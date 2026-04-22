Las flotas europeas son cada vez más resilientes gracias a la electrificación y a la inteligencia predictiva

Geotab Informe del estado del transporte comercial 2026

El informe sobre el Estado del Transporte Comercial 2026 de Geotab posiciona a Europa como referente global en vehículos eléctricos con un aumento del 146,2%

MADRID, SPAIN, April 22, 2026 / EINPresswire.com / -- La empresa Geotab, líder mundial en soluciones para vehículos conectados y gestión de activos, ha destacado las tendencias europeas en su Informe del estado del transporte comercial 2026, titulado “ Cómo afrontar la encrucijada de la resiliencia y la reinvención ”. El estudio, que cuenta con una base de datos de casi 6 millones de suscripciones de vehículos conectados y 100.000 millones de puntos de datos al día, señala un punto de inflexión para la industria. Mientras las flotas hacen frente a un clima que combina inflación, tipos de intereses altos y el envejecimiento del parque automovilístico, los datos evidencian que los operadores europeos lideran la respuesta.La eficiencia operativa continúa siendo una prioridad para las empresas, sin embargo, la resiliencia entendida como la capacidad de asumir los cambios en el mercado sin perder impulso, ha nacido como instinto de supervivencia. En Europa, esta resiliencia se está construyendo gracias a la electrificación, las mejoras en la seguridad y el cambio hacia la inteligencia predictiva.“Las flotas europeas están demostrando que la resiliencia sirve para capear el temporal, pero también para operar con mayor solidez que el resto de las regiones del mundo” afirma Iván Lequerica, vicepresidente de EMEA en Geotab. “Nuestros datos reflejan que los operadores europeos no solo compran vehículos eléctricos, sino que también confían en ellos, utilizan más su batería, recargan con mayor inteligencia y recuperan lo invertido con mayor rapidez. La madurez operativa combinada con las mejoras notables en la seguridad es lo que posiciona a Europa como referente mundial”.Europa: la “doble potencia” de los vehículos eléctricosLa transición hacia los vehículos eléctricos ha evolucionado a distintos ritmos según la región y Europa lidera todos los frentes. Los vehículos eléctricos representan el 8,0 % de los vehículos conectados a Geotab en la UE, frente al 1,6 % en Estados Unidos. Además, la UE registró un aumento del 146,2% en el número de activaciones nuevas de vehículos eléctricos, más alto de cualquier otra región a nivel mundial. Europa no solo está incorporando más vehículos eléctricos, sino que también está acelerando el ritmo al que los añade. Aproximadamente uno de cada cinco vehículos nuevos que se incorporan a la plataforma de Geotab en Europa ya es eléctrico.Más allá de la adquisición, las flota europeas demuestran una mayor confianza en las operaciones diarias de los vehículos eléctricos. El análisis de la profundidad de descarga (el porcentaje de la batería utilizada en un día) revela una clara diferencia de confianza:- Las flotas europeas utilizan, de media, el 48% de la capacidad de su batería a diario, frente al 36% de Estados Unidos.- Los operadores europeos recurren con frecuencia a la recarga durante la jornada para superar el 100% de la autonomía diaria.- El 55% de los vehículos eléctricos en Europa se recargan cuando la batería baja del 50%, frente al 35% de los VE en Norteamérica, lo que indica un comportamiento de “recarga por ansiedad” mucho menor.Aprovechando los datos para comprobar el estado de las baterías, los gestores de flotas pueden pasar de sustituciones periódicas a revisiones basadas en las condiciones reales, lo que reduciría el coste por kilómetro a lo largo de la vida útil.Seguridad: avances en todo el continenteEl estudio de Geotab también confirma la evolución en la seguridad en toda Europa. Entre 2024 y 2025, las tasas de colisiones en Europa se redujeron en un 12,7%, siendo la más notable la del Reino Unido con un 21,6% y habiendo una mejora del 9,1% en España. A nivel mundial, los usuarios activos con las soluciones de seguridad de Geotab registran un 28,7% menos de colisiones que los que no las utilizan.Sin embargo, el riesgo sigue estando muy concentrado. El 10% de los conductores más peligrosos es responsable de 1 de cada 5 colisiones y tiene 7,4 veces más probabilidades de sufrir un accidente que los conductores más prudentes. El exceso de velocidad cuando supera el límite en más de un 20%, se considera extremo y multiplica por siete la probabilidad de colisión en tan solo cinco segundos, lo que refuerza la necesidad de un asesoramiento inmediato desde la cabina, en lugar de limitarse a estudios retrospectivos.Estos resultados ratifican la encuesta de Geotab a conductores pan-europeos , ya que el 95% considera que la posibilidad de sufrir un accidente ha crecido en los últimos cinco años. No obstante, el 69% se mostraron a favor de adoptar nuevas tecnologías en los coches para mejorar la conducción.“El sector se enfrenta a una tormenta perfecta de presiones económicas, pero los datos señalan que las flotas están respondiendo con una capacidad de adaptación increíble”, afirma Mike Branch, vicepresidente de Datos y Análisis de Geotab. “Ya sea utilizando inteligencia artificial predictiva para identificar fallos de mantenimiento antes de que se produzcan, o generando la confianza necesaria para aprovechar al máximo los vehículos eléctricos, las flotas más resilientes son aquellas que tratan los datos como su principal línea de defensa frente a la volatilidad”.IA: de los informes a la estrategiaLa IA generativa está transformando la gestión de flotas en todo el continente, pasando de la simple elaboración de memorias administrativas a la toma de decisiones estratégicas. Los datos de Geotab Ace, el asistente de IA generativa de la compañía, indican que, en la actualidad, el 65% de las consultas de IA se centran en el rendimiento de los vehículos y la eficiencia energética. Así, los usuarios están pasando de preguntas básicas como “¿Qué puedes hacer?” a conversaciones más complejas, planteando preguntas de seguimiento con varios pasos para resolver los problemas operativos específicos que surgen en cada momento.Para ver en detalle, descarga el documento completo del Estado del Transporte Comercial 2026.Sobre el informeEsta memoria se basa en las tendencias analizadas a lo largo del 2024 y el 2025, y se apoya en estudios longitudinales elaborados desde el año 2021. Los datos europeos que figuran en este informe abarcan Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y el Reino Unido.

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