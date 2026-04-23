Les produits de la mer britanniques mettent en avant leurs atouts au Seafood Expo Global

Dame Angela Eagle, DBE, MP, ministre d’État britannique chargée de la Sécurité alimentaire et des affaires rurales, avec Colin Faulkner, directeur général de Seafish, et les entreprises britanniques participant au salon Seafood Expo Global (Crédit Marcio Schimming) Rencontre de la ministre du gouvernement britannique Dame Angela Eagle, MP, avec des entreprises britanniques lors de l’édition 2026 du salon Seafood Expo Global (Crédit Marcio Schimming) Discours de la ministre du gouvernement britannique Dame Angela Eagle, MP, lors de l’édition 2026 du salon Seafood Expo Global (Crédit Marcio Schimming) La ministre du gouvernement britannique Dame Angela Eagle, MP, aux côtés de CJ Jackson, cheffe, autrice et animatrice de renom (Crédit Marcio Schimming)

UNITED KINGDOM, April 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Cette semaine, au Seafood Expo Global de Barcelone, le secteur britannique des produits de la mer a déployé ses filets à l’international, envoyant un message clair : il est prêt à s’imposer sur les marchés internationaux.Des exposants prêts à l’export, venus de l’ensemble du Royaume-Uni, ont présenté la qualité de classe mondiale, la traçabilité reconnue et les pratiques durables du secteur, démontrant ainsi leur capacité à répondre à une demande internationale croissante. Cette dynamique est portée par un soutien important du gouvernement britannique, qui a annoncé lors du salon un programme de soutien aux exportations de produits de la mer d’un montant de 1,5 million de livres sterling par an, pour accélérer la croissance et développer les exportations de produits de la mer britanniques vers les marchés internationaux clés.Plus de 35 000 professionnels des produits de la mer, issus de plus de 150 pays, se sont retrouvés à Barcelone, en Espagne, pour un salon offrant une plateforme unique aux acheteurs, fournisseurs et chefs de file du secteur en quête d’échanges, d’innovation et de nouveaux débouchés commerciaux.Fiers de représenter le Royaume-Uni, les exposants du stand britannique ont démontré la force et la diversité de l’offre nationale en produits de la mer, fondée sur l’engagement du secteur envers la qualité, la traçabilité et la durabilité.Avec ses 11 000 kilomètres de littoral et ses eaux riches en nutriments, le Royaume-Uni est idéalement situé pour offrir des produits de la mer de renommée mondiale. De la morue de l’Atlantique, de l’églefin et du maquereau au homard gallois, tourteau du Yorkshire, bulot, coquille Saint-Jacques et poulpe, en passant par les sardines de Cornouailles, la lotte, le merlu, la limande-sole et la plie, l’offre diversifiée de produits de la mer du Royaume-Uni reflète à la fois un riche héritage régional et une excellence moderne.Les communautés côtières, dont le savoir‑faire s’est transmis de génération en génération, occupent une place tout aussi essentielle dans l’histoire des produits de la mer britanniques. De la pêche et de l’aquaculture à la transformation et à l’innovation, des professionnels hautement qualifiés partout au Royaume-Uni associent connaissances traditionnelles et techniques modernes pour fournir des produits fiables et de grande qualité aux marchés internationaux.Dame Angela Eagle, ministre d’État britannique chargée de la Sécurité alimentaire et des affaires rurales, a déclaré :« Le salon Seafood Expo Global est une opportunité essentielle de mettre en valeur le meilleur des poissons et fruits de mer britanniques sur la scène mondiale. Nos poissons et produits de la mer sont reconnus internationalement pour leur qualité exceptionnelle, leur provenance garantie et le savoir-faire des communautés qui les pêchent et les préparent. Des pratiques responsables et durables aux chaînes d’approvisionnement transparentes, en passant par des normes de niveau mondial, le secteur britannique des produits de la mer continue de se distinguer.Je suis fière de voir les entreprises britanniques à Barcelone tisser de nouveaux partenariats et démontrer pourquoi nos produits de la mer sont si appréciés sur les marchés mondiaux. »Colin Faulkner, directeur général de Seafish, a ajouté :« Les poissons et fruits de mer britanniques sont reconnus mondialement pour leurs chaînes d’approvisionnement courtes, transparentes et traçables, ainsi que pour les normes rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et de bien-être animal assurées à chaque étape de la production. Nombreuses sont les entreprises britanniques qui vont au-delà des exigences légales et détiennent des certifications volontaires reconnues à l’international, ce qui les distinguent sur la scène mondiale.Le Seafood Expo Global constitue une plateforme essentielle pour mettre en valeur les atouts du Royaume-Uni, en mettant en relation des acheteurs du monde entier avec des entreprises innovantes prêtes à l’export et en démontrant pourquoi les poissons et fruits de mer britanniques continuent d’inspirer confiance à l’échelle mondiale.C’est dans ce contexte que Seafish est fier de s’associer au Defra et à d’autres ministères du gouvernement britannique pour accompagner et accueillir, au sein du pavillon britannique du SEG, des entreprises venues des quatre nations du Royaume-Uni.»La présence du Royaume-Uni à l’Expo s’inscrit dans le cadre de la campagne « GREAT Britain & Northern Ireland », qui promeut le meilleur de l’alimentation et des boissons britanniques à l’échelle mondiale, en célébrant des produits qui allient tradition, innovation et qualité exceptionnelle.Pour en savoir plus sur les poissons et fruits de mer britanniques et sur le secteur des produits de la mer au Royaume-Uni, rendez-vous sur www.seafish.org. Pour toute information concernant Seafish, rendez-vous sur www.seafish.org ou contactez seafish@seafish.co.uk.À propos de la campagne « GREAT Food and Drink »La campagne « GREAT Food and Drink » présente le meilleur des produits alimentaires et des boissons britanniques aux publics internationaux, du saumon écossais et du vin mousseux anglais à l’agneau gallois et au gin d’Irlande du Nord. Reconnus mondialement pour leur goût exceptionnel, leur qualité et leur innovation, ces produits sont exportés vers 220 pays et territoires dans le monde.Food & Drink – GREAT Campaign

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