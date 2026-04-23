Apoyo al Personal de Emergencia: La Gobernadora Hochul Anuncia la Ampliación del Estipendio de Capacitación para Bomberos Voluntarios de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el programa de Estipendios para la Capacitación de Bomberos Voluntarios de Nueva York se está ampliando para cubrir los costos de cinco cursos de capacitación adicionales disponibles para los bomberos voluntarios. El Estado de Nueva York creó este programa con el fin de fortalecer el servicio de bomberos voluntarios y abordar los desafíos de reclutamiento y retención, cubriendo los costos de la capacitación obligatoria que las personas necesitan para convertirse en bomberos. Esta ampliación ayudará a reducir los obstáculos que impiden a los bomberos voluntarios avanzar en sus carreras. Desde 2023, más de 4,000 bomberos voluntarios han completado con éxito su capacitación a través de este programa.

“Desde que asumí el cargo, me he centrado firmemente en hacer que Nueva York sea un lugar más seguro y más asequible. Al ampliar el programa de Estipendios para la Capacitación de Bomberos Voluntarios, logramos ambos objetivos: reducimos los costos para quienes prestan servicio, al tiempo que mejoramos sus habilidades para salvar vidas”, declaró la Gobernadora Hochul. “Este programa hace que la capacitación fundamental sea más accesible, permitiendo a nuestros voluntarios crecer en sus carreras sin sacrificar su capacidad para mantener a sus familias. Me enorgullece invertir en nuestros bomberos voluntarios, quienes arriesgan sus vidas para mantener a salvo a los neoyorquinos”.

Los nuevos cursos elegibles para recibir estipendio, así como sus equivalencias, son los siguientes:=

Supervivencia del Bombero : Autorrescate: Este curso enseña a los bomberos cómo rescatarse a sí mismos si quedan atrapados o en una situación comprometida durante un incidente de incendio. Monto del estipendio: $250.

: Autorrescate: Este curso enseña a los bomberos cómo rescatarse a sí mismos si quedan atrapados o en una situación comprometida durante un incidente de incendio. Monto del estipendio: $250. Equipo de Asistencia y Búsqueda de Bomberos (FAST) y Equipo de Intervención Rápida (RIC) : Estos cursos están diseñados para capacitar a los bomberos en las habilidades críticas necesarias para rescatar a compañeros bomberos que se encuentren atrapados o en peligro durante un incidente. Monto del estipendio: $350.

: Estos cursos están diseñados para capacitar a los bomberos en las habilidades críticas necesarias para rescatar a compañeros bomberos que se encuentren atrapados o en peligro durante un incidente. Monto del estipendio: $350. Instructor de Servicios de Incendios y Emergencias 1, Oficial de Bomberos II y Bombero 2: Estos cursos son programas avanzados de liderazgo y desarrollo de instructores. Su objetivo es potenciar las capacidades de liderazgo de los miembros del departamento de bomberos y mejorar su eficacia en las funciones de mando de incidentes, contribuyendo en última instancia a la seguridad de los bomberos. Monto del estipendio: $500.

Estos cinco cursos se suman al catálogo de capacitaciones que ya son elegibles para recibir estipendio: Supresión Básica de Incendios Forestales ($250), Operaciones Básicas de Extinción de Incendios en Exteriores ($750), Oficial de Bomberos 1 ($1,000) y Aparato de Respiración Autónoma / Operaciones de Extinción de Incendios en Interiores ($1,250). Desde la puesta en marcha del programa de estipendios, la finalización de los cursos de Operaciones Básicas de Extinción de Incendios en Exteriores y de Operaciones de Extinción de Incendios en Interiores ha aumentado un 20 por ciento, y la finalización del curso de Oficial de Bomberos I ha crecido un 35 por ciento.

Terry O’Leary, Comisionado Interino de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, declaró: “Los bomberos voluntarios de Nueva York son piezas fundamentales del tejido social de las comunidades en todo el estado, y ponen sus vidas en riesgo cada vez que responden a una llamada para proteger a dichas comunidades. A medida que Nueva York continúa enfrentando desafíos en la captación de voluntarios, el programa de estipendios ha generado un marcado incremento en la finalización de cursos, lo cual ha permitido incorporar bomberos adicionales a los departamentos de todo el estado. Gracias al liderazgo y al apoyo de la Gobernadora Hochul, esta ampliación del programa de estipendios seguirá ayudando a los departamentos de voluntarios a reclutar y retener a sus miembros, garantizando así su propia seguridad y la de sus comunidades".

James Cable, Administrador de Bomberos del Estado de Nueva York, declaró: “El Estipendio de Capacitación para Bomberos Voluntarios ha contribuido a un aumento en el número de bomberos que completan los cursos de capacitación elegibles. Los cursos de capacitación en extinción de incendios incluidos en esta ampliación del programa se centran en la seguridad y las habilidades de supervivencia de los bomberos, así como en el liderazgo y el desarrollo de instructores; todas ellas áreas clave que promueven la eficacia y la seguridad, tanto durante la capacitación como en el lugar del incendio”.

