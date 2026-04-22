En celebración del Día de la Tierra, el Gobernador Newsom y la Primera Pareja Siebel Newsom anuncian un plan para crear tres nuevos parques estatales

Mientras la administración Trump desmantela el Servicio de Parques Nacionales, la iniciativa State Parks Forward de California impulsará la mayor expansión del Sistema de Parques Estatales en décadas. Basándose en prioridades clave de la administración Newsom—incluyendo Outdoors for All y 30×30 California—esta iniciativa establecerá tres nuevos parques estatales cerca de comunidades necesitadas en el Valle Central, elevando el número total de parques estatales a 283, una cifra superior a la de cualquier otro estado. Asimismo, ampliará parques existentes en miles de acres. Gracias a los proyectos de ley SB 630 (Allen) y AB 679 (Pellerin)—firmados por el Gobernador el año pasado—California está agilizando el proceso para expandir los parques actuales mediante la adquisición de propiedades de alto valor, con un costo mínimo o nulo para el estado. Esto sitúa al estado en la senda para preservar y proteger 30,000 acres adicionales de terreno para finales de la década.

“Los parques estatales de California son verdaderamente emblemáticos—con lugares como Big Sur, las playas del sur de California y los árboles más altos del mundo—pero nuestro estado tiene aún más que ofrecer,” dijo Secretario de Recursos Naturales de California Wade Crowfoot. “Ahora, a través de la iniciativa State Parks Forward, estamos llevando más parques a más lugares – particularmente en el Valle Central, una hermosa región que con demasiada frecuencia ha sido pasada por alto para la creación de nuevos parques – al tiempo que logramos avances cruciales para conservar el 30% de nuestras tierras para el año 2030.”

“La audaz visión presentada hoy por el Gobernador Newsom encamina a California no solo hacia la expansión del Sistema de Parques Estatales, sino también hacia una mayor accesibilidad y el fomento de una conexión más profunda y un mayor sentido de orgullo entre todos los californianos respecto a sus parques estatales,” dijo Director de los Parques Estatales de California Armando Quintero. “La iniciativa State Parks Forward no sería posible sin nuestro incomparable personal y nuestros socios, ni sin la extraordinaria labor que realizan a diario al servicio de la gente de California y de sus tierras públicas.”

State Parks Forward está llevando más parques a más lugares, particularmente en el Valle Central, donde sus residentes han contado desde hace mucho tiempo con menos parques y oportunidades de recreación al aire libre que la mayoría de los californianos. State Parks iniciará el proceso de planificación y adquisición de estos tres nuevos parques, los cuales se extienden a lo largo de aproximadamente 330 millas, de un extremo al otro del Valle Central. Cada uno de ellos ofrece algo que actualmente no se encuentra en ninguno de los 280 parques estatales, como el acceso a los ríos San Joaquín y Feather, o una pieza importante de la historia de California, como los primeros campamentos que albergaron a los trabajadores agrícolas en California que huyeron del Dust Bowl. Todos los parques son de propiedad pública y pueden ser adquiridos por el estado a un costo mínimo o nulo. State Parks Forward establece estos tres nuevos parques estatales y sienta las bases para convertir esa visión en realidad.

El anuncio de hoy marca el último Día de la Tierra del Gobernador Newsom en el cargo, exactamente dos años después de inaugurar Dos Ríos, el primer parque estatal nuevo en una década.

Feather River Park (Olivehurst, Condado de Yuba)