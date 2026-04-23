Los pescados y mariscos del Reino Unido muestran su calidad en la Seafood Expo Global
Dame Angela Eagle, DBE MP, secretaria de Estado de Seguridad Alimentaria y Asuntos Rurales del Reino Unido, junto con Colin Faulkner, director general de Seafish, y representantes de empresas británicas en Seafood Expo Global (Crédito Marcio Schimming)
Discurso de la secretaria del Gobierno del Reino Unido, Dame Angela Eagle, MP, en la Seafood Expo Global 2026 (Crédito Marcio Schimming)
La secretaria del Gobierno del Reino Unido, Dame Angela Eagle, MP, junto con la reconocida chef, escritora y presentadora CJ Jackson (Crédito Marcio Schimming)
Los expositores británicos en la muestra han presentado sus productos de primera calidad, listos para la exportación, de procedencia fiable y elaborados con prácticas sostenibles, lo que demuestra su capacidad para satisfacer la creciente demanda mundial. Este sector cuenta con el firme apoyo del Gobierno del Reino Unido, que ha anunciado en esta feria un paquete de ayudas a la exportación para productos del mar por un valor de 1,5 millones de libras esterlinas anuales, con el fin de impulsar el crecimiento y ampliar las exportaciones de pescado y marisco británicos a los principales mercados internacionales.
Celebrada en Barcelona, la feria ha reunido a más de 35.000 profesionales de la industria pesquera procedentes de más de 150 países, lo que la convierte en una plataforma inigualable para que compradores, proveedores y líderes de este sector se conozcan, descubran novedades y exploren nuevas oportunidades dentro de este mercado.
Los expositores del pabellón británico han mostrado la solidez y la diversidad de la oferta de sus productos pesqueros, respaldados por su compromiso con la calidad, el origen certificado y la sostenibilidad.
Con más de 11.000 kilómetros de costa y unas aguas ricas en nutrientes, el Reino Unido goza de una ubicación ideal para ofrecer una materia prima de primera calidad. Desde el bacalao del Atlántico, el eglefino o la caballa hasta la langosta galesa, el cangrejo común de Yorkshire, los buccinos, las vieiras y el pulpo, pasando por las sardinas de Cornualles, el rape, la merluza, el lenguado limón y la solla, la variada oferta de pescados y mariscos del Reino Unido refleja tanto un respeto por su legado tradicional, como su apuesta por la modernización y la vanguardia.
Igualmente fundamentales en la historia de la pesca del Reino Unido son las comunidades costeras, que han perfeccionado sus conocimientos a lo largo de sucesivas generaciones. Desde la pesca y la acuicultura, hasta la transformación y la innovación, los profesionales altamente cualificados de todo este país combinan sus conocimientos tradicionales con las técnicas más modernas para ofrecer productos fiables y de alta calidad a los mercados internacionales.
Dame Angela Eagle, secretaria de Estado de Seguridad Alimentaria y Asuntos Rurales del Gobierno del Reino Unido, ha afirmado:
“La Seafood Expo Global es una oportunidad sin igual para dar a conocer lo mejor del pescado y el marisco del Reino Unido en la escena internacional.
Nuestros pescados y mariscos gozan de reconocimiento internacional por su excepcional calidad, su procedencia de confianza y la destreza de las comunidades que los pescan y preparan. Desde prácticas responsables y sostenibles, hasta cadenas de suministro transparentes y estándares de primer nivel, la industria pesquera del Reino Unido sigue destacando por encima del resto.
Me enorgullece ver a empresas británicas en Barcelona forjando nuevas alianzas y demostrando por qué los pescados y mariscos del Reino Unido gozan de tan buena reputación en los mercados internacionales”.
El director general de Seafish, Colin Faulkner, ha añadido:
“El pescado y el marisco del Reino Unido gozan de reconocimiento global por sus cadenas de suministro cortas, transparentes y trazables, así como por las rigurosas normas de seguridad alimentaria y bienestar animal que se aplican en todas las fases de la producción. Muchas empresas británicas van más allá de los requisitos legales, y cuentan con certificaciones voluntarias de prestigio internacional que las distinguen a nivel mundial”.
“La Seafood Expo Global supone una plataforma esencial para dar a conocer lo que el Reino Unido tiene que ofrecer, lo que permite poner en contacto a los compradores de todo el mundo con empresas innovadoras preparadas para la exportación y demostrar por qué el pescado y el marisco del Reino Unido siguen gozando de confianza en la escena internacional”.
“Por ello, Seafish se enorgullece de poder colaborar con Defra y otros departamentos del Gobierno británico para facilitar y coordinar la participación de empresas de las cuatro naciones del Reino Unido en el pabellón británico de la SEG”.
La presencia del Reino Unido en la feria forma parte de la campaña GREAT Britain & Northern Ireland, que promueve a escala global lo mejor de la gastronomía y las bebidas británicas al destacar los productos que combinan tradición, innovación y una calidad excepcional.
Para obtener más información sobre Seafish, visite: www.seafish.org o envíe un correo electrónico a seafish@seafish.co.uk
Acerca de la campaña GREAT Food and Drink
La campaña GREAT Food and Drink destaca lo mejor de la gastronomía y las bebidas del Reino Unido ante el público internacional, desde el salmón escocés y el vino espumoso inglés hasta el cordero galés y la ginebra de Irlanda del Norte. Los productos alimenticios y las bebidas del Reino Unido se exportan a 220 países y territorios de todo el mundo, y son reconocidos a nivel mundial por su sabor, calidad e innovación excepcionales.
Campaña GREAT Food & Drink
Kate Williams
Four Agency
greatbritishfood@four.agency
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