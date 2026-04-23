LIVING DIVANI È PARTNER DI JACQART - RINO MASTROTTO NEL PROGETTO ESPOSITIVO ORIGINI, IN OCCASIONE DELLA MDW 2026

ORIGINI - IN OCCASIONE DELLA MILANO DESIGN WEEK 2026

Il nuovo brand made in Brianza specializzato in tessuti e velluti jacquard interpreta alcuni prodotti di Living Divani

MILAN, ITALY, April 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- In occasione della Milano Design Week 2026, JacqArt e Living Divani sono protagonisti di un incontro inedito che mette al centro la ricerca sulla qualità, l’attenzione per i materiali innovativi e la volontà di esplorarne il potenziale espressivo nell’ambito dell’outdoor. Il risultato di questa visione condivisa viene raccontato negli spazi del Giardino Antiche Mura Medievali di via San Damiano 9 a Milano, a pochi passi da Living Divani Gallery, lo spazio progettato da Piero Lissoni e pensato come un palcoscenico espositivo in cui raccontare l’universo stilistico del brand attraverso ambientazioni e installazioni dedicate.

Parte di Rino Mastrotto Group guidato dall’amministratore delegato Matteo Mastrotto, il nuovo marchio JacqArt si avvale delle competenze del polo specializzato in tessuti e velluti jacquard per l’interior design e la moda di alta gamma, nato dall’integrazione di due storiche aziende italiane fondate negli anni 60 per la produzione tessile indoor e outdoor destinata ai settori residenziale, hospitality, contract e fashion. Il nome stesso, che nasce dalla fusione tra Jacquard e Art, racconta la vocazione del progetto: trasformare il tessuto in una vera e propria trama d’arredo.

A dialogare con JacqArt è Living Divani, l’azienda fondata nel 1969 da Renata Pozzoli e Luigi Bestetti, e oggi guidata dalla figlia Carola, che ha fatto dell’imbottito il proprio segno distintivo. Nel corso degli anni il marchio si è affermato come uno dei protagonisti del design contemporaneo grazie a un linguaggio fatto di proporzioni rigorose, eleganza silenziosa e attenzione quasi sartoriale ai dettagli. Fondamentale è la collaborazione con Piero Lissoni, art director e designer dal 1988, che ne continua a definire l’identità stilistica e la coerenza progettuale.

Per la Design Week, alcuni pezzi della collezione Living Divani vengono reinterpretati attraverso i nuovi rivestimenti sviluppati da JacqArt. Tra questi, l’iconico sistema di sedute Extrasoft, la seduta Fillet Lounge, novità 2026, e le collezioni Kasbah e Kasumi.

I tessuti JacqArt diventano così parte di un modo di fare progetto: armature materiche, intrecci tridimensionali e palette cromatiche ispirate agli elementi naturali, sabbia, pietra, argilla, fibre vegetali, valorizzano le linee pure e le proporzioni rigorose degli arredi. Le superfici non svolgono soltanto una funzione estetica o di rivestimento, ma partecipano alla costruzione dell’identità dello spazio, contribuendo a definire atmosfera, comfort e percezione degli oggetti.

La collaborazione mette in evidenza una sintonia profonda tra i due marchi: da un lato la cultura tessile e la ricerca tecnologica di JacqArt, dall’altro la visione progettuale di Living Divani. A unirli è la convinzione che i materiali siano elementi di progetto, capace di generare nuove interpretazioni del design contemporaneo e di trasformare il tessuto in uno strumento narrativo per l’architettura degli interni.

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