2026 (Crédito Marcio Schimming)

La secretaria del Gobierno del Reino Unido, Dame Angela Eagle, MP, junto con la reconocida chef, escritora y presentadora CJ Jackson (Crédito Marcio Schimming)