Bill Streicher, Presidente de la Asociación de Coordinadores de Bomberos de los Condados del Estado de Nueva York, afirmó: “Ahora más que nunca, es vital que apoyemos a nuestras organizaciones de bomberos voluntarios para impulsar el reclutamiento y la retención dentro del servicio de bomberos en todo el Estado de Nueva York. Estos estipendios sirven para promover y fortalecer el servicio de bomberos en todo nuestro estado, al tiempo que proporcionan una pequeña ayuda económica a los bomberos que participan en estas clases, permitiéndoles prepararse mejor para servir a sus comunidades”.

Bruce Heberer, Director Ejecutivo de la Asociación de Jefes de Bomberos del Estado de Nueva York, señaló: “Una capacitación adecuada mantiene más seguros a nuestros bomberos y a nuestras comunidades, especialmente en un momento en que nuestras agencias de voluntarios se encuentran bajo presión y cada dólar cuenta. Los estipendios de capacitación para voluntarios constituyen un recurso económico vital para los miembros de nuestros servicios de bomberos, permitiéndoles centrarse en su formación en lugar de preocuparse por cómo llegar a fin de mes si la capacitación les obliga a faltar al trabajo; ¡esto les permite seguir sirviendo a su departamento y, a la vez, atender su vida familiar!”.

Joseph Badala, Presidente de la Asociación de Distritos de Bomberos del Estado de Nueva York, comentó: “Las inversiones en nuestros distritos de bomberos son inversiones en nuestras comunidades, ya que unos mejores servicios hacen que nuestro estado sea más seguro para todos. Agradecemos a la Gobernadora Hochul sus esfuerzos por proporcionar a los departamentos los recursos que necesitan para realizar su labor de manera segura y estratégica”.

Además, se podrá autorizar un estipendio local de capacitación en extinción de incendios por la finalización de cualquier curso de capacitación de la Oficina Estatal de Prevención y Control de Incendios (OFPC) —o su equivalente, según lo determine la OFPC—, por un monto de hasta 500 dólares. Los cursos deben haberse completado el 31 de agosto de 2023 o con posterioridad a esa fecha, y los solicitantes deben ser miembros activos y al día con sus obligaciones, según lo determine su departamento. Las solicitudes para el estipendio deben enviarse a [email protected].

Puede encontrarse información adicional sobre el programa de estipendios en el sitio web del DHSES.

Aproximadamente nueve millones de neoyorquinos —casi la mitad de la población del estado— reciben la asistencia de bomberos voluntarios. Sin embargo, en los últimos años, más del 75 por ciento de estos departamentos han reportado una disminución en el número de personas dispuestas a ofrecerse como voluntarias y prestar servicio. Esta escasez se ve agravada aún más por el aumento de las responsabilidades operativas que van más allá de la protección contra incendios, incluyendo accidentes vehiculares, emergencias médicas, derrames de materiales peligrosos y operaciones de rescate relacionadas con fenómenos meteorológicos. Al mismo tiempo, las llamadas de servicio han aumentado un 29 por ciento entre 1997 y 2020.

Además del Estipendio para la Capacitación de Voluntarios, la gobernadora Hochul ha buscado fortalecer y estabilizar el servicio estatal de bomberos voluntarios mediante el apoyo a las necesidades de capital de los departamentos de bomberos voluntarios a través del Programa de Subvenciones para Infraestructura y Equipamiento de Respuesta de Bomberos Voluntarios (V-FIRE). A través de la primera ronda de financiamiento del programa V-FIRE, realizada en octubre de 2024, el estado otorgó 25 millones de dólares a 88 entidades para apoyar la construcción de nuevas estaciones de bomberos, aulas, espacios de reunión o centros de capacitación, o bien la renovación de los ya existentes; la instalación de sistemas de extracción de gases y descontaminación; y/o la adquisición de equipos tales como Equipos de Protección Personal (EPP) para bomberos, lavadoras y secadoras para dichos equipos, y equipamiento para la rehabilitación de bomberos.

Acerca de la Oficina Estatal de Prevención y Control de Incendios

La Oficina de Prevención y Control de Incendios ofrece una amplia gama de servicios a bomberos, personal de respuesta a emergencias, agencias gubernamentales estatales y locales, instituciones educativas públicas y privadas, y a los ciudadanos de Nueva York. La oficina promueve la seguridad pública a través de programas de capacitación y educación para bomberos, prevención de incendios, investigación, operaciones especiales y rescate técnico. La prestación de estos servicios esenciales permite a la oficina realizar contribuciones significativas a la seguridad de todo el estado de Nueva York.

Acerca de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, protegerse contra, prepararse para, responder a y recuperarse de actos de terrorismo, desastres naturales, amenazas, incendios y otras emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de DHSES, siga a @NYSDHSES en X o visite dhses.ny.gov.

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